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«Как вы там, в своих каменных джунглях?»: самые жаркие фото летних соцсетей красноярцев

«Как вы там, в своих каменных джунглях?»: самые жаркие фото летних соцсетей красноярцев

10.06.2019
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Самые правильные, а вернее те, для кого ЗОЖ — это жизнь, начали отдых с тренировки на набережной. Кто-то предпочёл размеренную йогу...

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Есть ещё порох👩&zwj;🎤

Публикация от @ nikitinaolgasergeevna 8 Июн 2019 в 6:28 PDT

..., кто-то не устоял перед планкой. Интересно, а от групповых тренировок кубики на прессе у всех тоже синхронно прорисовываются?

Какое-же лето без велосипеда?

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Публикация от @snka__ 8 Июн 2019 в 5:25 PDT

А экстрим на двух колёсах заказывали?

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Публикация от яна невзорова (@yanchonok88) 8 Июн 2019 в 4:19 PDT

Это только одна из площадок Татышева, на которой развернулось празднование Дня города в субботу, 8 июня. Горожане, например, выстраивались в очередь, чтобы сделать снимок на Железном троне из «Игры престолов» и почувствовать себя правителями Семи королевств.

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Я собственной персоны)))

Публикация от Анна Смирнова (@annasmirnova825) 8 Июн 2019 в 10:00 PDT

Даже дети участвовали в этой гонке за власть

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Публикация от Сабельфельд Анна (@sabelfelday) 8 Июн 2019 в 4:09 PDT

А теперь ответьте, кто из красноярцев не побывал на концерте Басты? Судя по соцсетям, почти все отметились в «Платинум Арене» огоньком телефона в темноте под песню «Сансара», м?

Мало кто пропустил и ещё один подарок городу на 391-й день рождения — фейерверк. Уже второй за последнюю неделю. Но салютов много не бывает, как и красивых фото с его разноцветными огоньками

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Вчерашний космический фейерверк 🌌💫

Публикация от Виктория ☀ (@victoria_chevtaeva) 8 Июн 2019 в 7:45 PDT

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Публикация от 💞Violetta💞 (@vmakarova09) 8 Июн 2019 в 11:12 PDT

Влюблённые пары устраивали романтические прогулки у Енисея

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Любовь моя💜

Публикация от BUSHINA (@bushinaann) 8 Июн 2019 в 5:23 PDT

На Каче тоже было хорошо

Кто-то плескался в открытом бассейне Бобрового лога, потягивая прохладный лимонад

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кайфожорка! ну а вы там как в своих каменных джунглях поживаете?

Публикация от Аня. (@__safina__) 8 Июн 2019 в 4:05 PDT

А у малышей поводов для радости в тысячу раз больше

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Публикация от Natalya D. (@natalya_logunova88) 8 Июн 2019 в 2:20 PDT

Нашлись и те, кто протестировал пляж на острове Отдыха, устраивал в его лесах шумные пикники

Как же весело им! Надувной матрас, затейливый папа — всё, что нужно для лучших гонок по берегу.
Грустные последствия, которые остаются на острове Отдыха после каждого такого пикника.
Пляж ещё не открыли официально, но это никого не волнует. Народ бродит по воде и преспокойно загорает на песке.

Горожане выбрались в горы, погуляли по скалам, сгоняли с друзьями на Усть-Ману

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Публикация от Artur Andreev (@vtm007) 8 Июн 2019 в 8:14 PDT

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Мысли о том, что нужно почаще выбираться на природу, отвлекаться от этой городской суеты приходят в основном тогда, когда ты уже на природе и в этот момент осознаешь насколько это круто, что же мешает думать об этом с последующими действиями, находясь в городе? непонятно 🤷&zwj;♂️ #красноярск #крск #2019 #движухи #лето #лето2019 #движухитв #krasnoyarsk #krsk #крск24 #natural #квадротур #квадроциклы #покатухи #природа #столбы

Публикация от Евгений (@ev_diveev) 6 Июн 2019 в 10:56 PDT

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Активный отдых на природе😌

Публикация от Рома Мусаваров (@r0man_97) 8 Июн 2019 в 9:49 PDT

Не обошлось без традиционного дачного удовольствия — шашлычка...

А как провели эти выходные вы? Успели отдохнуть? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Ваш летний Newslab

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