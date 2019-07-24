«Дискотека Авария», фейерверк и квадроциклы в подарок: как «Полюс Красноярск» отметил День металлурга

19 июля компания «Полюс Красноярск» отметила свой профессиональный праздник — День металлурга. Масштабную программу с интерактивными площадками развернули на стадионе Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Северо-Енисейском районе. Музыкальные номера для золотодобытчиков подготовили лучшие коллективы края. А настоящим «гвоздём» вечера стала популярная группа «Дискотека Авария». И, конечно же, именно в этот день наградили мастеров своего дела в металлургии.

Море локаций и розыгрыши призов

На площадке работали локации, разделённые по тематикам в соответствии с корпоративными ценностями компании «Полюс»: центр безопасности, зона стабильности, станция сотрудничества, сектор развития, сектор профессионализма, площадь эффективности.

Самые активные участники, побывавшие на многих локациях праздника, получили фирменные футболки, электронные книги и даже сертификат на турпутевку.

Награждение лучших из лучших

Лучшим труженикам Олимпиадинского ГОКа вручили корпоративные, краевые и ведомственные награды от имени губернатора Красноярского края, Заксобрания, Совета муниципальных образований, Северо-Енисейского Совета депутатов. Второй блок наград подготовила управляющая компания «Полюс».

«Сегодня на сцене лучшие руководители, лидеры изменений по безопасности, которые получают награды за высокие трудовые показатели, добросовестный труд, высокий профессионализм в работе», — поздравил золотодобытчиков и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко.

Каждый работник, занявший первое место в конкурсе «Лучший по профессии», получил золотой знак отличия и денежную премию. Также подарки вручили лучшим водителям автомобилей горнотранспортного цеха, сервисному персоналу, слесарям по ремонту автомобилей, вулканизаторщикам и механикам, машинистам бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров.

Передовиков по развитию Производственной системы «Полюса» ждали главные призы — два квадроцикла. Их получили слесарь цеха КИПиА Алексей Стручалин и слесарь-сантехник службы энергообеспечения ЗИФ Андрей Осипов.

В праздничный день свои подарки и почетные грамоты получили 174 человека.

Концерт года и салют

В течение вечера на сцене выступали приглашенные творческие коллективы: «Джаз фолк фьюжн бэнд «Шунгит» — участники фестиваля «Мир Сибири», участники проекта «Песни» на телеканале «ТНТ» — Карина Осмонова и Асланбек Шокоев, а также команда-участница Церемонии Открытия Всемирной Зимней Универсиады 2019 «Ak`Cent Dance Team».

Кульминацией праздничного вечера стал концерт от группы «Дискотека Авария». Артисты исполнили свои самые известные хиты 90-х и начала нулевых, а также порадовали гостей праздника и жителей Северо-Енисейского района новыми песнями.

А после концерта легендарные певцы даже успели посетить производство ГОКа и остались в восторге от плавильного цеха, где сделали памятные фотографии со слитками золота.

День на празднике «Полюса» глазами музыкантов:

Праздничный вечер завершился масштабным зрелищным фейерверком.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фото золотодобывающей компании «Полюс»