«В этих краях живут душевные люди»: как прошёл фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке

16 и 17 ноября в Дудинке и Норильске прошел фестиваль, посвященный сохранению и продвижению культуры коренных малочисленных народов — «Большой Аргиш». Организаторами фестиваля выступили Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и администрации Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района. Десятки тематических площадок, мастер-классов и других праздничных событий, посвященных быту таймырских этносов, объединили местных жителей и гостей. Newslab собрал самые яркие фотографии и впечатления о фестивале в большом фоторепортаже.

Главной идеей фестиваля в этом году стал национальный фольклор пяти ключевых этносов Таймыра — долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. 16 ноября фестиваль стартовал в Дудинке на нескольких площадках: Краеведческий музей представил выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека в мир, к дому,к создателю и самому себе. Лейтмотивом выставки стал символ жизни коренных народов Таймыра — северный олень.

Еще одной праздничной площадкой в Дудинке стал Городской дом народного творчества. В честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хейро» здесь состоялся фестиваль северного танца. Кроме того, в центре «Арктика» гости фестиваля могли увидеть фильм «24 снега» о жизни в условиях сурового, но прирученного человеком климата Крайнего Севера.

«Таймыр удален от материка, и праздники, шоу, которые проводятся здесь, создают драйв для населения. Сегодня, хоть и мороз, в Дудинке наблюдается движение. Приехали гости из других городов и других стран. Ежегодно, от праздника к празднику, у нас меняется подготовка к Аргишу, проводятся новые интересные активности для детей и взрослых. Я думаю, это уже становится традицией для жителей, они с удовольствием приходят на наши праздники. Это обогащает людей, заставляет их смотреть на мир по-другому, меняться самим и что-то делать. Думаю, что это очень важно», — считает заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» приехал в Норильск. Главным атрибутом праздника стало выстроенное на Комсомольской площади этностойбище. Пять чумов олицетворяли пять таймырских этносов. За чашкой чая гости могли послушать истории из жизни в заснеженной тундре, национальные сказки, а затем прокатиться на оленьих и собачьих упряжках.

«Эмоций много, повезло, что нет ветра, иначе бы все замерзли, — рассказал о своих впечатлениях глава Норильска Ринат Ахметчин. — Настоящую северную зиму могут почувствовать и иностранные гости — сегодня здесь представители Ассоциации мэров зимних городов. Они уже погуляли по Норильску, и обещали рассказать у себя на родине, что такое настоящая северная зима».

Другие городские площадки также не остались в стороне от праздника. В Центральной библиотеке Норильска работал релакс-кинотеатр «Сказки на потолке», а театр теней показал гостям постановку «Легенда о полярной ночи». Для любителей изобразительного искусства организовали мастер-класс по созданию северных комиксов, актер Норильского Заполярного театра драмы Сергей Даданов прочитал отрывки из национальных северных сказок. Также Заполярный театр драмы им В. Маяковского представил спектакль о сотворении земли на основе сказок и легенд народов Таймыра — «Сны белой земли».

В музее Норильска состоялся открытый мастер-класс по игре на варгане. Национальные инструменты подарили всем, кто попробовал себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представил программу «Согудай» — это выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод и интерактивные площадки с традиционными играми коренных народов Таймыра.

Норильские рестораны также присоединились к «Большому Аргишу»: особое меню северной кухни начало действовать в заведениях за неделю до события, а в день фестиваля дети могли попробовать себя в роли поваров и приготовить национальные угощения.

«В этом году площадкой праздника стал „Арт-Холл“, здесь проходит дополнительно гастрономический кулинарный Аргиш. В празднике задействовано больше предпринимателей. Вечером горожан ждет световое шоу, и если оно норильчанам понравится, то будем в дальнейшем при подготовке этнофестиваля развиваться в этом направлении. В этом году мы также взаимодействуем с другими регионами — к нам из Якутска приехала известная варганистка Олена Подлужная», — рассказал директор Агенства развития Норильска Максим Миронов.

Возможность принять участие в праздничных мероприятиях «Большого Аргиша» выпала не только жителям Таймыра, Красноярского края и других уголков России, но и иностранцам. Даты фестиваля совпали с датами приезда команды международного культурного проекта FusioNNow, организованного компанией «Норникель». Проект — продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам — Норильску, Красноярску, Чите, Иркутску и другим.

Проект FusioNNow не просто знакомит участников с Русским Севером, но и создает устойчивые коллаборации для обмена опытом и реализации совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. Победители первого тура — восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России — получили возможность стать частью команды Ethno Fashion Tour, посвященного этнической моде, культуре и традициям Таймыра и, соответственно, посетить фестиваль «Большой Аргиш». Они провели на Таймыре несколько дней — с 15 по 17 ноября.

«Проект FusioNNow — это возможность рассказать широкой международной аудитории о том, что такое Русский Север, — говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. — Мы рады, что именно в Норильске, во время „Большого Аргиша“ гости узнают о культурных особенностях этносов Таймыра, убедятся, что в этих суровых краях живут открытые и душевные люди. Для нас важно, чтобы участники Ethno Fashion Tour смогли найти единомышленников среди местных сообществ, реализовать творческие проекты и просто получить незабываемые впечатления».

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Кроме участников, которые прошли конкурсный отбор (для этого в соцсетях необходимо было снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте»), в состав тура вошли эксперты, специально приглашенные для формирования устойчивых межрегиональных связей, культурного обмена, создания новых совместных проектов на территории Таймыра. Специальным гостем тура стал Себастьен Паоа Агила — это уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи).

«Это были просто безумные три дня — мы увидели очень много всего: самую северную

мечеть мира и самый северный порт России, побывали на Медном заводе и

познакомились с бытом коренных народов Таймыра. Особенно интересной мне

показалась местная еда. Холодная рыба с солью и перцем — это очень необычный для

меня вкус, но он оказался классным. Спасибо FusionNow, что подарили мне возможность

оказаться в таком волшебном месте», — Абдулла Альджума.

Несмотря на суровую погоду, впечатления у участников остались самыми теплыми. Следующий этап проекта FusioNNow пройдет с 9 по 14 декабря. В программу тура входит посещение самой северной арт-резиденции в пос. Никель (Мурманская обл.) на границе с Норвегией, которая дважды в год принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов в условиях Крайнего Севера. Следить за приключениями команды можно в социальной сети Instagram.

Сохранение культуры коренных малочисленных народов Арктики — важная задача, которая объединяет бизнес, власти и жителей страны. С уверенностью можно сказать, что на Таймыре культурная жизнь бьет ключом, а интерес к быту и традициям местных народов растет. Одно из подтверждений тому — фестиваль «Большой Аргиш», который год от года становится популярнее не только среди местных жителей, но и в международном контексте, что особенно важно для живущих на севере людей и для развития туризма большой страны.

Интернет-газета Newslab