«Мусор разгреби и ныряй!»: зачем красноярцы купаются где попало, несмотря на запреты

Лето в Красноярске в самом разгаре. Но купаться в этом городе совершенно негде — вода в водоемах грязная, а официально работают только два пляжа. Несмотря на это, красноярцы вовсю плещутся там, где это делать категорически запрещено. Newslab подглядел за водными процедурами горожан и готов рассказать, чем это грозит.

Да-да, середина июля, а в Красноярске ни один водоем не прошел проверку Роспотребнадзора. Мэрия объявила об открытии двух пляжей в городе — на островах Отдыха и Татышеве — и даже позвала туда отдыхать. Только вот каждый пляж по периметру украшен знаками «Купаться запрещено». Но отдыхающих это не останавливает.

Не лучше ситуация и на острове Татышеве. Здесь по-настоящему мутные реки и мусорные берега. Странно, но от обилия мусора желающих провести здесь жаркий выходной только больше!

Этой части Татышева для администрации вообще будто не существует. При относительной чистоте дорожек и полян, остров в районе пляжа похож на загородную свалку. Судите сами!

Но и без официальных пляжей красноярцы нашли, где покупаться. Ведь в городе так много прекрасных водоемов — озеро Мясокомбинат, речки Кача и Базаиха. Там и платить не надо, и мусор можно оставить, при желании и машину помыть.

Купаться во всех этих местах не просто негигиенично, а опасно для здоровья. В воде целая куча бактерий, которые вызывают различные заболевания. В Роспотребнадзоре не устают повторять, что купание в красноярских водоемах грозит заражением гепатитом А, кишечными инфекциями и вирусами, может вызывать аллергические реакции. Более того, сами купальщики перед заплывами любят выпить, что крайне опасно.

«И что же делать?». Ответов на этот вопрос несколько, но устроят они далеко не всех. Можно заменить водоемы бассейнами. Правда, цены там порой кусаются, да и природы маловато. В любом случае, принцип «мой дед там купался, значит, и мне можно!» срабатывает не всегда. Будьте осторожны!

Ужасалась городским пляжам Валя Котляр, специально для интернет-газеты Newslab

фотографии Алины Ковригиной