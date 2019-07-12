«Варенье и мед очень вкусные, а вот печенье слишком сладкое»: как китайцы пробовали сибирские лакомства

В Красноярске для граждан Китая устроили дегустацию натуральных сибирских варенья, меда, мучных сладостей, сыра и икры. Оценить вкусовые предпочтения жителей Поднебесной решили в Агентстве развития бизнеса. Это необходимо для того, чтобы организовать успешные поставки продукции красноярских предприятий в китайские провинции. Newslab тоже побывал на дегустации и узнал, что нравится нашим соседям, а что жители Китая никогда не стали бы есть.

Дегустация ради эксперимента

Подобных дегустаций прежде в Красноярске не устраивали, хотя с Китаем красноярские предприятия сотрудничают давно. Помогает предпринимателям в этом непростом деле Агентство развития бизнеса (АРБ). На базе агентства работает Центр поддержки экспорта, который берет на себя неподъемную для одного маленького предпринимателя работу. Это и сертификация продукции в соответствии с китайским законодательством, и составление экспортных контрактов, и проведение маркетинговых исследований. Дегустация тоже стала своего рода таким исследованием.

«Мы развиваем большой экспортный проект и стараемся помочь нашему малому и среднему бизнесу выйти на китайский рынок. Но мы хотели бы заранее определиться, какие именно вкусовые предпочтения у граждан Китая, какое у них покупательское поведение. Нам важно максимально точно определить категории товаров, которые имеют потенциал для экспорта», — рассказала ведущий специалист Агентства развития бизнеса Ирина Токарева.

Н еобычное варенье и слишком сладкие сладости

На дегустацию пригласили простых граждан Китая, проживающих в настоящий момент в Красноярске. Гостей угощали непривычными для них лакомствами. В опросниках жители Поднебесной указывали, понравился или не понравился продукт и по какой причине: слишком сладко, слишком солёно, странный запах и т. д.

«Больше всего нам нравится варенье из сосновых шишек, его натуральный необычный вкус. Ничего подобного в Китае нет, и такое варенье точно будет востребовано. Очень нравятся медовые продукты. В Китае не найти меда в такой красивой упаковке и такого разнообразия вкусов. Таких продуктов, которые бы совсем не нравились, на дегустации не было. Вот только печенье, конфеты, шоколад слишком сладкие для нас», — поделился участник дегустации Чжан Чжихуа.

В то же время некоторые гости с удовольствием едят кексы, шоколад, печенье и признаются, что они — настоящие сладкоежки.

У некоторых сибирских компаний уже есть весьма успешный опыт поставок в Китай. «Наша компания давно на рынке, и сейчас мы делаем попытки экспортировать продукцию в Китай. На сегодня наибольшим спросом там пользуются наши пирожные. Возможно, из-за того, что они более мягкие, внешне интересные, да еще и с начинкой. В дегустации мы принимаем участие, чтобы более точно понять и оценить вкусовые предпочтения наших соседей», — поделилась торговый представитель кондитерской компании «Мишка в малиннике» в Красноярском крае Софья Кутовая.

У витрин с лакомствами из сибирских дикоросов и вправду ажиотаж. Гостям нравится не только варенье из сосновой шишки, но и, например, сбитень или конфитюры.

«Наш сибирский сбитень на основе трав, специй и ягод пользуется большим интересом. Мы готовим его питьевым и концентрированным для поставок. Наша новинка — варенье из сосновых побегов — тоже очень нравится. У нас также есть широкая линейка конфитюров, основанных на меде с собственных пасек. Есть варенье с букетами пряностей и специями. Очень радует, что китайским партнерам всё это нравится, потому что как раз сейчас мы готовим документы, чтобы начать экспортировать продукцию», — рассказал руководитель Агрофермы «Нектар» Виталий Пчелкин.

Никогда не пробовали

Неподдельный интерес вызывает икра — этот деликатес в Китае пробовал не каждый. Сыр в чистом виде в Поднебесной тоже не едят. Продукт используют только для приготовления блюд. На дегустации же сразу три вида сыров с различными добавками.

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«У нас небольшая частная сыроварня, которая открылась только в этом году, и поэтому пока мы не экспортируем наши сыры. Но предложения уже поступают, например, из Казахстана. Про Китай мы тоже думаем, хотя все форумы говорят, что сыры там не едят. Мы решили предложить свою продукцию на дегустацию, чтобы убедиться в этом лично. В итоге большинство отзывов от гостей положительные. Думаю, что попробуем работать в этом направлении с Агентством развития бизнеса. Кто знает, вдруг получится привить жителям Китая вкус к хорошему итальянскому сыру», — говорит Тимофей Каханов, руководитель сыроварни L’Atteria.

Сибирские бренды едут в Китай

Агентство развития бизнеса Адрес: Красноярск, пр. Свободный, 75

Тел.: +7 (391)265-44-32

E-mail: info@agpb24.ru

Сайт: agpb24.ru Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр поддержки экспорта АРБ на основе полученных на дегустации сведений продолжит помогать красноярским предпринимателям более эффективно поставлять продукцию в Китай. Один из способов поддержки малых экспортеров — коллективные партии различных товаров, которые довольно быстро реализуются через совместную российско-китайскую компанию в городе Дацине. С предпринимателя при этом снимаются все административные издержки, а его риски существенно ниже.

А итоги прошедшей дегустации такие: всего в ней приняли участие около 40 человек от 30 до 50 лет, проживающие на территории РФ, но родом из провинций Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун. Наиболее известные русские продукты для уроженцев Китая следующие (в порядке уменьшения известности):

шоколад

икра

мед

пиво

мороженое

варенье

печенье

Причины покупки русского продукта (от более вероятной к менее вероятной): хорошее качество, попробовать из интереса, в подарок, подобного нет в Китае. Вероятное место покупки русского продукта: супермаркет, специальный магазин, магазин у дома/интернет/выставка.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной