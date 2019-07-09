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«Мусор разгреби и ныряй!»: зачем красноярцы купаются где попало, несмотря на запреты

«Мусор разгреби и ныряй!»: зачем красноярцы купаются где попало, несмотря на запреты

09.07.2019
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В жаркий день так выглядит почти каждый водоем Красноярска

Да-да, середина июля, а в Красноярске ни один водоем не прошел проверку Роспотребнадзора. Мэрия объявила об открытии двух пляжей в городе — на островах Отдыха и Татышеве — и даже позвала туда отдыхать. Только вот каждый пляж по периметру украшен знаками «Купаться запрещено». Но отдыхающих это не останавливает.

Вот он — главный городской пляж на острове Отдыха. Думаете, кто-то обращает внимание на запрет купания?
Наоборот! Красноярцы с удовольствием ныряют в Абаканскую протоку на фоне архитектурного шедевра — «Белых Рос»
Те, кому жалко отдавать несколько десяток за вход на пляж, купаются чуть поодаль, в районе рыбхозяйства. Тина, видимо, лечебная, как грязь в Хакасии
Пройти на стихийный пляжик можно вот по такому мостику от Судостроительной
Именно в этом месте пару раз уже вытаскивали утопленников — но это не пугает желающих поплескаться
Место никогда не пустует. Еще бы — тут можно и машину к берегу подогнать, и шашлычок пожарить...

Не лучше ситуация и на острове Татышеве. Здесь по-настоящему мутные реки и мусорные берега. Странно, но от обилия мусора желающих провести здесь жаркий выходной только больше!

О запрете купания на Татышеве предупреждают (да что там — кричат!) все знаки и таблички
Но пляж похож на курорты Сен-Тропе — яблоку негде упасть
«Каждая соринка — внутри витаминка» — видимо, этим правилом руководствуются родители, отпуская детей поплавать в не слишком чистом Енисее
Ребята, серьезно, слов нет...
Тут еще и тарзанка есть! Надеемся, никто не переломает ноги
Вышка спасателей пустует. Интересно, кто вообще отвечает за безопасность людей?
Но кто-то все же думает о гигиене... и заботливо прикрывает самое дорогое шапочкой
Отличное место для знакомства, сразу видны общие интересы

Этой части Татышева для администрации вообще будто не существует. При относительной чистоте дорожек и полян, остров в районе пляжа похож на загородную свалку. Судите сами!

Берега пляжа усыпаны пенопластом, будто осенним снежком
Вот так выглядит Енисей под мостом. Приятно, правда?
При открытии мэрия анонсировала здесь работу детской площадки. Вот она. За кадром остались качельки
Уборные выглядят так
А вот так — раздевалки

Но и без официальных пляжей красноярцы нашли, где покупаться. Ведь в городе так много прекрасных водоемов — озеро Мясокомбинат, речки Кача и Базаиха. Там и платить не надо, и мусор можно оставить, при желании и машину помыть.

Озеро Мясокомбинат. Сейчас за ним никто практически не следит
Но купаются здесь и большие, и маленькие. Смотрите, как весело!
Не пустуют и берега Базаихи, даже в будний день есть загорающие
Люди приходят отдохнуть семьями...
... или побыть наедине с природой
Ну или наедине с вышками ЛЭП

Купаться во всех этих местах не просто негигиенично, а опасно для здоровья. В воде целая куча бактерий, которые вызывают различные заболевания. В Роспотребнадзоре не устают повторять, что купание в красноярских водоемах грозит заражением гепатитом А, кишечными инфекциями и вирусами, может вызывать аллергические реакции. Более того, сами купальщики перед заплывами любят выпить, что крайне опасно.

«И что же делать?». Ответов на этот вопрос несколько, но устроят они далеко не всех. Можно заменить водоемы бассейнами. Правда, цены там порой кусаются, да и природы маловато. В любом случае, принцип «мой дед там купался, значит, и мне можно!» срабатывает не всегда. Будьте осторожны!

Ужасалась городским пляжам Валя Котляр, специально для интернет-газеты Newslab
фотографии Алины Ковригиной

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