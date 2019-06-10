«Как вы там, в своих каменных джунглях?»: самые жаркие фото летних соцсетей красноярцев

Наконец-то в Красноярск пришло настоящее лето. Когда на улице + 30, сидеть дома совсем уж не дело, а в выходные — тем более. Мы пробежались по соцсетям красноярцев и проверили, у кого этот праздничный уикенд выдался на ура.

Самые правильные, а вернее те, для кого ЗОЖ — это жизнь, начали отдых с тренировки на набережной. Кто-то предпочёл размеренную йогу...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Есть ещё порох👩‍🎤 Публикация от @ nikitinaolgasergeevna 8 Июн 2019 в 6:28 PDT

..., кто-то не устоял перед планкой. Интересно, а от групповых тренировок кубики на прессе у всех тоже синхронно прорисовываются?

Какое-же лето без велосипеда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @snka__ 8 Июн 2019 в 5:25 PDT

А экстрим на двух колёсах заказывали?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от яна невзорова (@yanchonok88) 8 Июн 2019 в 4:19 PDT

Это только одна из площадок Татышева, на которой развернулось празднование Дня города в субботу, 8 июня. Горожане, например, выстраивались в очередь, чтобы сделать снимок на Железном троне из «Игры престолов» и почувствовать себя правителями Семи королевств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я собственной персоны))) Публикация от Анна Смирнова (@annasmirnova825) 8 Июн 2019 в 10:00 PDT

Даже дети участвовали в этой гонке за власть

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сабельфельд Анна (@sabelfelday) 8 Июн 2019 в 4:09 PDT

А теперь ответьте, кто из красноярцев не побывал на концерте Басты? Судя по соцсетям, почти все отметились в «Платинум Арене» огоньком телефона в темноте под песню «Сансара», м?

Мало кто пропустил и ещё один подарок городу на 391-й день рождения — фейерверк. Уже второй за последнюю неделю. Но салютов много не бывает, как и красивых фото с его разноцветными огоньками

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вчерашний космический фейерверк 🌌💫 Публикация от Виктория ☀ (@victoria_chevtaeva) 8 Июн 2019 в 7:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💞Violetta💞 (@vmakarova09) 8 Июн 2019 в 11:12 PDT

Влюблённые пары устраивали романтические прогулки у Енисея

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любовь моя💜 Публикация от BUSHINA (@bushinaann) 8 Июн 2019 в 5:23 PDT

На Каче тоже было хорошо

Кто-то плескался в открытом бассейне Бобрового лога, потягивая прохладный лимонад

А у малышей поводов для радости в тысячу раз больше

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalya D. (@natalya_logunova88) 8 Июн 2019 в 2:20 PDT

Нашлись и те, кто протестировал пляж на острове Отдыха, устраивал в его лесах шумные пикники

Горожане выбрались в горы, погуляли по скалам, сгоняли с друзьями на Усть-Ману

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artur Andreev (@vtm007) 8 Июн 2019 в 8:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Активный отдых на природе😌 Публикация от Рома Мусаваров (@r0man_97) 8 Июн 2019 в 9:49 PDT

Не обошлось без традиционного дачного удовольствия — шашлычка...

А как провели эти выходные вы? Успели отдохнуть? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Ваш летний Newslab