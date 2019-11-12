Фоторепортаж с Кубка дружбы атомщиков: «Красные буйволы» против «Сокола»

9 ноября в Красноярске прошли традиционные спортивные соревнования «Кубок дружбы» среди руководителей двух крупнейших в Сибири предприятий атомной отрасли — Электрохимического завода (г. Зеленогорск) и Сибирского химического комбината (г. Северск). Состязания проводятся с 2012 года и нацелены на пропаганду здорового образа жизни, укрепления корпоративных связей и являются частью мероприятий в рамках проекта «Год здоровья в Росатоме».

Команды руководителей двух предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» — АО «ПО «ЭХЗ» и АО «СХК» регулярно два раза в год встречаются на территории Северска и Красноярска, чтобы посоревноваться сразу в трех видах спорта: мини-хоккее с мячом (ринк-бенди), бильярде и боулинге. Нынешняя встреча уже 15-я по счету.

Особый интерес вызывают у болельщиков хоккейные матчи двух команд — «Красные буйволы» (АО «ПО «ЭХЗ») и «Сокол» (АО «СХК») . Ведь именно благодаря обоюдному желанию сыграть в хоккей и зародился семь лет назад турнир, который сегодня именуется «Кубком дружбы». Первый кубок был разыгран в год 50-летия ЭХЗ. В этот раз хозяевами турнира стали зеленогорские атомщики.

Уже через 10 минут после начала матча счет открыла команда «Сокол». В отчаянной борьбе северчанам удалось вырваться вперед и навязать свой ритм игры — стремительный и напористый. Как результат — 3:0 в пользу «Сокола». Ко второму тайму зеленогорцам удалось собраться и «размочить» счет. Вязкая борьба продолжалась до финального свистка, но всё же «Соколу» удалось оторваться от «Красных буйволов». Результат встречи: 8:3 в пользу атомщиков из Северска.

Своими впечатлениями после игры поделился Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск), который на протяжении всего матча активно болел за родную команду:

«Спорт есть спорт: кому-то повезло сегодня, кто-то будет удачлив в другой раз. В любом случае, мы довольны сегодняшней игрой, ведь главное в этих матчах — не спортивные достижения как таковые, а поддержание товарищеского духа. Любая такая встреча — неспроста она называется дружеской — укрепляет связи между предприятиями, дарит яркие эмоции. К сожалению, у нас в Зеленогорске нет своей ледовой площадки для игр и тренировок, поэтому приходится регулярно ездить в Красноярск; думаю, когда она появится, уровень сыгранности команды значительно возрастет, а значит, будут и победы».

Сергей Точилин, генеральный директор АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск), также остался доволен встречей:

«Наш комбинат давно и активно поддерживает спортивное движение на предприятии; особенно сильны такие направления как хоккей, футбол, волейбол, спортивная гимнастика. В самом Северске ежегодно проходят самые разные турниры, в том числе и среди руководителей. В Красноярск мы каждый год приезжаем с большим удовольствием, ведь здесь мы играем с давним соперником — это уже добрая традиция. Отдельно отмечу, что „Кристалл Арена“, где мы сегодня играли, нас впечатлила: отличный лед, удобные раздевалки, и в целом всё сделано по мировым стандартам. Что касается игры, то, конечно, рады, что смогли показать сегодня атакующий, комбинационный хоккей, и с нетерпением ждем зеленогорцев весной у нас в Северске».

Ирина Зайцева, специалист по физической культуре и спорту профсоюзной организации ЭХЗ приехала на соревнования из Зеленогорска вместе с болельщиками — их набралось больше 40 человек. Сама она также активно участвует в спартакиадах:

«Поддержка спорта у нас на предприятии на очень высоком уровне. Среди сотрудников ЭХЗ ежегодно проводится спартакиада по 15 видам спорта, кроме того, мы участвуем в спартакиаде среди предприятий Красноярского края — она включает 13 видов спорта. И, конечно же, соревнуемся в „Атомиаде“ — традиционной спартакиаде работников атомной энергетики, промышленности и науки. На предприятии каждый месяц проходит 3-4 спортивных мероприятия, причем женщины, которых у нас на заводе гораздо меньше, чем мужчин, „закрывают“ сразу несколько видов спорта: плавание, легкая атлетика, беговые лыжи, дартс».

Следующий этап соревнований — боулинг, и здесь команде ЭХЗ удалось отыграться за проигрыш на льду. К игрокам своей команды здесь присоединился генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов.

В финале атомщики сразились в бильярд, и здесь снова оказались сильнее игроки команды АО «Сибирский химический комбинат». В итоге этот этап Кубка дружбы остался за северчанами.

Следующие соревнования пройдут уже весной следующего года в Северске. Там «Красным буйволам» вновь предстоит выйти на лед против «Сокола». Время на подготовку еще есть.

Newslab.ru