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Уроки самообороны, брутальная техника и спасение жизни: лучшие фото «Антитеррора» в Красноярске

Уроки самообороны, брутальная техника и спасение жизни: лучшие фото «Антитеррора» в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
22.05.2019
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На входе посетителей форума «Антитеррор» встречает грозная военная техника.

На официальной церемонии открытия форума с приветственным словом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс:

«Уже в 15-й раз мы проводим этот форум, и год от года он становится всё более интересным и привлекательным. Сегодня здесь собрались профессионалы и те, кто проявляет большой интерес к теме антитеррора. Ключевым словом, которое определяет политику в деле борьбы с терроризмом, является взаимодействие — разных государств, специальных служб, правоохранительных органов и государственной власти в целом, а также научных, воспитательных и образовательных учреждений и, конечно, обычных граждан. Только вместе мы способны остановить терроризм».

Губернатор также лично вручил грамоты и ценные подарки воспитанникам детских домов Красноярского края, занявших призовые места в конкурсе рисунка на тему мира и противодействия терроризму.

Губернатор Красноярского Александр Усс на открытии форума.
Александр Усс и юные участники конкурса рисунка.
Победители и призеры конкурса получили грамоты и подарки.
Губернатор также посетил экспозиции форума.
Министр цифрового развития края Николай Распопин (слева) рассказывает о системе видеонаблюдения в Красноярске.

На уличной площадке и в павильонах на форуме работает выставка новейшей военно-спасательной техники и снаряжение, которое применяют в работе сотрудники элитных спецподразделений.

Мобильный пожарный робот.
Новейшая техника для пожаротушения.

Здесь можно увидеть вооружение спецподразделений Росгвардии (ОМОН и СОБР), выставку огнестрельного оружия, беспилотные летательные аппараты, передвижной комплекс «АРАКС» для обезвреживания мин и даже вертолет «Ка-226Т».

Этим мальчишкам будет что рассказать сверстникам — где еще можно увидеть, а главное, покрутить в руках настоящее оружие.
Кому-то приглянулся калибр покрупнее.
Обязательное мужественное фото.
А это образцы вооружения уже прошедших войн.
Пока кто-то любовался настоящим оружием, другие воевали в играх: команда на команду.

На форуме работает множество площадок, где всех желающих обучают элементарным правилам самообороны: боевые стили и приемы на любой вкус и уровень подготовки.

Показательные выступления юных мастеров каратэ киокушинкай.
Простые, но эффективные уроки самообороны.
Можно даже принять участие в поединке. Разумеется, по всем правилам безопасности.
Одна из популярных школ самообороны.

Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России развернул на форуме свой мобильный госпиталь, который в любое время готов выехать в район ЧС для оказания медицинской помощи пострадавшим. Специалисты проводят здесь мастер-классы по оказанию первой помощи и даже выдают сертификаты.

Полученные на таких занятий знания могут однажды спасти жизнь.
А это уроки по спасению утопающих. Их проводят специалисты Всероссийского общества спасания на водах.
Служба радиационной, химической и биологической защиты представляет новейшие разработки.
Тут же учат, как ими пользоваться в чрезвычайно ситуации.

А еще здесь можно сыграть в лазертаг и страйкбол, увидеть ретроавтомобили и раритетные вещи из истории ГАИ и посетить выставку расписных огнетушителей «ПожАрт» от скандального красноярского художника Василия Слонова.

Автомобили родом из СССР во всем своем ретро-великолепии.
Аутентичная покраска.
Такие огнетушители можно смело ставить на видное место.
От обилия впечатлений можно отдохнуть, преодолев вот такую полосу препятствий.
Или сыграть в лазертаг: весело и безопасно.

ХV всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» проходит в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный. Время работы: 22-23 мая c 10:00 до 17:00, 24 мая c 10:00 до 16:00.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

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