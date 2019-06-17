«За чистые берега!»: как прошел экологический марафон «День Енисея» в Красноярске

15 июня стартовал ставший уже ежегодным экологический марафон «День Енисея». Добрая традиция объединила более 500 человек. На набережной Енисея собрались добровольцы — представители разных организаций, волонтеры, студенты и школьники. О лучших поисковиках, веселой уборке и хороших делах — в нашем фоторепортаже с места событий!

На набережную в Советском районе в районе проспекта Ульяновский и на косу Орлиха вышли 30 команд волонтеров. Они не только очищали берег от мусора, но и соревновались между собой. Для участников экологического субботника партнеры мероприятия приготовили множество призов, а Русское географическое общество традиционно угощало чаем на сибирских травах.

«Это большое объединяющее событие, цель которого — сделать берега Енисея чище. Это возможность объединиться самым разным структурам, потому что здесь и спасатели, и металлурги, и ученые, и чиновники — множество людей. Енисей сам по себе объединяет всех», — поприветствовал собравшихся депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов.

В этом году к экологическому марафону присоединился левобережный оператор по обращению с ТКО — «Красноярская рециклинговая компания». «Как перевозчики мы и раньше занимались вывозом мусора, а сейчас официально присоединились к этой масштабной экологической акции, — рассказала координатор PR-направления компании Юлия Комиссаренко. — Нужно помогать экологическим волонтерам, которые выполняют такую важную для всего города работу. Коллектив у нас молодой, и все с удовольствием участвуют в волонтерских акциях».

В прошлые годы многие работники «Красноярской рециклинговой компании» участвовали в Дне Енисея как обычные волонтеры, а сейчас около 30 человек вышли на уборку территории уже в составе команды. Компания предоставила для экологической акции мусоровоз, который по объему равен четырем КАМАЗам.

Что только не нашли волонтеры во время субботника! И практически новый чайник, и дверь от машины с шикарной аэрографией, и инструменты — топорик, лом, тяпку; покореженную тележку из супермаркета, и счетчик, и мангал с решеткой для шашлыков, и множество покрышек, одежды и обуви. Печально, но ведь весь этот хлам на берег Енисея выбросили обычные красноярцы. Теперь берег Енисея чист. И хорошо бы, чтоб он таким оставался как можно дольше. Весь собранный волонтерами мусор левобережный оператор вывез на лицензированный полигон, а победителям эко-квеста вручил подарки.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение бытовым мусором берегов и акватории реки. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии прошли массовые волонтерские акции по уборке берегов. В январе 2012 года указом тогдашнего губернатора Красноярского края Льва Кузнецова последняя суббота сентября объявлена региональной экологической датой — «Днем Енисея».

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Сегодня экологический марафон является партнёрским проектом, в организации которого участвуют государственные органы, экологически ответственные компании, образовательные, культурные и другие некоммерческие организации.

Волонтеры Красноярска очищают прибрежные зоны от скопившегося мусора, организуют конкурсы и другие экологические события. За это время под брендом акции проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено около 850 КАМАЗов бытового мусора с берегов рек. Участниками акции за эти годы стали около 80 тысяч человек.

В течение всего лета в рамках Дня Енисея для горожан будут проходить интересные экологические события, например, открытые университеты, где можно послушать лекции по экологии, а также различные интерактивные площадки, позволяющие горожанам так или иначе включиться в экологическую деятельность.

Текст и фото: Ирина Егорова для Newslab