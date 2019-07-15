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Город, который #смог: жуткие фото тонущего в едком дыме Красноярска

Город, который #смог: жуткие фото тонущего в едком дыме Красноярска

15.07.2019
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Утро понедельника началось с хороших новостей — после превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в полтора (а то и в девять раз, по данным общественников) с утра в городе появился свежий воздух. Датчики показывали почти идеальные данные. Но это продлилось не долго. Как только в Красноярске утих ветер, все районы постепенно начала окутывать дымка.

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Смог, горят леса.... дышать трудно!

Публикация от Александр Воробьев (@vorobev1270) 15 Июл 2019 в 5:09 PDT

Местами это не просто дымка, а настоящая мгла. Оба берега Енисея будто в «молоке»

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Мгла. Дым лесных пожаров

Публикация от Алексей (@alknew.i) 15 Июл 2019 в 3:33 PDT

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Печаль печальная ... #красноярск #дым #зачистыйвоздух #воздух

Публикация от Суворова Лариса (@lorhen1407) 15 Июл 2019 в 5:12 PDT

Некоторые стараются обернуть ситуацию со смогом в шутку (может, это нервное) и грешат на засилье кальянщиков

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С кальянщиками в городе надо что то срочно делать!)

Публикация от Александр Спиридонов (@aleksandr_spiridonov13) 15 Июл 2019 в 5:41 PDT

Кто-то просто продолжает радоваться жизни с размытым фоном

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вкусно пахнёт дымом на улицах Красноярска

Публикация от E L Z A (@elza12miller) 15 Июл 2019 в 4:49 PDT

Многим горожанам Красноярск, затянутый дымкой, напоминает кадры из «Сайлент Хилл»

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Добро пожаловать в #СайлентХилл #Красноярск #экология #дым #пожары #смог #silenthill #Siberia

Публикация от Andrew (@tothrff) 15 Июл 2019 в 2:45 PDT

Вот, что говорят красноярские учёные по поводу ситуации с пожарами и, как следствие, дымкой от них:

«Одно из главных негативных экологических последствий пожаров — задымление и загрязнение атмосферы. Животные и люди чаще всего гибнут не от огня, а из-за отравления дымом. Дым от крупных пожаров может распространяться на сотни километров. Задымление нижних слоев атмосферы негативно влияет на здоровье людей, в особенности детей, пожилых, беременных женщин, тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит Петр Цветков, доктор биологических наук, заведующий лабораторией лесной пирологии Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра СО РАН.

Локализация лесных пожаров по Красноярскому краю
Фото: www.facebook.com/zadereev

Но дышать от этого не легче. На выходных красноярцы пытались спрятаться от смога за городом. У некоторых получалось, некоторые задыхались и там. Лаборатории краевых экологов ничего опасного в воздухе не обнаружили.

«Приехали в Дивногорск в надежде на то, что там есть воздух, но увы. Конечно, там получше, но ненамного», — пишет в инстаграм Павел Деревьёв.

Попробуйте найти отличия.

Так Красноярск провёл выходные, 13 и 14 июля:

Так Красноярск выглядит сейчас, 15 июля:

На Караульной горе
На центральных улицах Красноярска
На центральных улицах Красноярска
На центральных улицах Красноярска
Коммунальный мост, где ты?
На Ярыгинской набережной
Микрорайон «Покровский»
Красноярская Покровка
Экологическая ситуация в Красноярске по данным на 16:45 часов 15 июля
Скриншот: nebo.live

Прогноз на вторник, 16 июля, увы, не лучше. По данным Среднесибирского УГМС, во второй рабочий день в столице края будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с.

«Ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Прогнозируется II группа ЗАВ — „повышенное загрязнение“», — предупредили в Среднесибирском УГМС.

Важно: при сильном запахе в квартире лучше закрывать окна и двери, можно закрыть окна мокрыми простынями. Частички пыли и гари будут оседать на них, а в помещении будет прохладнее. Не стоит выходить из квартиры без надобности. О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону «горячей линии» министерства экологии: +7 (391) 21-21-706.

В ожидании ясных дней, ваш Newslab

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