«Восемь тонн мусора за три часа бега»: как прошел второй экологический забег в Красноярске

25 мая в Красноярске прошел «Забег за мусором 2.0». За три часа участия в плоггинге (процесс сбора мусора во время пробежки) горожане собрали почти восемь тонн мусора. Организаторами экологической акции выступили левобережный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов и волонтерский центр СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева. Newslab рассказывает о том, как прошла экологическая акция.

Плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Плоггинг родился в Швеции (plog в переводе со шведского — «плуг»). С недавнего времени сбор мусора в сочетании с пробежкой стал популярен и в Красноярске.

Первый «Забег за мусором» состоялся в Красноярске в мае прошлого года, и, несмотря на то, что на тот момент мало кто из горожан знал о плоггинге, участники добились колоссальных результатов: преодолели дистанцию протяженностью 2,5 километра и собрали около 2,5 тонн мусора, оставленного после майских праздников. Тогда «Красноярская рециклинговая компания» поддержала инициативу, обеспечив вывоз собранных отходов на лицензированный полигон. В этом году левобережный оператор выступил уже соорганизатором акции, также предоставив технику для вывоза собранного в результате плоггинга мусора.

В «Забеге за мусором 2.0» приняли участие в общей сложности 90 человек, за три часа они собрали около 7,5 тонн мусора.

«Радует, что красноярская молодежь так быстро реагирует и подхватывает различные экологические акции. Это значит, что им небезразличен город, в котором они живут. Это то самое настоящее гражданское сообщество, энергично включающееся в различные процессы. А нам остается их только поддерживать всем, чем можем, в рамках нашей деятельности», — рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

«По сравнению с прошлым годом ребята собрали в три раза больше мусора, практически в два раза увеличилось и количество участников, — говорит Максим Рудус, один из организаторов чемпионата по плоггингу. — Этот формат мы выбрали, потому что это один из немногих видов спорта, который совмещает „приятное с полезным“. Чемпионат позволяет не только провести интересное состязание между опытными плоггерами, но и рассказать жителям города об этом виде спорта. Только в СибГУ плоггингом занимается около 20 человек регулярно».

Еще полтонны мусора собрали участники другого всемирного флешмоба — «Трештэг». Это новый интернет-челлендж, когда люди делятся фотографиями убранных природных мест. Впервые красноярские активисты присоединились к акции в марте, а теперь выходят на уборку заброшенных территорий Красноярска, как минимум, два раза в месяц. Вывозить весь собранный мусор им также помогает красноярский левобережный оператор.

Так обычный бег трусцой превращается в экологическую акцию, которая помогает сделать город чище, а у бегунов увеличивается расход калорий: для того чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть.

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Чтобы самостоятельно заняться плоггингом в Красноярске, не нужно специально готовиться. Необходимо взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет, сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор, сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей.

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены «Красноярской рециклинговой компанией»