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«Дискотека Авария», фейерверк и квадроциклы в подарок: как «Полюс Красноярск» отметил День металлурга

«Дискотека Авария», фейерверк и квадроциклы в подарок: как «Полюс Красноярск» отметил День металлурга

24.07.2019
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Металлурги устроили флешмоб и выстроились на площади в форме надписи «Полюс».
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»

Море локаций и розыгрыши призов

На площадке работали локации, разделённые по тематикам в соответствии с корпоративными ценностями компании «Полюс»: центр безопасности, зона стабильности, станция сотрудничества, сектор развития, сектор профессионализма, площадь эффективности.

Сотрудники компании могли поучаствовать в спортивных мини-соревнованиях.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Побывать на выставке достижений «Полюс Красноярск».
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Работала на празднике и небольшая художественная мастерская.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
А это карта родных городов всех сотрудников, которые трудятся в компании «Полюс».
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Из таких маленьких заметок сложилось целое панно, где сотрудники написали золотые правила безопасности.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»

Самые активные участники, побывавшие на многих локациях праздника, получили фирменные футболки, электронные книги и даже сертификат на турпутевку.

Награждение лучших из лучших

Лучшим труженикам Олимпиадинского ГОКа вручили корпоративные, краевые и ведомственные награды от имени губернатора Красноярского края, Заксобрания, Совета муниципальных образований, Северо-Енисейского Совета депутатов. Второй блок наград подготовила управляющая компания «Полюс».

«Сегодня на сцене лучшие руководители, лидеры изменений по безопасности, которые получают награды за высокие трудовые показатели, добросовестный труд, высокий профессионализм в работе», — поздравил золотодобытчиков и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко.

Каждый работник, занявший первое место в конкурсе «Лучший по профессии», получил золотой знак отличия и денежную премию. Также подарки вручили лучшим водителям автомобилей горнотранспортного цеха, сервисному персоналу, слесарям по ремонту автомобилей, вулканизаторщикам и механикам, машинистам бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров.

Передовиков по развитию Производственной системы «Полюса» ждали главные призы — два квадроцикла. Их получили слесарь цеха КИПиА Алексей Стручалин и слесарь-сантехник службы энергообеспечения ЗИФ Андрей Осипов.

Призы счастливчикам вручили директор ОГОК Евгений Малыхин и директор по операционной эффективности «Полюс Красноярск» Дмитрий Замятин.
Поздравили сотрудников представители компаний-партнеров.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Сотрудникам «Полюс Красноярск» вручили награды за профессионализм и высокие производственные показатели.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
В первом полугодии этого года сотрудники красноярской бизнес единицы добыли почти 27 тонн золота, что составляет 70% от всего добываемого золота компании «Полюс».
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Среди гостей разыграли смартфоны, планшетные компьютеры, гироскутеры, экшн-камеры, игровые приставки — всего около 50 призов!
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Награждение сотрудников компании «Полюс».
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»

В праздничный день свои подарки и почетные грамоты получили 174 человека.

Концерт года и салют

В течение вечера на сцене выступали приглашенные творческие коллективы: «Джаз фолк фьюжн бэнд «Шунгит» — участники фестиваля «Мир Сибири», участники проекта «Песни» на телеканале «ТНТ» — Карина Осмонова и Асланбек Шокоев, а также команда-участница Церемонии Открытия Всемирной Зимней Универсиады 2019 «Ak`Cent Dance Team».

Для сотрудников золотодобывающей компании музыканты приготовили зрелищные выступления.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Металлургов удивляли со сцены танцоры.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Металлургов удивляли со сцены танцоры.
Известные вокалисты Красноярска.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»

Кульминацией праздничного вечера стал концерт от группы «Дискотека Авария». Артисты исполнили свои самые известные хиты 90-х и начала нулевых, а также порадовали гостей праздника и жителей Северо-Енисейского района новыми песнями.

Во время выступления «Дискотеки Аварии» на празднике стало особенно «жарко».
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Солист группы даже облачился в защитный жилет и каску, чтобы порадовать металлургов образом
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Музыкальные звёзды спускались к зрителям.
Фото: пресс-служба компании «Полюс»
Концерт «Дискотеки Аварии»
Фото: пресс-служба компании «Полюс»

А после концерта легендарные певцы даже успели посетить производство ГОКа и остались в восторге от плавильного цеха, где сделали памятные фотографии со слитками золота.

День на празднике «Полюса» глазами музыкантов:

Праздничный вечер завершился масштабным зрелищным фейерверком.

Финальный подарок всем металлургам от компании — салют.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»
Финальный подарок всем металлургам от компании — салют.
Фото: пресс-служба компании «Полюс Красноярск»

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,
фото золотодобывающей компании «Полюс»

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