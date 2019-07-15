Город, который #смог: жуткие фото тонущего в едком дыме Красноярска

Все выходные Красноярск провёл в дымке. Город затянуло смогом со всех сторон, а дышать кислой гарью получалось с трудом. Люди обрывали «горячую линию» минэкологии жалобами и не забывали выкладывать доказательства бедствия в соцсетях. Проверяем, как Красноярск пережил этот уик-энд и ворвался в рабочую неделю.

Утро понедельника началось с хороших новостей — после превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в полтора (а то и в девять раз, по данным общественников) с утра в городе появился свежий воздух. Датчики показывали почти идеальные данные. Но это продлилось не долго. Как только в Красноярске утих ветер, все районы постепенно начала окутывать дымка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Смог, горят леса.... дышать трудно! Публикация от Александр Воробьев (@vorobev1270) 15 Июл 2019 в 5:09 PDT

Местами это не просто дымка, а настоящая мгла. Оба берега Енисея будто в «молоке»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мгла. Дым лесных пожаров Публикация от Алексей (@alknew.i) 15 Июл 2019 в 3:33 PDT

Некоторые стараются обернуть ситуацию со смогом в шутку (может, это нервное) и грешат на засилье кальянщиков

Посмотреть эту публикацию в Instagram С кальянщиками в городе надо что то срочно делать!) Публикация от Александр Спиридонов (@aleksandr_spiridonov13) 15 Июл 2019 в 5:41 PDT

Кто-то просто продолжает радоваться жизни с размытым фоном

Посмотреть эту публикацию в Instagram вкусно пахнёт дымом на улицах Красноярска Публикация от E L Z A (@elza12miller) 15 Июл 2019 в 4:49 PDT

Многим горожанам Красноярск, затянутый дымкой, напоминает кадры из «Сайлент Хилл»

Вот, что говорят красноярские учёные по поводу ситуации с пожарами и, как следствие, дымкой от них:

«Одно из главных негативных экологических последствий пожаров — задымление и загрязнение атмосферы. Животные и люди чаще всего гибнут не от огня, а из-за отравления дымом. Дым от крупных пожаров может распространяться на сотни километров. Задымление нижних слоев атмосферы негативно влияет на здоровье людей, в особенности детей, пожилых, беременных женщин, тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит Петр Цветков, доктор биологических наук, заведующий лабораторией лесной пирологии Института леса имени Сукачева Красноярского научного центра СО РАН.

Но дышать от этого не легче. На выходных красноярцы пытались спрятаться от смога за городом. У некоторых получалось, некоторые задыхались и там. Лаборатории краевых экологов ничего опасного в воздухе не обнаружили.

«Приехали в Дивногорск в надежде на то, что там есть воздух, но увы. Конечно, там получше, но ненамного», — пишет в инстаграм Павел Деревьёв.

Попробуйте найти отличия.

Так Красноярск провёл выходные, 13 и 14 июля:

Так Красноярск выглядит сейчас, 15 июля:

Прогноз на вторник, 16 июля, увы, не лучше. По данным Среднесибирского УГМС, во второй рабочий день в столице края будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с.

«Ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Прогнозируется II группа ЗАВ — „повышенное загрязнение“», — предупредили в Среднесибирском УГМС.

Важно: при сильном запахе в квартире лучше закрывать окна и двери, можно закрыть окна мокрыми простынями. Частички пыли и гари будут оседать на них, а в помещении будет прохладнее. Не стоит выходить из квартиры без надобности. О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону «горячей линии» министерства экологии: +7 (391) 21-21-706.

В ожидании ясных дней, ваш Newslab