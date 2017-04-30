«Мы жарко любим и поём!»: как красноярцы в СССР на Первомай ходили

Лозунги «Мир! Труд! Май!», красные флаги, счастливые лица, яркое весеннее солнце — Первомай когда-то был одним из любимых праздников в СССР. На первомайские демонстрации, несмотря на их политическую нагрузку, советские люди ходили охотно и с удовольствием. Смотрите, как это было в Красноярске!

Первомай, как символ борьбы рабочих за свои права, стали отмечать с конца XIX века. Все началось с того, что в 1886 году в Чикаго демонстрация вылилась в столкновения с полицией и массовые акции протеста, в ходе которых четыре человека погибли, а пятеро организаторов были казнены. С 1890 года в память об этих событиях 1 мая стало Днём солидарности рабочих всего мира, и праздник стал ежегодным.

В российском подполье Первомай отмечали с 1890-х годов, в основном по инициативе разных политических объединений. Известная стачка, организованная 1 мая 1901 года на петербургском Обуховском заводе, переросла в одно из первых открытых выступлений рабочих Российской империи. После февральской революции в 1917 году Первомай отмечали особенно широко, причем уже по всей стране.

В Советской России Первомай стал официальным государственным праздником, а к тому же и выходным, уже в 1918 году. До 1972 года он именовался Днем Интернационала, а затем явно устаревшее название заменили на День международной солидарности трудящихся. И только в 1992 году праздник переименовали в День весны и труда.

С 1928 года праздник в СССР отмечали два дня — 1 и 2 мая. В первый день нарядные трудящиеся ходили организованными колоннами по главным улицам своего населенного пункта — будь то город или деревня, носили портреты вождей и слушали официальные речи с трибун. Кстати, о традициях советских демонстраций мы уже рассказывали — смотрите прекрасный фоторепортаж с октябрьских демонстраций!

А вот праздничная колонна в Норильске в 1960 году — на главную улицу города вышел и стар, и млад.

Кстати, в засекреченном Железногорске Первомай отмечали не менее пышно, чем в Красноярске: здесь тоже платформы, флаги, транспаранты и очень-очень много шариков.

А вот «классическая» первомайская демонстрация на Красной площади в Москве в самый расцвет брежневской эпохи. Именно «такой» СССР обычно c тоской вспоминает старшее поколение.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru