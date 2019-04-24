«Реактор, дети и огромный ледокол»: как зеленогорские школьники познакомились с мирным атомом

24 апреля в Информационном центре по атомной энергии Красноярска (ул. Ады Лебедевой, 78) было людно — 37 пятиклассников из Зеленогорска в сопровождении педагогов и специалистов АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приехали в большой город за новыми знаниями о мирной атомной промышленности и процессах, без которых невозможна жизнь на Земле. Newslab рассказывает о том, чему научились юные зеленогорцы, в ярком фоторепортаже.

«Электрохимический завод организует экскурсии для школьников в Информационный центр по атомной энергии Красноярска (ИЦАЭ) не в первый раз. Наша задача — знакомить ребят с атомной промышленностью, чтобы они знали, чем занимаются наши предприятия. Мы регулярно привозим сюда школьников — следующие выезды старшеклассников запланированы на осень», — специалист отдела общественных коммуникаций ЭХЗ, исполнительный секретарь зеленогорского представительства Молодежной общественной ядерной организации Михаил Берба.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Красноярска был открыт 2 февраля 2011 года, став девятым в сети информационных центров, созданной по инициативе Госкорпорации «Росатом».

Менеджер проектов ИЦАЭ Красноярска Евгений Бушмелёв уточнил, что площадка интерактивного центра позволяет школьникам в игровой форме получить знания, которые соответствуют современной науке. Например, в видеозале для школьных групп собраны шесть интерактивных программ.

Обучающие ролики — «Загадки атома», «Земля — Планета Солнечной системы», «Безопасное обращение с радиоактивными отходами» и другие — в простой и доступной форме объясняют школьникам природу физических и химических явлений, пробуждают интерес к научной деятельности.

После просмотра обучающих программ в холле Информационного центра по атомной энергии школьники знакомились с интерактивными экспонатами. Например, модель горячей камеры для дезактивации элементов, которая используется на крупных атомных предприятиях. Или лабиринт, имитирующий полный цикл работы — от добычи до работы реактора.

В конце встречи зеленогорские школьники получили памятные подарки от Информационного центра по атомной энергии Красноярска и дипломы участников.

С 2011 года при поддержке ЭХЗ в городе реализуется целый комплекс мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома», создан «Росатом лицей» (ФМЛ-174), проходят городской праздник «День знаний». В 2016 году на базе физико-математического лицея № 174 создан Центр инновационного технического творчества, объединивший работу 9 лабораторий во всех школах города. В 2018 году лаборатории технического творчества открылись и в трех детских садах.

Уже несколько лет по личной инициативе Сергея Филимонова учреждена стипендия генерального директора ЭХЗ для одаренных школьников — как дополнительная мера поддержки инновационного творчества детей и популяризации инженерных и технических специальностей. За это время обладателями стипендии стали уже 12 старшеклассников, причем некоторые — не единожды.

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Кроме того, в Зеленогорске проходит Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома». За годы своего существования она завоевала популярность среди школьников, их родителей и педагогов. В 2018-2019 учебном году олимпиада получила, помимо общественного признания, еще и официальный статус, она включена Министерством просвещения России в федеральный перечень творческих и интеллектуальных конкурсов на 2018-2019 учебный год, по итогам участия в которых будет сформирован список претендентов на получение президентских грантов

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной