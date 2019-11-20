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«В этих краях живут душевные люди»: как прошёл фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке

«В этих краях живут душевные люди»: как прошёл фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке

20.11.2019
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Фото: Николай Щипко, «Таймырский телеграф»

Главной идеей фестиваля в этом году стал национальный фольклор пяти ключевых этносов Таймыра — долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 16 ноября фестиваль стартовал в Дудинке на нескольких площадках: Краеведческий музей представил выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека в мир, к дому,к создателю и самому себе. Лейтмотивом выставки стал символ жизни коренных народов Таймыра — северный олень.

Еще одной праздничной площадкой в Дудинке стал Городской дом народного творчества. В честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хейро» здесь состоялся фестиваль северного танца. Кроме того, в центре «Арктика» гости фестиваля могли увидеть фильм «24 снега» о жизни в условиях сурового, но прирученного человеком климата Крайнего Севера.

«Таймыр удален от материка, и праздники, шоу, которые проводятся здесь, создают драйв для населения. Сегодня, хоть и мороз, в Дудинке наблюдается движение. Приехали гости из других городов и других стран. Ежегодно, от праздника к празднику, у нас меняется подготовка к Аргишу, проводятся новые интересные активности для детей и взрослых. Я думаю, это уже становится традицией для жителей, они с удовольствием приходят на наши праздники. Это обогащает людей, заставляет их смотреть на мир по-другому, меняться самим и что-то делать. Думаю, что это очень важно», — считает заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

На центральной площади Дудинки хозяйки национальных чумов рассказали гостям фестиваля о быте коренных народов в тундре.
Фото: Ольга Полянская, Агентство развития Норильска
Традиционные угощения для гостей фестиваля.
Фото: Ольга Полянская, Агентство развития Норильска
Заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова считает, что подобные фестивале крайне важны для страны в целом.
Фото: Ольга Полянская, Агентство развития Норильска
Главной идеей фестиваля в этом году стал национальный фольклор пяти ключевых этносов Таймыра — долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан.
Фото: Ольга Полянская, Агентство развития Норильска

В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» приехал в Норильск. Главным атрибутом праздника стало выстроенное на Комсомольской площади этностойбище. Пять чумов олицетворяли пять таймырских этносов. За чашкой чая гости могли послушать истории из жизни в заснеженной тундре, национальные сказки, а затем прокатиться на оленьих и собачьих упряжках.

«Эмоций много, повезло, что нет ветра, иначе бы все замерзли, — рассказал о своих впечатлениях глава Норильска Ринат Ахметчин. — Настоящую северную зиму могут почувствовать и иностранные гости — сегодня здесь представители Ассоциации мэров зимних городов. Они уже погуляли по Норильску, и обещали рассказать у себя на родине, что такое настоящая северная зима».

Другие городские площадки также не остались в стороне от праздника. В Центральной библиотеке Норильска работал релакс-кинотеатр «Сказки на потолке», а театр теней показал гостям постановку «Легенда о полярной ночи». Для любителей изобразительного искусства организовали мастер-класс по созданию северных комиксов, актер Норильского Заполярного театра драмы Сергей Даданов прочитал отрывки из национальных северных сказок. Также Заполярный театр драмы им В. Маяковского представил спектакль о сотворении земли на основе сказок и легенд народов Таймыра — «Сны белой земли».

В музее Норильска состоялся открытый мастер-класс по игре на варгане. Национальные инструменты подарили всем, кто попробовал себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представил программу «Согудай» — это выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод и интерактивные площадки с традиционными играми коренных народов Таймыра.

«Сны белой земли» открыли «Большой Аргиш» в Норильском театре драмы. Спектакль создан «как поклон коренным народам, живущим на прекрасной северной земле».
Фото: Александр Харитонов, Анастасия Грязнова, «Таймырский телеграф»
В публичной библиотеке Норильска открылась одна из площадок фестиваля «Большой Аргиш» для родителей и их детей.
Фото: Николай Щипко, «Таймырский телеграф»
В кинокомплексе «Родина» прошел видеомаппинг "Северное сияние и тундра".Кадры из жизни животных Таймыра, пейзажи и оттенки северного сияния транслируются через специальные видеопроекторы. Контент для показа предоставили специалисты Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
Фото: Оксана Стасенко, «Таймырский телеграф»
Релакс-кинотеатр приготовил для юных зрителей «Сказки на потолке». Можно удобно расположиться на мягких пуфиках и смотреть в потолок, где с помощью проектора ребятам показывали мультфильмы.
Фото: Николай Щипко, «Таймырский телеграф»

Норильские рестораны также присоединились к «Большому Аргишу»: особое меню северной кухни начало действовать в заведениях за неделю до события, а в день фестиваля дети могли попробовать себя в роли поваров и приготовить национальные угощения.

