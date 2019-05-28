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«Восемь тонн мусора за три часа бега»: как прошел второй экологический забег в Красноярске

«Восемь тонн мусора за три часа бега»: как прошел второй экологический забег в Красноярске

28.05.2019
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Участники акции

Плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Плоггинг родился в Швеции (plog в переводе со шведского — «плуг»). С недавнего времени сбор мусора в сочетании с пробежкой стал популярен и в Красноярске.

Первый «Забег за мусором» состоялся в Красноярске в мае прошлого года, и, несмотря на то, что на тот момент мало кто из горожан знал о плоггинге, участники добились колоссальных результатов: преодолели дистанцию протяженностью 2,5 километра и собрали около 2,5 тонн мусора, оставленного после майских праздников. Тогда «Красноярская рециклинговая компания» поддержала инициативу, обеспечив вывоз собранных отходов на лицензированный полигон. В этом году левобережный оператор выступил уже соорганизатором акции, также предоставив технику для вывоза собранного в результате плоггинга мусора.

В зеленой зоне Красноярска субботники можно проводить хоть каждую неделю — мусора хватит на всех.
Красноярцы оставляют мусор после пикников или просто выбрасывают пустые бутылки, пачки из-под сигарет и прочие отходы себе под ноги.
Так зародился плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии.
В этом году левобережный оператор выступил уже соорганизатором акции, также предоставив технику для вывоза собранного в результате плоггинга мусора.
Один из итогов уборки — с десяток плотно набитых мусором мешков у обочины.

В «Забеге за мусором 2.0» приняли участие в общей сложности 90 человек, за три часа они собрали около 7,5 тонн мусора.

«Радует, что красноярская молодежь так быстро реагирует и подхватывает различные экологические акции. Это значит, что им небезразличен город, в котором они живут. Это то самое настоящее гражданское сообщество, энергично включающееся в различные процессы. А нам остается их только поддерживать всем, чем можем, в рамках нашей деятельности», — рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

В «Забеге за мусором 2.0» приняли участие в общей сложности 90 человек, которые собрали почти 8 тонн мусора.
Городу и частным компаниям важно поддерживать подобные акции, поскольку забота об экологии — это не частное, а общее дело.
После уборки зеленая зона похожа на зеленую зону, а не на кусок помойки.
Во время прошлогодней акции участники преодолели дистанцию протяженностью 2,5 километра и собрали около 2,5 тонн мусора, оставленного после майских праздников.
«Красноярская рециклинговая компания» не только поддерживает экологические акции, но ежедневно занимается вывозом твердых коммунальных отходов из красноярских дворов левого берега.

«По сравнению с прошлым годом ребята собрали в три раза больше мусора, практически в два раза увеличилось и количество участников, — говорит Максим Рудус, один из организаторов чемпионата по плоггингу. — Этот формат мы выбрали, потому что это один из немногих видов спорта, который совмещает „приятное с полезным“. Чемпионат позволяет не только провести интересное состязание между опытными плоггерами, но и рассказать жителям города об этом виде спорта. Только в СибГУ плоггингом занимается около 20 человек регулярно».

Еще полтонны мусора собрали участники другого всемирного флешмоба — «Трештэг». Это новый интернет-челлендж, когда люди делятся фотографиями убранных природных мест. Впервые красноярские активисты присоединились к акции в марте, а теперь выходят на уборку заброшенных территорий Красноярска, как минимум, два раза в месяц. Вывозить весь собранный мусор им также помогает красноярский левобережный оператор.

Участники акции в 2019 году.
Лучшие получили памятные подарки от организаторов.
Только в СибГУ плоггингом занимается около 20 человек регулярно.
Перчатки, пакет и удобная одежда — вот и все, что нужно для совмещенной с пробежкой уборки.
Вывозить собранный мусор помогает красноярский левобережный оператор.
Вы также можете сделать город чище без привязки к датам общегородских субботников — просто выходите во двор или выезжайте за город, гуляйте и собирайте пластиковый мусор в пакеты.

Так обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать город чище, а у бегунов увеличивается расход калорий: для того чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть.

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Чтобы самостоятельно заняться плоггингом в Красноярске, не нужно специально готовиться. Необходимо взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет, сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор, сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей.

Интернет-газета Newslab,
фотографии предоставлены «Красноярской рециклинговой компанией»

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