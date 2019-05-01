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«С нами идут пельмень и дождь»: как красноярцы встретили Первомай

«С нами идут пельмень и дождь»: как красноярцы встретили Первомай

01.05.2019
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Под гитару и шагать быстрее!

Неугомонная белка и сотни трудящихся

Местом для первомайской демонстрации в Красноярске традиционно стал проспект Мира. Уже с 10 утра на всех перекрёстках дежурила полиция, уборочная техника тоже стояла наготове. А вот народ не спешил выбегать из-под козырьков зданий. Кто-то отчаянно пытался отыскать зонтик в ближайшем магазине, прочие счастливчики просто натягивали капюшоны. Не унывала только «профсоюзная» белка — зажигательные танцы возле Краевого суда настраивали трудящихся на праздничную волну.

Неугомонная белка первой прибыла на демонстрацию и не даёт никому заскучать.
На улицах почти никого нет, а полиция уже на позициях
Люди прячутся от дождя, где только можно.
Атаковали и крыльцо гостиницы «Октябрьская».
Музыканты разогреваются, ноты разлетаются.
Так-так-так, работники красноярских предприятий начали разматывать свои плакаты и флаги.

Рабочие, чиновники, представители политических и студенческих организаций двинулись колоннами в 11:00 от гостиницы «Октябрьская». Настроение задавали песни, которые то и дело раздавались из специальных авто. Были и современные хиты (обычно там, где шагала молодёжь), и «первым делом, первым делом самолёты». Самые возмущенные горожане порой не выдерживали и заводили кричалки «народ — не апельсины, чтобы давить из него соки». Но, в основном, все держались на позитивной волне и покрепче привязывали к рукам шары, чтобы их не унесло ветром. А он этим утром был жуткий!

Привлекаем внимание, просим по минимуму

На первомайских плакатах привычные лозунги: учителя, которые с прошлой демонстрации так и не дождались повышения зарплат, решили попросить этого снова, а пожилые участники шествия вспомнили про пенсионный возраст. Будущие медики растянули плакат «Доступное образование и работу» и даже успевали раздать советы в толпе, как не схватить простуду после такого шествия. Закутаться в плед и пить всё, что погорячее, конечно.

Родители просят за учителей — не будет достойной зарплаты педагогам, не видать детям нормального образования.
Дорогу студентаааам!
Человек, который знает толк в профсоюзах.
Детям не до лозунгов, им главное уместиться на одном самокате и не выронить яркие флажки из рук.
Очень логичные лозунги в очень весёленьком исполнении.
И один в поле воин.
Дорогу молодым медикам! А ещё жильё и работу, пожалуйста.
Почему бы не сделать тематическое селфи с демонстрации?

Пельмень и человек-пластик

Замыкали колонну рабочих самые смелые и весёлые ребята Красноярска — «монстранты». На этот раз в топе абсурдных лозунгов были новенькие плакаты с лозунгами: «Мир, май, педаль», «Лоси едят четверги» и «Уверуй в фыр». Но особое место среди марширующих занял огромный пельмень.

Невозможно идти с серьёзными лицами, когда такие плакаты в руках.
А как вам такое?
Самый подходящий костюм на сегодняшнем шествии — и тематический, и непромокаемый.
Сначала демонстрация, потом шашлыки. А как же иначе отмечать Первомай?
Вот он, пельмешек-монстрант!
Этот лозунг монстрант Глеб придумывал вместе со всей своей семьёй. Похоже, у фразы «потому что» появился конкурент.
Красноярские поэтессы радуются, что Марина приехала... на площадь Мира.
Семья, которая не пропускает ни одной «Монстрации» в Красноярске.

Закончилось праздничное шествие митингом с привычными правильными словами о равенстве и труде на площади Революции.

Тех, кто отставал, подгоняли бодрыми кричалками.
Юные участники демонстрации наблюдали за шествием сверху.
Люди шли, превозмогая порывистый ветер. Просто праздник какой-то!
Некоторые прихватили на шествие цветы, как в старые добрые времена.
До площади Революции добрались самые стойкие.

Бегом от трудовых будней

А кто-то отметил сегодня праздник по-спортивному. Сотни красноярцев пробежали полумарафонскую дистанцию в 21,1 км по левобережной набережной Енисея. Часть горожан одолели лишь 5 км.

И напоследок ещё несколько живых моментов с демонстрации:

Красноярский Первомай-2019

Подробная программа: чем еще заняться в Красноярске в майские праздники

С первомайским приветом,
Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной

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