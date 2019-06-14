«Мы создаем чистое небо»: активисты «Зеленой дружины СГК» высадили в Красноярске тысячи цветов и сотни деревьев

«Зеленая дружина СГК» завершает весенне-летний сезон экологических марафонов по высадке деревьев. Новые деревья и кустарники появились в красноярских скверах и дворах, возле социальных учреждений города. О том, где можно встретить зеленые и цветущие аллеи в фоторепортаже Newslab.

Экологической марафон «Зеленой дружины СГК» стартовал в Красноярске 16 мая. Первая высадка деревьев прошла на территории Красноярского краевого клинического онкологического диспансера. Активисты «Зелёной дружины» пополнили Парк Жизни у краевого онкоцентра новыми саженцами. Сотрудники красноярской ТЭЦ-1, студенты, которые проходят практику на станции, высадили на склоне с видом на Енисей 20 деревьев. Они стали дополнением к цветущим яблоням, сирени, соснам и елям, из которых со временем должен получиться парк для пациентов, их близких, сотрудников центра и жителей соседних домов. Ухаживать в дальнейшем за молодыми посадками будут представители онкодиспансера. Активисты «Зеленой дружины» работают в этом месте в каждый посадочный сезон. Общий вклад — почти две сотни деревьев.

Новые деревья и кустарники также появились в сквере Серебряный в Октябрьском районе Красноярска. Там дружинники высадили крупномерные кусты сирени. Активное участие в высадке кустарников приняли сотрудники Красноярской теплотранспортной компании СГК. Они на протяжении многих лет участвуют в мероприятиях Зеленой дружины СГК. Например, летом 2017 года теплоэнергетики и волонтеры облагородили территорию насосной станции на острове Татышев, осенью того же года — посадили деревья в сквере «Корнетовский», через который прошла реверсивная теплотрасса. В 2018 году специалисты КТТК высаживали деревья и кустарники в Ленинском районе.

Еще один экологический марафон прошел во дворе дома по улице Юшкова в Красноярске. К акции присоединились местные жители. «Мы будем создавать чистое небо. Пусть наш пример будет заразительным, и наши соседи тоже захотят пойти этим путем. Ведь это останется нашим детям, им дальше здесь жить», — отметила Елена Конькова, жительница дома по улице Юшкова.

Эстафету экологического марафона также приняли жители домов в Ленинском районе. На этот раз дружинники вместе с красноярцами высаживали саженцы акации на проспекте Красноярский рабочий, 66 и на улице Коломенской, 22. В посадках уже далеко не в первый раз принимал участие директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов.

«Не только я, но и все наши сотрудники с удовольствием садят деревья для улучшения экологии и микроклимата в Красноярске, ведь у всех у нас здесь живут дети, родственники, друзья. Планируем на следующей неделе продолжить озеленение в Ленинском районе и высадить молодые яблони. Я, как депутат Городского совета, знаю, что очень многие жители обеспокоены тем, что зелени у нас недостаточно. Но, поверьте, если попробовать начать с себя, потратить всего 10 минут на то, чтобы посадить дерево, то ситуация в городе кардинально изменится», — рассказал Сергей Иванов.

Заключительной точкой весенне-летнего экомарафона стали территории у родильного дома № 6 (ул. Инструментальная, 12) и возле центра «Мать и дитя» (ул. Коломенская, 26). К высадкам присоединились не только сотрудники медучреждений, но и местные жители. Все вместе они высадили саженцы яблонь.

«Мы радуемся, когда появляются новые инициативы и мы их поддерживаем. У нас большая территория, она довольно зеленая, но есть некоторые уголки, где нужны дополнительные деревья. У нас есть служба, которая ухаживает за состоянием городка, были подготовлены лунки, подготовлена площадка, естественно, что за деревьями будет уход, как и за остальными растениями у нас», — рассказала Ирина Скуднова, специалист по связям с общественностью городской клинической больницы № 20.

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С 2015 года, когда Зеленая дружина начала работу в Красноярске, на счету общественной организации «Зеленая дружина СГК» более 4 200 деревьев и кустарников по всему городу, 13 тысяч цветов. Дружина действует во всех городах присутствия Сибирской генерирующей компании и помимо озеленения занимается раздельным сбором отходов, организует переработку макулатуры и батареек. В частности, дружинники организовали сеть по сбору старых элементов и их отправку в Челябинск, на единственный в России завод, который специализируется на переработке батареек. За 4 года «Зеленая дружина» отправила на переработку 15 тонн использованных батареек и собрала с красноярцами 13,5 тонн макулатуры.

Жители Красноярска могут присоединиться к движению «Зеленой дружины СГК». Новичков там встречают с теплотой и экипируют всем необходимым инвентарем. Чтобы стать участником акций общественной организации, нужно вступить в группу «Вконтакте» и следить за новостями!

Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании.