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«Реактор, дети и огромный ледокол»: как зеленогорские школьники познакомились с мирным атомом

«Реактор, дети и огромный ледокол»: как зеленогорские школьники познакомились с мирным атомом

24.04.2019
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«Электрохимический завод организует экскурсии для школьников в Информационный центр по атомной энергии Красноярска (ИЦАЭ) не в первый раз. Наша задача — знакомить ребят с атомной промышленностью, чтобы они знали, чем занимаются наши предприятия. Мы регулярно привозим сюда школьников — следующие выезды старшеклассников запланированы на осень», — специалист отдела общественных коммуникаций ЭХЗ, исполнительный секретарь зеленогорского представительства Молодежной общественной ядерной организации Михаил Берба.

37 пятиклассников из разных школ Зеленогорска побывали в Информационном центре по атомной энергии Красноярска.
В их распоряжении несколько часов были интерактивные экспонаты и обучающие программы, рассказывающие об атомной промышленности и окружающем мире.
Школьникам было что обсудить.
Сотрудники Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) ответили на все вопросы учащихся.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Красноярска был открыт 2 февраля 2011 года, став девятым в сети информационных центров, созданной по инициативе Госкорпорации «Росатом».

Менеджер проектов ИЦАЭ Красноярска Евгений Бушмелёв уточнил, что площадка интерактивного центра позволяет школьникам в игровой форме получить знания, которые соответствуют современной науке. Например, в видеозале для школьных групп собраны шесть интерактивных программ.

Обучающие ролики — «Загадки атома», «Земля — Планета Солнечной системы», «Безопасное обращение с радиоактивными отходами» и другие — в простой и доступной форме объясняют школьникам природу физических и химических явлений, пробуждают интерес к научной деятельности.

«Загадки атома» — это программа об атомной энергии, устройстве атомных станции и перспективах развития атомной отрасли в России и за рубежом. Как и во всех программах ИЦАЭ, в новой программе предусмотрен игровой компонент — четыре совершенно разные игры, в которые предложили сыграть школьникам.
«Атомный ледокольный флот» — 3D-сеанс, который в увлекательной форме рассказывает об уникальных российских атомных технологиях, реализованных в морских судах, с помощью которых возможно освоение Арктики.
Есть над чем поломать голову!
За интерактивными столами школьники расселись командами по 5-6 человек.
Видеозал с огромным экраном — гордость Информационного центра по атомной энергии.
Вместе они смотрели обучающий фильм и отвечали на вопросы викторин.
Выбирать верные варианты ответа предлагается кнопками, встроенными в поверхность стола.

После просмотра обучающих программ в холле Информационного центра по атомной энергии школьники знакомились с интерактивными экспонатами. Например, модель горячей камеры для дезактивации элементов, которая используется на крупных атомных предприятиях. Или лабиринт, имитирующий полный цикл работы — от добычи до работы реактора.

В конце встречи зеленогорские школьники получили памятные подарки от Информационного центра по атомной энергии Красноярска и дипломы участников.

Модель настоящей горячей камеры для дезактивации элементов.
Доводилось ли вам когда-нибудь измерять уровень собственной внутренней радиоактивности? А вот зеленогорским школьникам доводилось.
В очереди к экспонатам не протолкнуться.
Есть и другие экспонаты — например, атомный сканер, который рассказывает, сколько атомов в теле человека и какие из них радиоактивны — школьники убедились, что весь мир, в том числе и живые существа, состоят из атомов.

С 2011 года при поддержке ЭХЗ в городе реализуется целый комплекс мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома», создан «Росатом лицей» (ФМЛ-174), проходят городской праздник «День знаний». В 2016 году на базе физико-математического лицея № 174 создан Центр инновационного технического творчества, объединивший работу 9 лабораторий во всех школах города. В 2018 году лаборатории технического творчества открылись и в трех детских садах.

Уже несколько лет по личной инициативе Сергея Филимонова учреждена стипендия генерального директора ЭХЗ для одаренных школьников — как дополнительная мера поддержки инновационного творчества детей и популяризации инженерных и технических специальностей. За это время обладателями стипендии стали уже 12 старшеклассников, причем некоторые — не единожды.

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Кроме того, в Зеленогорске проходит Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома». За годы своего существования она завоевала популярность среди школьников, их родителей и педагогов. В 2018-2019 учебном году олимпиада получила, помимо общественного признания, еще и официальный статус, она включена Министерством просвещения России в федеральный перечень творческих и интеллектуальных конкурсов на 2018-2019 учебный год, по итогам участия в которых будет сформирован список претендентов на получение президентских грантов

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной

Филимонов Сергей Васильевич
Филимонов Сергей Васильевич
Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»)

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