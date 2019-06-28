«Гигантские гамак, лейка и батут»: исследуем «Дачу великана» в Красноярске

Летом Красноярск обрастает различными развлекательными площадками, куда можно прийти всей семьей, пригласить на свидание или заглянуть во время одинокой прогулки по городу. Одна из новинок этого лета — «Дача Великана» в парке «Троя» (Баумана, 21/1, напротив торгового центра «На Свободном»). Все подробности о необычной летней локации — в фоторепортаже Newslab.

Найти «Дачу великана» проще простого — достаточно пройти по левой аллее у входа в парк и уткнуться в большие буквы. Приходить сюда можно каждый день, локация для всей семьи работает с 10:00 до 22:00. Как рассказывают владельцы, для Красноярска это уникальный проект, аналогов которому нет в мире.

На «Даче Великана» все так, как на настоящей даче — в огромной будке поджидает сторожевая собака, в тени деревьев раскачивается сетчатый гамак, на лужайке манит ароматом мангал с шашлыками, а дверь в дачный туалет поскрипывает петлями.

«Мы создали максимально приближенный к облику классической дачи интерьер и экстерьер. Особое внимание мы уделили пропорциям объектов — все они выглядят так, будто вы правда попали на дачу к великану. Только здесь вы можете „отведать“ великанских шашлыков, поиграть в великанской песочнице, порелаксировать на огромном гамаке всей семьёй одновременно, поиграть в футбол или волейбол большущими мячами и даже спрыгнуть в яму самого настоящего дачного деревянного великанского туалета!», — уточнили организаторы локации.

Локация со встроенными интерактивными элементами — не единственная фишка, которой красноярцев планируют привлекать на «Дачу великана». В течение лета и сентября горожане смогу посещать различные мероприятия — праздник Дня солнцестояния, который состоится 7 июля, концерты, мастер-классы и др.

Отметим, что в ТРЦ «Комсомолл» (ул. Белинского, 8) в Красноярске круглый год работает «Дом великана» — не менее интересная локация, которую будет интересно посетить как детям, так и взрослым.

Цена билетов на «Дачу великана»: дети до 3 лет включительно — бесплатно, дети 4-7 лет включительно — 200 руб, 8 лет и старше — 250 руб, пенсионеры, многодетные (всей семье) и люди с инвалидностью (всей семье) — 200 руб. Перед посещением нужно записаться по телефону в Красноярске 214-14-30.

Месяц лета позади, но у вас еще есть время провести его интересно и насыщенно.«Дача великана» — достойная локация на карте летних развлечений Красноярска, где будет интересно и взрослым, и детям. И у вас нет причин вычеркивать ее из списка дел.



Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной