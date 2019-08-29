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«Болеем за наших!»: в Красноярске стартовал IV шахматный турнир «Шахтерская ладья»

«Болеем за наших!»: в Красноярске стартовал IV шахматный турнир «Шахтерская ладья»

29.08.2019
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«Шахтерская ладья» объявляется открытой!

В этом году в турнире, организованном Сибирской угольной энергетической компанией, принимают участие 14 команд из семи ведущих угледобывающих регионов России — Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Кемеровской области, Республик Хакасия и Бурятия, а также сборные из Москвы и Мурманской области. Кроме угольщиков за звание чемпионов поборются команды энергетиков, которые в этом году представлены уже четырьмя регионами: Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области.

«Молодежь на пятки наступает, и это действительно приятно отметить. С каждым годом количество участников растет, повышается и уровень. Партии становятся более напряженными, интересными и в результате непредсказуемыми, буквально до последнего тура идет серьезная бескомпромиссная борьба, — сказал на торжественном открытии турнира руководитель шахматного проекта компании, заместитель директора по связям и коммуникациям АО „СУЭК“ Вадим Зарудный. — Турнир проходит в рамках большого шахматного проекта компании СУЭК, но основная цель проекта — сделать акцент именно на популяризацию и развитие шахмат среди детей».

Представители красноярской команды. На турнире «Шахматная ладья» в каждой команде по 5 человек. Участие принимают как любители, так и мастера и кандидаты в мастера спорта.
На шахматном турнире царит напряжение.
Идет интеллектуальная борьба.
Представитель Бородинского разреза надеется выиграть.
Закончившие партии участники с интересом наблюдают за игрой других.
У Ильи Карбаинова из Бурятии есть опыт любительских соревнований, даже занимал на «Шахматной ладье» 2-е место.

Благодаря СУЭК и шахматной федерации, в Красноярске этой уже этой осенью пройдет общегородской турнир между старшим поколением и детьми. «Именно шахматный проект компании СУЭК вдохновил нас на развитие шахматного движения в Красноярске. Такой проект, как шахматные школы родился благодаря нашему сотрудничеству, и с 1 по 4 класс шахматный всеобуч принят учащимися и родительским сообществом. И это движение мы будем развивать», — приветствовала участников турнира заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

Сегодня каждый третий сотрудник АО «СУЭК» принимает участие в различных спортивных мероприятиях. Руководители своим личным примером демонстрируют подчиненным, как нужно играть и выигрывать.

«У нас в Красноярске действительно сильная шахматная школа. И этот турнир играет объединяющую и имиджевую роль, и показывает: чтобы добывать уголь, надо иметь достаточно высокую долю интеллекта, — отметил участник красноярской команды, генеральный директор ОАО „СУЭК-Красноярск“ Андрей Федоров. — Участники турнира остаются довольны, потому что и в шахматы успевают поиграть, а это любимое занятие для многих присутствующих, и Красноярск посмотреть».

В первый день турнира шахматисты сыграли два тура. Кандидат в мастера спорта, заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский играл партии дольше всех, и оба тура он выиграл у соперников: «В этом году я обязательно постараюсь выиграть в личном зачете. Игра сегодня была очень упорной, уровень игроков растет, и все борются до конца. Без везения, конечно, здесь не обошлось. Сегодня мы выиграли СГК со счетом 3:2».

Участников турнира встретили красивым танцем.

Шахматные команды расширяются, в том числе, и за счет подрастающей смены — детям в СУЭК уделяют особое внимание. В регионах активно поддерживают развитие игры в шахматы: открывают шахматные классы, школы и помогают детишкам совершенствовать свое мастерство в центре для одаренных детей, в том числе с ними занимаются знаменитые гроссмейстеры. Компания СУЭК финансирует выезды на региональные, всероссийские и международные соревнования. Сегодня в шахматы играют около 4,5 тысяч школьников из шахтерских городов от Мурманска до Владивостока. Ребята занимают только призовые места. На территории присутствия СУЭК активно работают 3 детских шахматных центра: в городе Бородино Красноярского края, поселке Новошахтинский Приморского края, а также в Усть-Абакане Республики Хакасия.

«Шахматы внедряются в начальных классах. И это очень важно, потому что шахматы помогут детям вырасти интеллектуально развитыми людьми», — заверил Вадим Зарудный.

Общая фотография на память.
Турнирные таблицы соревнований

СУЭК — это социально ориентированная компания. И она не осталась в стороне от очень важного благотворительного проекта «Помоги пойти учиться». Сотрудники СУЭК передали детям пострадавших районов Канска школьные принадлежности — ранцы со всем необходимым для учебы.

Школьные принадлежности, предназначенные для детей из пострадавших районов Канска.
Внутри ранцев находится все необходимое для учебы.
Работники Краевого центра социального обслуживания населения принимают школьные принадлежности для канских школьников.
Представители соцзащиты вручают компании СУЭК благодарственное письмо.

Представители Краевого центра социального обслуживания населения выразили СУЭК огромную благодарность и вручили грамоту за вклад компании в развитие шахматного спорта в Красноярском крае и России.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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