«Азарт до последней секунды»: в Зеленогорске установили рекорд России по продолжительности игры в волейбол

Зеленогорская школа олимпийского резерва «Старт» отметила 25-летие 25-часовым волейбольным марафоном «25 часов — играем вместе» и попала в Книгу рекордов России. Newslab рассказывает, как устанавливали рекорд и делится яркими фотографиями с события.

За 25 часов на площадку в Зеленогорске вышли 56 команд (506 участников) в возрасте с 6 до 69 лет. Они сыграли 43 матча. По звездности мероприятие не уступало спортивному событию мирового уровня. Чего только стоит участие олимпийских чемпионов — легендарного волейболиста Тараса Хтея и биатлонистки Ольги Медведцевой, олимпийца-лыжника Николая Большакова, воспитанников «Старта» — игроков команд мастеров, победителей международных соревнований Александра Крицкого, Антона Мысина и других успешных воспитанников спортшколы.

Зеленогорский Электрохимический завод не остался в стороне от события и оказал финансовую поддержку мероприятию. Также работники предприятия приняли в марафоне активное участие. С рождения «Старта» ЭХЗ всегда следил за развитием спортшколы и помогал в ее становлении.

Знаменитый тренер Валентин Просеков специально прилетел из Москвы на юбилей, чтобы встретиться со своими воспитанницами и коллегами — тренерами, с которыми они создавали сильнейшую в регионе специализированную волейбольную школу. Не остался без внимания и первый директор «Старта» Иван Донец, который поднял флаг открытия соревновательного марафона.

Кстати, те, кто не смог прийти на акцию, следили за ее перипетиями в прямом эфире на YouTube или на кабельном канале ТРК «Зеленогорск». Подобная трансляция прошла в городе впервые.

Хотя матчи были товарищеские, но борьба развернулась нешуточная. Под шум трибун заиграли даже те, кто никогда мяч в руках не держал, как например, биатлонистка Ольга Медведцева. При всем веселье никто не отменял жесткого регламента, по которому проходила акция. Станислав Кононенко строго следил за секундомером. Когда одна команда завершала игру, давалось не более пяти минут для выхода на площадку другой команды. Если бы были нарушения, фиксация рекорда прекратилась.

Все прошло четко. Директор «Старта», заслуженный тренер России Андрей Найко с облегчением выдохнул, когда главный редактор Книги рекордов России остановил секундомер после 25 часов игры.

Точку в акции поставил матч сборной города с молодежкой красноярского клуба «Енисей», в которой зеленогорцы уверено вели.

«Я поздравляю наш замечательный коллектив, всех наших друзей, которые разделили с нами такую огромную ответственность, помогли провести мероприятие по масштабу выходящему за границы нашего города. Я благодарен нашим гостям, которые приехали со всей страны. Все эти 25 часов прошли в честной, бескомпромиссной и азартной борьбе, — сказал Андрей Найко.

Глава города Михаил Сперанский поздравил спортшколу и всех горожан с большим праздником:

«Не только для города, но и для страны случилось масштабное событие. Такими мероприятиями мы вовлекаем людей в массовый спорт. Я уверен, что после сегодняшнего события у нас увеличится количество детей, которые будут записываться в секции по волейболу. Это именно то, чего мы и добиваемся. Чтобы как можно больше молодежи занимались спортом».

Все участники марафона получили именные сертификаты, а тренеры «Старта» — благодарственные письма Министерства спорта Красноярского края. Хочется верить, что новые рекорды Зеленогорска не за горами!

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Фотографии Дмитрия Коновалова