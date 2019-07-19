«Зарядка, бутер и лонгборд»: как провести безработный день в Красноярске и не умереть со скуки

Летом не всегда есть возможность уйти в отпуск и уехать из душного города на день-другой куда подальше, но это не означает, что в Красноярске нечего делать. Маша Русскова рассказывает, как провести внезапный выходной среди недели активно и интересно — так, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и заставить других завидовать.

Первая половина дня — спортивная

Чтобы не проспать ничего интересного, предлагаем встать пораньше и отправиться на левобережную набережную Енисея. В этом году продолжается ее благоустройство и, кроме удобных лавочек, качелей, спортивных площадок и велосипедных дорожек, одну из любимых зон для прогулок у красноярцев заполняют событиями. Например, 3 июня там стартовал сезон публичных зарядок на свежем воздухе — на пирсе у спуска из Центрального парка ждут всех желающих. Около 45 минут под чутким руководством тренера и под бодрую музыку разомнетесь от головы до пят. Старт зарядки в 7:00.

После спортивного старта — самое время позавтракать где-нибудь в центре. Открывайте карту и ищите кофейни, работающие с 7:30-8:00 — например, «Академия кофе» (ул. Карла Маркса, 147 или пр. Мира, 7), Coffee Bulka (пр. Мира, 86) или Green House (ул. Диктатуры Пролетариата, 28 или ул. Кирова, 19). Следующим пункт спортивной программы — покатушки на набережной и/или острове Татышев.

Вторая половина дня — культурная

Жару лучше переждать дома за неспешными делами и приятными хлопотами, а вот после 17:00 — снова отправляться на прогулку. На этот раз — культурно-познавательную. Включайте любимую музыку или аудиокнигу, надевайте наушники и гуляйте по центру Красноярска в поисках мест для удачных фотокарточек в соцсети. Тем более, что после того, как к Универсиаде-2019 его сделали чистым и комфортным, бродить летом по пр. Мира, ул. Карла Маркса, Ленина и периферийным стало вдвойне приятнее.

Завершение активного дня — культурный досуг. Сверяйтесь с афишей Newslab и выбирайте самое интересное. Например, публичную лекцию, выступление «Театра на крыше», оркестр на траве и другие события. Беспроигрышный вариант — кино или концерт, так как билеты на большинство из них можно купить на месте.

За активный день без жажды редакция Newslab благодарит воду «Эмили», которая добывается из природного источника в Красноярском крае. Чтобы вам легче было ориентироваться в центре города и ничего не перепутать — пользуйтесь картой, на которой мы отметили главные локации материала:

С заботой о вас и вашем досуге, Newslab,

фото Алины Ковригиной