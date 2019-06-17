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«За чистые берега!»: как прошел экологический марафон «День Енисея» в Красноярске

«За чистые берега!»: как прошел экологический марафон «День Енисея» в Красноярске

17.06.2019
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На набережную в Советском районе в районе проспекта Ульяновский и на косу Орлиха вышли 30 команд волонтеров. Они не только очищали берег от мусора, но и соревновались между собой. Для участников экологического субботника партнеры мероприятия приготовили множество призов, а Русское географическое общество традиционно угощало чаем на сибирских травах.

«Это большое объединяющее событие, цель которого — сделать берега Енисея чище. Это возможность объединиться самым разным структурам, потому что здесь и спасатели, и металлурги, и ученые, и чиновники — множество людей. Енисей сам по себе объединяет всех», — поприветствовал собравшихся депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов.

В этом году к экологическому марафону присоединился левобережный оператор по обращению с ТКО — «Красноярская рециклинговая компания». «Как перевозчики мы и раньше занимались вывозом мусора, а сейчас официально присоединились к этой масштабной экологической акции, — рассказала координатор PR-направления компании Юлия Комиссаренко. — Нужно помогать экологическим волонтерам, которые выполняют такую важную для всего города работу. Коллектив у нас молодой, и все с удовольствием участвуют в волонтерских акциях».

Команда «Красноярской рециклинговой компании» на страте экологического квеста. Вы не представляете себе, какой только мусор не найдется во время этого субботника.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов дает напутственное слово перед экологическим квестом.
Помогают все: школьники собирали и уносили легкие мешки с пластиковым мусором.
Девчонки нашли покрышки. Этому добру точно не место в Енисее.
Мама волонтер и сын волонтер.
Волонтеров «Красноярской рециклинговой компании» можно было узнать по этим ярким жилетам.

Девчонки из Аграрного университета. Листайте вправо и смотрите, как трудились все волонтеры.
Точка сбора мусора.
Так победим!
Небольшая передышка...
Вторая точка сбора мусора.
Представители МЧС.
Мужчины убирают большой и тяжелый мусор.
Участники экоквеста подводят итог и смотрят, что же им удалось насобирать за этот день.
Всем весело! Команды играют в игру «Ниндзя».

Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» складывают все найденное безобразие в свой крутой современный мусоровоз. Место всему найденному мусору — только на лицензированном полигоне, но никак не на берегах нашего Енисея.
После квеста волонтеров покормили вкусной кашей.
Сотрудница «Красноярской рециклинговой компании» по имени Даша как бы говорит нам: волонтерство — это удовольствие.
Корпоративные волонтеры РУСАЛа стали абсолютными победителями в экологическом марафоне «День Енисея».

В прошлые годы многие работники «Красноярской рециклинговой компании» участвовали в Дне Енисея как обычные волонтеры, а сейчас около 30 человек вышли на уборку территории уже в составе команды. Компания предоставила для экологической акции мусоровоз, который по объему равен четырем КАМАЗам.

Что только не нашли волонтеры во время субботника! И практически новый чайник, и дверь от машины с шикарной аэрографией, и инструменты — топорик, лом, тяпку; покореженную тележку из супермаркета, и счетчик, и мангал с решеткой для шашлыков, и множество покрышек, одежды и обуви. Печально, но ведь весь этот хлам на берег Енисея выбросили обычные красноярцы. Теперь берег Енисея чист. И хорошо бы, чтоб он таким оставался как можно дольше. Весь собранный волонтерами мусор левобережный оператор вывез на лицензированный полигон, а победителям эко-квеста вручил подарки.

Найденная в Енисее дверь машины с шикарной аэрографией.
Еще коллекция находок.
Девочки нашли инструменты — топорик, пилу, лом. Почти фильм ужасов.
Команда волонтеров делает фотографию с хештегом из собственных тел. Посмотрите внимательно, волонтеры изобразили «ДЕНЬ ЕНИСЕЯ». Всё читается!
Команда Аграрного университета
...а это их дипломы за субботник.

Впервые к экологическому марафону присоединились представители зоозащитных организаций. Волонтеры красноярского приюта для собак «ПовоДог» привели с собой двоих щенков, которые радовали присутствующих.
Вид на Енисей с косы Орлиха.
Команда постоянных участников «Дня Енисея» — МЧС.

Прекрасный пейзаж — берег Енисея. Благодаря волонтерам и «Дню Енисея» уже чистый, просто картинка!
Еще одно собрание мусорных находок.
Волонтеры успели и привести Енисея в порядок, и посоревноваться.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение бытовым мусором берегов и акватории реки. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии прошли массовые волонтерские акции по уборке берегов. В январе 2012 года указом тогдашнего губернатора Красноярского края Льва Кузнецова последняя суббота сентября объявлена региональной экологической датой — «Днем Енисея».

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Привыкаем к раздельному сбору мусора

Сегодня экологический марафон является партнёрским проектом, в организации которого участвуют государственные органы, экологически ответственные компании, образовательные, культурные и другие некоммерческие организации.

Волонтеры Красноярска очищают прибрежные зоны от скопившегося мусора, организуют конкурсы и другие экологические события. За это время под брендом акции проведено более 300 экологических мероприятий, вывезено около 850 КАМАЗов бытового мусора с берегов рек. Участниками акции за эти годы стали около 80 тысяч человек.

В течение всего лета в рамках Дня Енисея для горожан будут проходить интересные экологические события, например, открытые университеты, где можно послушать лекции по экологии, а также различные интерактивные площадки, позволяющие горожанам так или иначе включиться в экологическую деятельность.

Текст и фото: Ирина Егорова для Newslab

Попов Сергей Александрович
Попов Сергей Александрович
Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края
Кузнецов Лев Владимирович
Кузнецов Лев Владимирович
Член совета директоров компании «Интергео»

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