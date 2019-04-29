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«Эковоспитание со школьной скамьи»: в Красноярске стартуют уроки о раздельном сборе мусора

«Эковоспитание со школьной скамьи»: в Красноярске стартуют уроки о раздельном сборе мусора

29.04.2019
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Главная задача — изменить легкомысленное отношение к бытовому мусору

За партами нет свободных мест — несколько десятков школьников готовы узнать о том, как сортируется мусор, чем опасны пластиковые отходы и почему уделять внимание мусоропереработке должны не только представители власти и частные компании, но и каждый житель Красноярска.

В Красноярске ежегодно образуется около 400 тыс. тонн мусора. Его вывозят на полигоны, хотя большую часть отходов можно и нужно перерабатывать.
Из пластиковых бутылок и другой упаковки можно сделать много полезного — одежду, канцелярию, различные запчасти и предметы быта.
Многие школьники до начала урока не знали, что мусор можно и нужно перерабатывать.
На уроках ребята учатся сортировать мусор по фракциям (пластик, стекло, металл, бумага); знакомятся с маркировкой видов пластика и сортируют его.

Экологические уроки в Красноярске проходят впервые. Их проводит Красноярская рециклинговая компания, совместно с краевой станицей юннатов и общественной организацией «Природное наследие» — планируется, что в ближайшее время они состоятся еще в 19 школах Октябрьского района.

Руководитель Красноярской региональной молодежной общественной организации «Природное наследие» Ольга Вчерашняя:

«Сегодня настолько актуально стоит проблема с раздельным сбором мусора: с 1 января в Красноярском крае началась „мусорная реформа“, поэтому приучать детей с малых лет правильно входить в эту ситуацию мы посчитали очень важным. Мы придумали интересную программу — сейчас делаем первый этап работы, связанный с экоуроками, чтобы показать детям повседневный мусор. Они ведь даже не замечают, что он рядом».

На партах у школьников наборы самого обычного бытового мусора — пластиковые упаковки из-под шампуней, контейнеры, бумажные коробки из-под кондитерских изделий.
Их задача — разделить мусор по фракциям. Бумагу — отдельно, пластик — отдельно и т. д.
Ольга Вчерашняя уверена, что у мусора есть вторая жизнь. Важно рассказать об этом школьникам, чтобы они научились сортировать отходы и заботиться о планете.
Вот, кстати, вторая жизнь отходов: из упаковки из-под конфет сшит яркий пенал.
А вот модель самолета из пластиковых отходов. Чем не вторая жизнь для мусора, который ежедневно мы отправляем на свалку?
Сортировка мусора вызывает оживленные споры среди школьников — к какой категории, например, отнести упаковку из-под сока. Это бумага или пластик?

Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким уверен, даже один урок может повлиять на сознание школьников:

«Глобальная задача „мусорной реформы“ — уменьшение количества захораниваемого мусора и увеличение количества перерабатываемого. Чтобы это сделать, нужно, в первую очередь, организовать раздельный сбор мусора. Сейчас очень часто говорят о том, что экология плохая, что надо что-то делать, но каждый считает, что это должен делать кто-то другой. Начинать же нужно с себя. Если сознание старшего поколения трудно переломить, то детей можно правильно воспитывать со школьной скамьи».

Во время урока у школьников была возможность дать вторую жизнь пластиковым бутылкам и другим отходам — сделать красивую поделку или функциональную вещь для дома или школы.
Младшеклассникам дали задание — посчитать, сколько пакетов мусора ежемесячно выбрасывают в их семьях.
Экоуроки — первый этап масштабной программы. На майских праздников ребятам покажут, как перерабатывают пластик в промышленных условиях.
Авторы проекта экоуроков считают, что подобная инициатива — реальный шанс изменить сознание подрастающего поколения красноярцев.
В конце урока школьники получили подарки от левобережного оператора — Красноярской рециклинговой компании.

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Уроки о раздельном сборе мусора и сортировке отходов — лишь первый этап экологической программы для школьников. На станции юннатов создан экоцех, куда на майские занятия будут приглашать школьников. В распоряжении ребят — муфельная печь и шредер для пластика, которые переплавят и измельчат пластик для вторичного использования.

Школьники смогут сделать полезные вещи для школы — хлебницы в столовые, папки, уголки для бумаг — и увидеть своими глазами, что у пластиковой упаковки есть вторая жизнь, а раздельный сбор мусора необходим городу и всему краю.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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