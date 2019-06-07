«Мы вместе делаем шаг вперед!»: Красноярск отмечает День города

Красноярск празднует День города. В 2019-м свой 391-й день рождения город отмечает по-особенному, но дань традициям никто не отменял — 7 июня Newslab побывал на торжественном поднятии флага города и церемонии вручения знаков отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и готов делиться подробностями в ярком фоторепортаже.

На Караульной горе — пожалуй, главном символе Красноярска — состоялось праздничная церемония поднятия флага во время полуденного выстрела пушки — особая традиция приурочена к празднованию Дня города.

«Нашему имениннику – 391 год. Несмотря на солидный возраст, на красноярской земле всегда бьётся пульс молодости! Это благодаря его удивительным людям. Красноярцы – это большая, дружная семья. А наш город – общий, родной дом.Я благодарю всех красноярцев, которые участвуют в жизни нашего города, которые каждый день делают новый шаг вперед!», — поздравил красноярцев с праздником мэр города Сергей Ерёмин.

С 1 по 12 июня — в период празднования Дня города — для красноярцев приготовлено множество сюрпризов. Например, 8 июня эпицентром масштабных гуляний станет остров Татышев. В обеих его частях гости станут частью фестиваля впечатлений «Красноярск — душа и сила Сибири». На территории организуют 250 тематических площадок для всех возрастов. Программа полна спортивными мероприятиями, мастер-классами, шоу. Красноярцы смогут посетить множество концертов и проявить себя творчески.

Подробная программа уже опубликована на Newslab — обязательно загляните. Например, красноярцев порадуют экстрим-шоу с канатоходцем, а почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Хазрет Совмен подарит жителям праздничный фейерверк — его можно будет посмотреть в 22:45 с площадки у ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23).

Еще одним пунктом в череде традиционных праздничных событий, приуроченных к празднованию 391-летия города, стала церемония вручения знаков отличия «За заслуги перед городом Красноярском». В 2019 году почетную награду получили экс-глава Красноярского шелкового комбината Нина Озерова и кандидат технических наук, автор 200 научных публикаций и общественник Александр Южанников.

«Всегда доброе чувство, когда получаешь награду, тем более — за общественную работу, которой я занимаюсь. Я благодарен мэру, Горсовету, которые высоко оценили мой труд. Я считаю, что это не только лично моя награда, но и заслуга тех людей, которые работают с нами — это соратники, партнеры, друзья. Сегодня вы видели награждение большого коллектива людей, которые работают в разных сферах. Это красноярцы, которые своими руками и силами толкают развитие нашего города», — подчеркнул Александр Южанников.



По состоянию здоровья Нина Озерова не смогла присутствовать на торжественной церемонии, поэтому награду получал её близкий родственник. 21 год Озерова возглавляла Красноярский шелковый комбинат, который обеспечивал своей продукцией половину потребностей предприятий СССР. В годы руководства Нины Даниловны на комбинате работало около 7 тыс. человек, были построены детский сад и общежитие, поликлиника, комплексный пункт бытовых услуг, профессиональное училище. После ухода на заслуженный отдых в 1984 году на протяжении 23 лет она принимала активное участие в деятельности совета ветеранов Свердловского района.

Александр Южанников на протяжении пяти лет руководит попечительским советом Архирейского дома и церкви Иоанна Предтечи. При его организационном участии на Стрелке сооружен памятник командору Резанову. Активно участвует в сохранении исторической памяти авиационной трассы Аляска-Сибирь.

Торжественную церемонию посетил и депутат Государственной Думы Петр Пимашков, который с 1996 по 2011 годы возглавлял Красноярск. «День города — тот праздник, когда мы анализируем, что сделано за этот год. День города — это возможность сказать людям слова благодарности. Тем, кто внес особый вклад в развитие нашего города. этот год — год проведения Универсиады, которая признана лучшей за всю историю студенческих игр. Сегодня звучат слова благодарности людям, тем, кто участвовал в строительстве объектов, готовил город, слова признательности губернатору Александру Уссу, главе города Сергею Ерёмину, которые смогли организовать, мобилизовать все силы, все ресурсы. Я скажу от имени всех депутатов Государственной Думы — мы все дружно старались, чтобы ни на день не было задержано финансирование объектов, и мы этого добились. Красноярск внесен в почетный список ООН, это город, который в течение многих лет был в тройке самых благоустроенных городов России, а в 2010-м перешагнул миллионный рубеж», — заявил Пимашков.

Праздновать день рождения Красноярска горожане будут до 12 июня — еще есть время стать частью большого праздника, чтобы затем, после залпов праздничного фейерверка, продолжить трудиться на благо родного города и края. Для этого у Красноярска есть главное — его жители, готовые превратить центр Сибири в столицу.



Подробная программа празднования Дня города-2019

Интернет-газета Newslab,

фото Александра Гребенникова