«В этом году площадкой праздника стал „Арт-Холл“, здесь проходит дополнительно гастрономический кулинарный Аргиш. В празднике задействовано больше предпринимателей. Вечером горожан ждет световое шоу, и если оно норильчанам понравится, то будем в дальнейшем при подготовке этнофестиваля развиваться в этом направлении. В этом году мы также взаимодействуем с другими регионами — к нам из Якутска приехала известная варганистка Олена Подлужная», — рассказал директор Агенства развития Норильска Максим Миронов.

На Комсомольской площади Норильска развернулось настоящее этностойбище.
Фото: Николай Щипко, «Тыймырский телеграф»
Программа фестиваля ежегодно становится интереснее и богаче, а интерес к событиям растет.
Фото: Николай Щипко, «Тыймырский телеграф»
Якутская варганистка Олена Подлужная приняла участие в «Большом Аргише» — она выступила перед норильчанами.
Фото: Оксана Стасенко, «Тыймырский телеграф»
В Норильском колледже искусств на сцену вышли «шаманы», «лисы» и «медведи» — театрализованное представление театра моды «Бараксан» оценили не только норильчане, но и дизайнеры из других стран.
Фото: Оксана Стасенко, «Тыймырский телеграф»
Световым шоу завершился этнофестиваль «Большой Аргиш». Перед зрителями развернулось масштабное зрелище, иллюстрирующее сказки народов, живущих на Таймыре.
Фото: Николай Щипко, «Тыймырский телеграф»

Возможность принять участие в праздничных мероприятиях «Большого Аргиша» выпала не только жителям Таймыра, Красноярского края и других уголков России, но и иностранцам. Даты фестиваля совпали с датами приезда команды международного культурного проекта FusioNNow, организованного компанией «Норникель». Проект — продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам — Норильску, Красноярску, Чите, Иркутску и другим.

Проект FusioNNow не просто знакомит участников с Русским Севером, но и создает устойчивые коллаборации для обмена опытом и реализации совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. Победители первого тура — восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — получили возможность стать частью команды Ethno Fashion Tour, посвященного этнической моде, культуре и традициям Таймыра и, соответственно, посетить фестиваль «Большой Аргиш». Они провели на Таймыре несколько дней — с 15 по 17 ноября.

Среди участников были тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры. 15 ноября, разместившись в гостинице и немного отдохнув, гости отправились на экскурсию по Норильску. Путешественникам показали Первый дом Норильска, самую северную мечеть мира Нурд-Камал, рассказали о важных проектах, которые скоро будут реализованы в городе. Например, о скором начале строительства Arctic Museum of Modern Art / AMMA.
Фото: «Норникель»
Кульминацией экскурсии стал подъём на крышу Заполярного филиала Норникеля. Отсюда открывается шикарный вид на город.
Фото: «Норникель»
16 ноября гостям Таймыра из восьми стран показали мамонта Женю и костюмы коренных народов в Таймырском краеведческом музее — самом северном в сети государственных музеев России.
Фото: «Норникель»
Участников этнотура FusioNNow посвятили в таймырцы. Атмосферный обряд прошел под звуки баргана и шаманского бубна.
Фото: «Норникель»
Фотографам, путешествующим в составе тура, была предоставлена уникальная возможность не только посетить Дудинский порт, но и пройтись по Енисею на ледоколе «Авраамий Завенягин».
Фото: «Норникель»
«Норильск — уникальное место. Колоритная архитектура, яркие цвета зданий, дома на сваях. Эти виды вдохновили меня на целую серию урбанистических фотографий, и я уверен, что вернусь сюда вновь, потому что хочу ещё насладиться атмосферой Крайнего Севера России. Я не ожидал, что здесь будет так душевно, несмотря на мороз», — поделился впечатлениями индустриальный фотограф из Португалии Жуау Бернардино.
Фото: «Норникель»

«Проект FusioNNow — это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север, — говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. — Мы рады, что именно в Норильске, во время „Большого Аргиша“ гости узнают о культурных особенностях этносов Таймыра, убедятся, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления».

Материалы по теме
Репортаж из соцсетей: тур победителей проекта Follow Up Siberia
Спортивные объекты, заснеженные «Столбы» и море впечатлений в фотокарточках и буквах

Кроме участников, которые прошли конкурсный отбор (для этого в соцсетях необходимо было снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте»), в состав тура вошли эксперты, специально приглашенные для формирования устойчивых межрегиональных связей, культурного обмена, создания новых совместных проектов на территории Таймыра. Специальным гостем тура стал Себастьен Паоа Агила — это уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи).

«Это были просто безумные три дня — мы увидели очень много всего: самую северную
мечеть мира и самый северный порт России, побывали на Медном заводе и
познакомились с бытом коренных народов Таймыра. Особенно интересной мне
показалась местная еда. Холодная рыба с солью и перцем — это очень необычный для
меня вкус, но он оказался классным. Спасибо FusionNow, что подарили мне возможность
оказаться в таком волшебном месте», — Абдулла Альджума.

Во время «Большого Аргиша» гости тура узналио культурных особенностях этносов Таймыра.
Фото: «Норникель»
В творческой лаборатории «Фаблаб» фотографы-участники Ethno Fashion Tour провели встречу с фотографами Норильска. Общение проходило в неформальной обстановке, где каждый мог задать вопрос гостям.
Фото: «Норникель»
Воркшоп Себастиан Паоа Агила о планировании туризма прошел в Агентстве развития Норильска. Он был начальником отдела коммуникаций и туризма Национального парка Рапа-Нуи и руководил Национальной туристической службой (SERNATUR) острова Пасхи.
Фото: «Норникель»
Участники тура посетили Медный завод «Норникеля».
Фото: «Норникель»
Законодатель модных паттернов всего мира Александра Калошина провела в музее Норильска public talk на тему «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задаёт тенденции мировой моды». Студия текстильного дизайна Александры Solstudio Textile Design создаёт рисунки для тканей, аксессуаров, мебели и других поверхностей, которые продаются в 30 странах мира. ⠀
Фото: «Норникель»
Фотография с видами Норильска на память.
Фото: «Норникель»

Несмотря на суровую погоду, впечатления у участников остались самыми теплыми. Следующий этап проекта FusioNNow пройдет с по 14 декабря. В программу тура входит посещение самой северной арт-резиденции в пос. Никель (Мурманская обл.) на границе с Норвегией, которая дважды в год принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов в условиях Крайнего Севера. Следить за приключениями команды можно в социальной сети Instagram.

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More emotions from participants of Ethno Fashion tour❄️ Abdullah Aljumah ( @aaljumah) from Saudi Arabia — a writer, TV host and the winner of the Ethno Fashion Tour. ⠀ 📗 His book ‘Tales of a Saudi in Europe’ became a bestseller in 2013. The ‘Arabian Business’ magazine named Abdullah one of the most influential young Arabs. He has visited more than 100 countries in all continents, including Antarctica. ⠀ «I am eager to learn more about indigenous communities and experience life in the northernmost part of the Earth,» he wrote in his application. ⠀ The Ethno Fashion Tour presents an unparalleled opportunity for Abdullah to meet indigenous peoples, ask them about their way of life and traditions, and see with his own eyes the Far North, where lengthy winters and extremely low temperatures are interwoven with everyday life. ⠀ 🇷🇺 ⠀ Абдулла Альджума из Саудовской Аравии — писатель, телеведущий и участник Ethno Fashion Tour. ⠀ 📗 Его книга «Сказки о саудовце в Европе» стала бестселлером в 2013 году. Журнал Arabian Business назвал Абдуллу одним из самых влиятельных молодых арабов. Он посетил более 100 стран на всех континентах, включая Антарктиду. ⠀ «Я стремлюсь больше узнать о коренных народах и испытать на себе что такое самый север Земли», — написал он в своей заявке. ⠀ Ethno Fashion Tour — это возможность для Абдуллы побывать в гостях у представителей коренных малочисленных народов, задать вопросы об их укладе и традициях, увидеть своими глазами Крайний Север, где длинная зима и экстремально минусовые температуры — часть жизни.

Публикация от FusioNNow (@fusionnow) 16 Ноя 2019 в 11:21 PST

Сохранение культуры коренных малочисленных народов Арктики — важная задача, которая объединяет бизнес, власти и жителей страны. С уверенностью можно сказать, что на Таймыре культурная жизнь бьет ключом, а интерес к быту и традициям местных народов растет. Одно из подтверждений тому — фестиваль «Большой Аргиш», который год от года становится популярнее не только среди местных жителей, но и в международном контексте, что особенно важно для живущих на севере людей и для развития туризма большой страны.

Интернет-газета Newslab

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