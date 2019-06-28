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«Гигантские гамак, лейка и батут»: исследуем «Дачу великана» в Красноярске

«Гигантские гамак, лейка и батут»: исследуем «Дачу великана» в Красноярске

28.06.2019
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Найти «Дачу великана» проще простого — достаточно пройти по левой аллее у входа в парк и уткнуться в большие буквы. Приходить сюда можно каждый день, локация для всей семьи работает с 10:00 до 22:00. Как рассказывают владельцы, для Красноярска это уникальный проект, аналогов которому нет в мире.

«Дача великана» находится слева от входа в парк — идите по дорожке, мимо не пройдете!
Тут все ровно так, как на обычной даче: лейка с водой для полива, лужайка...
... дачный декор. Единственная поправка — все перечисленное великанского размера.
Вы только посмотрите на этот туалет!

На «Даче Великана» все так, как на настоящей даче — в огромной будке поджидает сторожевая собака, в тени деревьев раскачивается сетчатый гамак, на лужайке манит ароматом мангал с шашлыками, а дверь в дачный туалет поскрипывает петлями.

«Мы создали максимально приближенный к облику классической дачи интерьер и экстерьер. Особое внимание мы уделили пропорциям объектов — все они выглядят так, будто вы правда попали на дачу к великану. Только здесь вы можете „отведать“ великанских шашлыков, поиграть в великанской песочнице, порелаксировать на огромном гамаке всей семьёй одновременно, поиграть в футбол или волейбол большущими мячами и даже спрыгнуть в яму самого настоящего дачного деревянного великанского туалета!», — уточнили организаторы локации.

Когда еще будет возможность залезть в гигантский мангал?
В бане великана вы тоже, вероятнее всего, никогда не бывали.
Когда устанете фотографироваться (за это, кстати, с вас не возьмут денег) — можно прилечь на гигантский гамак.
При желании можно залечь на весь день с книжкой, в тени деревьев и в приятной компании.
Развлечений хватит на всех — как на взрослых, так и на детей.
Где еще в Красноярске можно найти такую гигантскую песочницу? Ни один ребенок не останется равнодушным.

Локация со встроенными интерактивными элементами — не единственная фишка, которой красноярцев планируют привлекать на «Дачу великана». В течение лета и сентября горожане смогу посещать различные мероприятия — праздник Дня солнцестояния, который состоится 7 июля, концерты, мастер-классы и др.

Отметим, что в ТРЦ «Комсомолл» (ул. Белинского, 8) в Красноярске круглый год работает «Дом великана» — не менее интересная локация, которую будет интересно посетить как детям, так и взрослым.

Цена билетов на «Дачу великана»: дети до 3 лет включительно — бесплатно, дети 4-7 лет включительно — 200 руб, 8 лет и старше — 250 руб, пенсионеры, многодетные (всей семье) и люди с инвалидностью (всей семье) — 200 руб. Перед посещением нужно записаться по телефону в Красноярске 214-14-30.

На «Даче Великана» устроиться и переждать жару можно не только в гамаке — на территории есть куча зон для отдыха, кресел-мешков и т. д.
Это отличное место для романтического свидания.
В белоснежном шатре можно выпить чаю и отдохнуть от прогулки.
И тут же — посмотреть получившиеся фотографии, чтобы выложить в соцсети самые удачные.

Месяц лета позади, но у вас еще есть время провести его интересно и насыщенно.«Дача великана» — достойная локация на карте летних развлечений Красноярска, где будет интересно и взрослым, и детям. И у вас нет причин вычеркивать ее из списка дел.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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