«Болеем за наших!»: в Красноярске стартовал IV шахматный турнир «Шахтерская ладья»

Три дня будут бороться в напряженной и захватывающей борьбе по шахматам угольщики со всей страны. Участие принимают как любители, так и мастера и кандидаты в мастера спорта. Турнир расширил свою географию и стал самым массовым за всю свою историю. Не забывают взрослые и про подрастающее поколение — на «Шахтерской ладье» в рамках акции «Помоги пойти учиться» детям из пострадавших районов Канска вручили ранцы к школе. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

В этом году в турнире, организованном Сибирской угольной энергетической компанией, принимают участие 14 команд из семи ведущих угледобывающих регионов России — Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Кемеровской области, Республик Хакасия и Бурятия, а также сборные из Москвы и Мурманской области. Кроме угольщиков за звание чемпионов поборются команды энергетиков, которые в этом году представлены уже четырьмя регионами: Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области.

«Молодежь на пятки наступает, и это действительно приятно отметить. С каждым годом количество участников растет, повышается и уровень. Партии становятся более напряженными, интересными и в результате непредсказуемыми, буквально до последнего тура идет серьезная бескомпромиссная борьба, — сказал на торжественном открытии турнира руководитель шахматного проекта компании, заместитель директора по связям и коммуникациям АО „СУЭК“ Вадим Зарудный. — Турнир проходит в рамках большого шахматного проекта компании СУЭК, но основная цель проекта — сделать акцент именно на популяризацию и развитие шахмат среди детей».

Благодаря СУЭК и шахматной федерации, в Красноярске этой уже этой осенью пройдет общегородской турнир между старшим поколением и детьми. «Именно шахматный проект компании СУЭК вдохновил нас на развитие шахматного движения в Красноярске. Такой проект, как шахматные школы родился благодаря нашему сотрудничеству, и с 1 по 4 класс шахматный всеобуч принят учащимися и родительским сообществом. И это движение мы будем развивать», — приветствовала участников турнира заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

Сегодня каждый третий сотрудник АО «СУЭК» принимает участие в различных спортивных мероприятиях. Руководители своим личным примером демонстрируют подчиненным, как нужно играть и выигрывать.

«У нас в Красноярске действительно сильная шахматная школа. И этот турнир играет объединяющую и имиджевую роль, и показывает: чтобы добывать уголь, надо иметь достаточно высокую долю интеллекта, — отметил участник красноярской команды, генеральный директор ОАО „СУЭК-Красноярск“ Андрей Федоров. — Участники турнира остаются довольны, потому что и в шахматы успевают поиграть, а это любимое занятие для многих присутствующих, и Красноярск посмотреть».

В первый день турнира шахматисты сыграли два тура. Кандидат в мастера спорта, заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский играл партии дольше всех, и оба тура он выиграл у соперников: «В этом году я обязательно постараюсь выиграть в личном зачете. Игра сегодня была очень упорной, уровень игроков растет, и все борются до конца. Без везения, конечно, здесь не обошлось. Сегодня мы выиграли СГК со счетом 3:2».

Шахматные команды расширяются, в том числе, и за счет подрастающей смены — детям в СУЭК уделяют особое внимание. В регионах активно поддерживают развитие игры в шахматы: открывают шахматные классы, школы и помогают детишкам совершенствовать свое мастерство в центре для одаренных детей, в том числе с ними занимаются знаменитые гроссмейстеры. Компания СУЭК финансирует выезды на региональные, всероссийские и международные соревнования. Сегодня в шахматы играют около 4,5 тысяч школьников из шахтерских городов от Мурманска до Владивостока. Ребята занимают только призовые места. На территории присутствия СУЭК активно работают 3 детских шахматных центра: в городе Бородино Красноярского края, поселке Новошахтинский Приморского края, а также в Усть-Абакане Республики Хакасия.

«Шахматы внедряются в начальных классах. И это очень важно, потому что шахматы помогут детям вырасти интеллектуально развитыми людьми», — заверил Вадим Зарудный.

СУЭК — это социально ориентированная компания. И она не осталась в стороне от очень важного благотворительного проекта «Помоги пойти учиться». Сотрудники СУЭК передали детям пострадавших районов Канска школьные принадлежности — ранцы со всем необходимым для учебы.

Представители Краевого центра социального обслуживания населения выразили СУЭК огромную благодарность и вручили грамоту за вклад компании в развитие шахматного спорта в Красноярском крае и России.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab