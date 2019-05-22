Уроки самообороны, брутальная техника и спасение жизни: лучшие фото «Антитеррора» в Красноярске

В Красноярске стартовал ХV всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Площадки форума будут работать до 24 мая. Здесь можно не только увидеть новейшую технику и оружие, которые используют борцы с терроризмом, но и поучаствовать в самых разных мастер-классах и даже ощутить себя в роли сотрудника элитных спецподразделений. Newslab уже побывал на форуме и готов показать, что там есть интересного.

На официальной церемонии открытия форума с приветственным словом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Уже в 15-й раз мы проводим этот форум, и год от года он становится всё более интересным и привлекательным. Сегодня здесь собрались профессионалы и те, кто проявляет большой интерес к теме антитеррора. Ключевым словом, которое определяет политику в деле борьбы с терроризмом, является взаимодействие — разных государств, специальных служб, правоохранительных органов и государственной власти в целом, а также научных, воспитательных и образовательных учреждений и, конечно, обычных граждан. Только вместе мы способны остановить терроризм».

Губернатор также лично вручил грамоты и ценные подарки воспитанникам детских домов Красноярского края, занявших призовые места в конкурсе рисунка на тему мира и противодействия терроризму.

На уличной площадке и в павильонах на форуме работает выставка новейшей военно-спасательной техники и снаряжение, которое применяют в работе сотрудники элитных спецподразделений.

Здесь можно увидеть вооружение спецподразделений Росгвардии (ОМОН и СОБР), выставку огнестрельного оружия, беспилотные летательные аппараты, передвижной комплекс «АРАКС» для обезвреживания мин и даже вертолет «Ка-226Т».

На форуме работает множество площадок, где всех желающих обучают элементарным правилам самообороны: боевые стили и приемы на любой вкус и уровень подготовки.

Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России развернул на форуме свой мобильный госпиталь, который в любое время готов выехать в район ЧС для оказания медицинской помощи пострадавшим. Специалисты проводят здесь мастер-классы по оказанию первой помощи и даже выдают сертификаты.

А еще здесь можно сыграть в лазертаг и страйкбол, увидеть ретроавтомобили и раритетные вещи из истории ГАИ и посетить выставку расписных огнетушителей «ПожАрт» от скандального красноярского художника Василия Слонова.

ХV всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» проходит в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный. Время работы: 22-23 мая c 10:00 до 17:00, 24 мая c 10:00 до 16:00.