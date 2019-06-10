«Как вы там, в своих каменных джунглях?»: самые жаркие фото летних соцсетей красноярцев

Самые правильные, а вернее те, для кого ЗОЖ — это жизнь, начали отдых с тренировки на набережной. Кто-то предпочёл размеренную йогу...
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Публикация от @ nikitinaolgasergeevna 8 Июн 2019 в 6:28 PDT
..., кто-то не устоял перед планкой. Интересно, а от групповых тренировок кубики на прессе у всех тоже синхронно прорисовываются?
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Сегодня был так классно, что хочется порой всплакнуть 😂😂😂 каждую субботу мы кайфуем и нас становится все больше и больше 😍 хочу попробовать отметить всех 👌 пишите кого ещё отметить, если пропустила 😇 Классный же @parkrunkrasnoyarsk был сегодня? Ну классный же?😍
Публикация от Lifestyle | Mom | Fashion📍KRSK (@aleksandra_bashurova) 8 Июн 2019 в 1:21 PDT
Какое-же лето без велосипеда?
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Публикация от @snka__ 8 Июн 2019 в 5:25 PDT
А экстрим на двух колёсах заказывали?
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Публикация от яна невзорова (@yanchonok88) 8 Июн 2019 в 4:19 PDT
Это только одна из площадок Татышева, на которой развернулось празднование Дня города в субботу, 8 июня. Горожане, например, выстраивались в очередь, чтобы сделать снимок на Железном троне из «Игры престолов» и почувствовать себя правителями Семи королевств.
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Публикация от Анна Смирнова (@annasmirnova825) 8 Июн 2019 в 10:00 PDT
Даже дети участвовали в этой гонке за власть
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Публикация от Сабельфельд Анна (@sabelfelday) 8 Июн 2019 в 4:09 PDT
А теперь ответьте, кто из красноярцев не побывал на концерте Басты? Судя по соцсетям, почти все отметились в «Платинум Арене» огоньком телефона в темноте под песню «Сансара», м?
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Я просто хочу, чтобы вы увидели ЭТО. ⠀ Это самый лучший момент, который произошёл со мной за последние пару месяцев. ⠀ За последнее время много всего поменялось в моей жизни, во мне, и этот концерт был неким «заключительными этапом» всего того, что было. #сансарабаста
Публикация от Алёна | Обработка Фото (@skrtv_a) 8 Июн 2019 в 10:45 PDT
Мало кто пропустил и ещё один подарок городу на 391-й день рождения — фейерверк. Уже второй за последнюю неделю. Но салютов много не бывает, как и красивых фото с его разноцветными огоньками
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Вчерашний космический фейерверк 🌌💫
Публикация от Виктория ☀ (@victoria_chevtaeva) 8 Июн 2019 в 7:45 PDT
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Публикация от 💞Violetta💞 (@vmakarova09) 8 Июн 2019 в 11:12 PDT
Влюблённые пары устраивали романтические прогулки у Енисея
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Публикация от BUSHINA (@bushinaann) 8 Июн 2019 в 5:23 PDT
На Каче тоже было хорошо
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Есть люди уютные, как дом. Обнимаешь их и понимаешь: я дома. «Если бы ты знал...» Эльчин Сафарли • • • • #красноярск#любовь#деньгорода#2019#универсиада#набережная#набережнаяенисея#крым#москва#питер#владивосток
Публикация от Валерия Александровна👑💎 (@gorlyakova_lera24) 8 Июн 2019 в 10:29 PDT
Кто-то плескался в открытом бассейне Бобрового лога, потягивая прохладный лимонад
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кайфожорка! ну а вы там как в своих каменных джунглях поживаете?
Публикация от Аня. (@__safina__) 8 Июн 2019 в 4:05 PDT
А у малышей поводов для радости в тысячу раз больше
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Публикация от Natalya D. (@natalya_logunova88) 8 Июн 2019 в 2:20 PDT
Нашлись и те, кто протестировал пляж на острове Отдыха, устраивал в его лесах шумные пикники
Горожане выбрались в горы, погуляли по скалам, сгоняли с друзьями на Усть-Ману
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Публикация от Artur Andreev (@vtm007) 8 Июн 2019 в 8:14 PDT
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Мысли о том, что нужно почаще выбираться на природу, отвлекаться от этой городской суеты приходят в основном тогда, когда ты уже на природе и в этот момент осознаешь насколько это круто, что же мешает думать об этом с последующими действиями, находясь в городе? непонятно 🤷‍♂️ #красноярск #крск #2019 #движухи #лето #лето2019 #движухитв #krasnoyarsk #krsk #крск24 #natural #квадротур #квадроциклы #покатухи #природа #столбы
Публикация от Евгений (@ev_diveev) 6 Июн 2019 в 10:56 PDT
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Публикация от Рома Мусаваров (@r0man_97) 8 Июн 2019 в 9:49 PDT
Не обошлось без традиционного дачного удовольствия — шашлычка...
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Публикация от Максим (@makswild_) 9 Июн 2019 в 1:31 PDT
А как провели эти выходные вы? Успели отдохнуть? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!
Ваш летний Newslab