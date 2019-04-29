«Эковоспитание со школьной скамьи»: в Красноярске стартуют уроки о раздельном сборе мусора

26 апреля в красноярской прогимназии № 131 (ул Красномосковская, 36) прошел необычный урок — младшеклассников учили не считать или писать, а рассказывали, как и зачем сортировать мусор, чтобы в городе и на планете стало чище. Корреспонденту Newslab удалось побывать на экологическом уроке, который проводит левобережный оператор по вывозу мусора — Красноярская рециклинговая компания — и Красноярская краевая станция юннатов. Все подробности — в ярком фоторепортаже с места событий.

За партами нет свободных мест — несколько десятков школьников готовы узнать о том, как сортируется мусор, чем опасны пластиковые отходы и почему уделять внимание мусоропереработке должны не только представители власти и частные компании, но и каждый житель Красноярска.

Экологические уроки в Красноярске проходят впервые. Их проводит Красноярская рециклинговая компания, совместно с краевой станицей юннатов и общественной организацией «Природное наследие» — планируется, что в ближайшее время они состоятся еще в 19 школах Октябрьского района.

Руководитель Красноярской региональной молодежной общественной организации «Природное наследие» Ольга Вчерашняя:

«Сегодня настолько актуально стоит проблема с раздельным сбором мусора: с 1 января в Красноярском крае началась „мусорная реформа“, поэтому приучать детей с малых лет правильно входить в эту ситуацию мы посчитали очень важным. Мы придумали интересную программу — сейчас делаем первый этап работы, связанный с экоуроками, чтобы показать детям повседневный мусор. Они ведь даже не замечают, что он рядом».

Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким уверен, даже один урок может повлиять на сознание школьников:

«Глобальная задача „мусорной реформы“ — уменьшение количества захораниваемого мусора и увеличение количества перерабатываемого. Чтобы это сделать, нужно, в первую очередь, организовать раздельный сбор мусора. Сейчас очень часто говорят о том, что экология плохая, что надо что-то делать, но каждый считает, что это должен делать кто-то другой. Начинать же нужно с себя. Если сознание старшего поколения трудно переломить, то детей можно правильно воспитывать со школьной скамьи».

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Уроки о раздельном сборе мусора и сортировке отходов — лишь первый этап экологической программы для школьников. На станции юннатов создан экоцех, куда на майские занятия будут приглашать школьников. В распоряжении ребят — муфельная печь и шредер для пластика, которые переплавят и измельчат пластик для вторичного использования.

Школьники смогут сделать полезные вещи для школы — хлебницы в столовые, папки, уголки для бумаг — и увидеть своими глазами, что у пластиковой упаковки есть вторая жизнь, а раздельный сбор мусора необходим городу и всему краю.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной