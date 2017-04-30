>
>
«Мы жарко любим и поём!»: как красноярцы в СССР на Первомай ходили

«Мы жарко любим и поём!»: как красноярцы в СССР на Первомай ходили

Интернет-газета Newslab.ru
30.04.2017
6

Первомай, как символ борьбы рабочих за свои права, стали отмечать с конца XIX века. Все началось с того, что в 1886 году в Чикаго демонстрация вылилась в столкновения с полицией и массовые акции протеста, в ходе которых четыре человека погибли, а пятеро организаторов были казнены. С 1890 года в память об этих событиях 1 мая стало Днём солидарности рабочих всего мира, и праздник стал ежегодным.

Расстрел полицией демонстрации рабочих в Чикаго
Источник: timetoast.com
Митинг 1 мая 1886 года в США
Источник: интеллектуал-ка.рф
Взрыв бомбы, которую провокатор кинул в полицейских на митинге (площадь Хеймаркет-сквер)
Иллюстрация из журнала 1886 года

В российском подполье Первомай отмечали с 1890-х годов, в основном по инициативе разных политических объединений. Известная стачка, организованная 1 мая 1901 года на петербургском Обуховском заводе, переросла в одно из первых открытых выступлений рабочих Российской империи. После февральской революции в 1917 году Первомай отмечали особенно широко, причем уже по всей стране.

Первомайская демонстрация 1917 года в Красноярске. Тогда на улицы всей страны вышло небывалое число людей — праздник впервые отмечали открыто и широко. Другие кадры с этого шествия можно посмотреть в нашей подборке, посвященной 100-летию революции.
Альбом Б. В. Изюмова, опубликован: humus.livejournal.com
Первомай-1918 в Красноярске. На трибуне местные большевики с революционными бантами в петлицах.
Фото из фондов Государственного архива Красноярского края
Демонстрация 1 мая 1952 года. Рабочие завода ДОК на ул. Свердловская.
Фото: vk.com/krk_retro
1954 год. Колонная работников Сибтяжмаша идет по правобережью
Фото: vk.com/krk_retro

В Советской России Первомай стал официальным государственным праздником, а к тому же и выходным, уже в 1918 году. До 1972 года он именовался Днем Интернационала, а затем явно устаревшее название заменили на День международной солидарности трудящихся. И только в 1992 году праздник переименовали в День весны и труда.

Развеселая демонстрация 1955 года на «Красноярском рабочем». Человек на ближайшем портрете — член Политбюро ЦК КПСС Анастас Микоян, на другом — член Президиума ЦК КПСС Николай Булганин.
Фото: vk.com/krk_retro
Студенты педагогического института на Первомайской демонстрации, 1950-е годы.
Фото: vk.com/krk_retro
1958 год, демонстрация на ул. Ленина.
Фото: fotoyarsk.ru
1 мая 1956 год, шествие в районе площади Революции.
Фото: vk.com/krk_retro
1957 год, шествие по проспекту Мира, 124.
Фото: vk.com/krk_retro
Демонстрация на проспекте Мира в районе перекрестка с Сурикова, 1950-е годы.
Фото: vk.com/krk_retro
На ул. Маркса напротив входа в Центральный парк. Вторая половина 1960-х годов
Фото: vk.com/krk_retro

С 1928 года праздник в СССР отмечали два дня — 1 и 2 мая. В первый день нарядные трудящиеся ходили организованными колоннами по главным улицам своего населенного пункта — будь то город или деревня, носили портреты вождей и слушали официальные речи с трибун. Кстати, о традициях советских демонстраций мы уже рассказывали — смотрите прекрасный фоторепортаж с октябрьских демонстраций!

Юный участник первомайской демонстрации 1975 года
vk.com/krk_retro
Красноярцы на первомайской демонстрации, конец 60-х годов.
Фото: kras-yar.livejournal.com
Работники Сибтяжмаша на демонстрации, 50-е или 60-е годы
Фото: vk.com/krk_retro
Необычная платформа показывает интерес красноярцев к аристократическому искусству фехтования. 1962 год.
Фото: vk.com/krk_retro
А это демонстрация в Дивногорске, 1970-е.
Фото: vk.com/divn_retro
Мотоколонна на проспекте Мира в Красноярске, 1970-е.
Фото: vk.com/krk_retro
Демонстранты несут флаги союзных республик. Середина 1970-х.
Фото: vk.com/krk_retro
Первомайская демонстрация 1987 года, колонна завода Красмаш.
vk.com/krk_retro
Демонстрация в поселке Манзя Богучанского района, начало 1970-х годов.
vk.com/krk_retro

А вот праздничная колонна в Норильске в 1960 году — на главную улицу города вышел и стар, и млад.

1 мая 1960 года в Норильске
Источник: severok1979.livejournal.com
1 мая 1960 года в Норильске
Источник: severok1979.livejournal.com
1 мая 1960 года в Норильске
Источник: severok1979.livejournal.com
1 мая 1960 года в Норильске
Источник: severok1979.livejournal.com
1 мая 1960 года в Норильске
Источник: severok1979.livejournal.com

Кстати, в засекреченном Железногорске Первомай отмечали не менее пышно, чем в Красноярске: здесь тоже платформы, флаги, транспаранты и очень-очень много шариков.

1 Мая 1980 года в Железногорске

Видео: youtube.com/user/andreypalkin

А вот «классическая» первомайская демонстрация на Красной площади в Москве в самый расцвет брежневской эпохи. Именно «такой» СССР обычно c тоской вспоминает старшее поколение.

Первомайская демонстрация 1976 года в Москве

Видео: youtube.com/channel/UCJi3MY1hG5DchzR-F5vch5Q

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Рекомендуем почитать