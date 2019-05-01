«С нами идут пельмень и дождь»: как красноярцы встретили Первомай

Первомайское утро началось в Красноярске с испытаний стихией. Как в той песне: холодный ветер с дождём усилились стократно. Но это не помешало сотням горожан занять своё место в колонне под огромными транспарантами, чтобы попросить стипендий повыше и жилья подешевле. Кто-то ждал Марину, кто-то никого не ждал и притворялся пластиковой коробкой. Newslab.ru обошёл всех демонстрантов и монстрантов и показывает вам самые яркие моменты Дня весны и труда.

Неугомонная белка и сотни трудящихся

Местом для первомайской демонстрации в Красноярске традиционно стал проспект Мира. Уже с 10 утра на всех перекрёстках дежурила полиция, уборочная техника тоже стояла наготове. А вот народ не спешил выбегать из-под козырьков зданий. Кто-то отчаянно пытался отыскать зонтик в ближайшем магазине, прочие счастливчики просто натягивали капюшоны. Не унывала только «профсоюзная» белка — зажигательные танцы возле Краевого суда настраивали трудящихся на праздничную волну.

Рабочие, чиновники, представители политических и студенческих организаций двинулись колоннами в 11:00 от гостиницы «Октябрьская». Настроение задавали песни, которые то и дело раздавались из специальных авто. Были и современные хиты (обычно там, где шагала молодёжь), и «первым делом, первым делом самолёты». Самые возмущенные горожане порой не выдерживали и заводили кричалки «народ — не апельсины, чтобы давить из него соки». Но, в основном, все держались на позитивной волне и покрепче привязывали к рукам шары, чтобы их не унесло ветром. А он этим утром был жуткий!

Привлекаем внимание, п росим по минимуму

На первомайских плакатах привычные лозунги: учителя, которые с прошлой демонстрации так и не дождались повышения зарплат, решили попросить этого снова, а пожилые участники шествия вспомнили про пенсионный возраст. Будущие медики растянули плакат «Доступное образование и работу» и даже успевали раздать советы в толпе, как не схватить простуду после такого шествия. Закутаться в плед и пить всё, что погорячее, конечно.

Пельмень и человек-пластик

Замыкали колонну рабочих самые смелые и весёлые ребята Красноярска — «монстранты». На этот раз в топе абсурдных лозунгов были новенькие плакаты с лозунгами: «Мир, май, педаль», «Лоси едят четверги» и «Уверуй в фыр». Но особое место среди марширующих занял огромный пельмень.

Закончилось праздничное шествие митингом с привычными правильными словами о равенстве и труде на площади Революции.

Бегом от трудовых будней

А кто-то отметил сегодня праздник по-спортивному. Сотни красноярцев пробежали полумарафонскую дистанцию в 21,1 км по левобережной набережной Енисея. Часть горожан одолели лишь 5 км.

И напоследок ещё несколько живых моментов с демонстрации:

Подробная программа: чем еще заняться в Красноярске в майские праздники

С первомайским приветом,

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной