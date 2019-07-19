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«Зарядка, бутер и лонгборд»: как провести безработный день в Красноярске и не умереть со скуки

«Зарядка, бутер и лонгборд»: как провести безработный день в Красноярске и не умереть со скуки

19.07.2019
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Первая половина дня — спортивная

Чтобы не проспать ничего интересного, предлагаем встать пораньше и отправиться на левобережную набережную Енисея. В этом году продолжается ее благоустройство и, кроме удобных лавочек, качелей, спортивных площадок и велосипедных дорожек, одну из любимых зон для прогулок у красноярцев заполняют событиями. Например, 3 июня там стартовал сезон публичных зарядок на свежем воздухе — на пирсе у спуска из Центрального парка ждут всех желающих. Около 45 минут под чутким руководством тренера и под бодрую музыку разомнетесь от головы до пят. Старт зарядки в 7:00.

На пирсе, у самой воды, прохладно и просторно — вставать ни свет ни заря хотят немногие красноярцы.
Разминка от макушки до пят, да еще и бесплатно — пожалуй, лучший старт дня.
После 45-минутного преодоления себя — глоток воды, что перевести дух.
После можно закончить спортивное утро 15-минутной йога-сессией. Если не знаете популярные асаны — скачивайте любое бесплатное приложение на смартфон. Для этого на набережной даже есть бесплатный wi-fi.
И не забудьте взять с собой коврик — на зарядке он вам не пригодится, а вот для растяжки или йоги — вполне.

После спортивного старта — самое время позавтракать где-нибудь в центре. Открывайте карту и ищите кофейни, работающие с 7:30-8:00 — например, «Академия кофе» (ул. Карла Маркса, 147 или пр. Мира, 7), Coffee Bulka (пр. Мира, 86) или Green House (ул. Диктатуры Пролетариата, 28 или ул. Кирова, 19). Следующим пункт спортивной программы — покатушки на набережной и/или острове Татышев.

Наш вариант — скейт или лонгборд, но велосипед, гироскутер, роликовые коньки, самокат тоже подойдут. Если нет своего транспорта, можно прогуляться по острову Татышев и взять его в аренду — это недорого.
В первой половине буднего дня на набережной и в парках нет никого, поэтому если вы учитесь кататься, это идеальное время. Никаких толп, снующих тут и там детей и не соблюдающих разметку прохожих.
Освоить новый транспорт проще, чем кажется — главное запастись терпением (и защитой, если боитесь за локти, коленки и любимые лосины).

Вторая половина дня — культурная

Жару лучше переждать дома за неспешными делами и приятными хлопотами, а вот после 17:00 — снова отправляться на прогулку. На этот раз — культурно-познавательную. Включайте любимую музыку или аудиокнигу, надевайте наушники и гуляйте по центру Красноярска в поисках мест для удачных фотокарточек в соцсети. Тем более, что после того, как к Универсиаде-2019 его сделали чистым и комфортным, бродить летом по пр. Мира, ул. Карла Маркса, Ленина и периферийным стало вдвойне приятнее.

Когда устанете гулять — присядьте на качелю в сквере Пушкина напротив «Детского мира» или на площади Революции. Возможно, любителям покачаться придется подождать, но места освобождаются довольно быстро.
С собой из дома можно взять легкий ужин — бутылку воды и сэндвич. Если готовить лень — вокруг уйма заведений, готовых приготовить бутерброд и уложить его в удобную коробку.
Координаты трех красивых двориков центра — пр. Мира, 86, пр. Мира, 75, ул. Горького, 101. Знаете получше? Делитесь координатами в комментариях.
Воду важно взять с собой, особенно если внезапный выходной выдался жарким. Это спасет от перегрева и обезвоживания, да и городскую духоту легче переносить.
Конечно, гулять по центру лучше в хорошей компании, но тут уж как повезет — не у каждого есть друзья, которые не работают по будням и готовы разделить ваш план прогулки.

Завершение активного дня — культурный досуг. Сверяйтесь с афишей Newslab и выбирайте самое интересное. Например, публичную лекцию, выступление «Театра на крыше», оркестр на траве и другие события. Беспроигрышный вариант — кино или концерт, так как билеты на большинство из них можно купить на месте.

Наш вариант — вечерний сеанс в «Доме кино» (пр. Мира, 88). Летом во дворе кинотеатра проходят показы культовых фильмов под открытым небом с последующим обсуждением — например, 26 июля можно посмотреть «Статус Брэда» Майка Уайта, а 9 августа «Братья Систерс» Жака Одиара.
Если в день вашей безработицы во дворе ничего не показывают, не расстраивайтесь — хорошие фильмы и подборки короткометражек идут в «Доме кино» с утра до вечера.
В ожидании сеанса.

За активный день без жажды редакция Newslab благодарит воду «Эмили», которая добывается из природного источника в Красноярском крае. Чтобы вам легче было ориентироваться в центре города и ничего не перепутать — пользуйтесь картой, на которой мы отметили главные локации материала:

С заботой о вас и вашем досуге, Newslab,
фото Алины Ковригиной

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