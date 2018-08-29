>
>
«Я поражена Красноярском»: как город команду Follow Up Siberia встречал

«Я поражена Красноярском»: как город команду Follow Up Siberia встречал

Интернет-газета Newslab.ru
29.08.2018
0
Фото:Татьяна Савицкая

Главная цель программы Follow Up Siberia — продвижение на мировом уровне знаний о Сибири и предстоящих Студенческих играх. Первый тур проекта состоялся в мае 2018 года. Тогда представители семи стран познакомились с таймырскими городами Норильск и Дудинка. За несколько месяцев интерес интернет-сообщества к проекту значительно возрос, а наибольшую активность в конкурсе проявляют молодые люди из числа блогеров, журналистов и спортсменов. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему успели присоединиться жители 37 стран.

За три дня команда Follow Up Siberia успела побывать на праздновании Дня города, открытии Билетного центра Универсиады. Иностранные гости встретились с интересными красноярцами, совершили поход в заповедник «Столбы» и познакомились с сибирской кухней.

В первый день команда иностранных гостей знакомилась с городом и принимала участие в открытии билетного центра Универсиады-2019 в здании Красноярской краевой филармонии на пр. Мира, 2б. Теперь там можно будет приобрести билеты на оригинальных бланках на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр.

Первый день в Красноярске для иностранных гостей начался с прогулки по городу. С погодой более чем повезло — такого теплого августа не случалось давно. Только успевай фотографировать!
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Восхитила гостей и историческая часть Красноярска.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Удалось прогуляться и по пр. Мира, который в честь празднования Дня города сделали пешеходным.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
На открытии билетного центра Универсиады руководителю Дирекции Универсиады-2019 Максиму Уразову вручили брендированную футболку.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
U-Лайка тоже не осталась в стороне и познакомилась с иностранцами.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
В барбер лофте Yushin Brothers состоялась встреча с интересными людьми Красноярска. основатель креативного пространства и барбер Денис Юшин в свое время прославился как путешественник — объехал 11 стран и постриг более 600 людей. Денис встретился с участниками второго тура проекта Follow Up Siberia, рассказал о своих путешествиях и идеях, а кое-кого даже подстриг.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Елена Михайловна Ерхова — известная на всю Россию путешественница из Красноярска. Она рассказала о своих путешествиях и людях, с которыми знакомится в поездках. Её жизнь — яркий пример того, что открывать для себя мир и быть крутым блогером можно в любом возрасте.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
С известной путешественницей участники проекта фотографировались особенно охотно.
Фото: Татьяна Савицкая

Второй день команда провела в фанпарке «Бобровый лог» — излюбленном месте отдыха красноярцев. Инвестиционный проект «Норникеля» является одним из центральных объектов Зимней универсиады-2019, где пройдут соревнования по горнолыжному спорту. Участники Follow Up Siberia встретились с олимпийским чемпионом и послом Зимней универсиады-2019 скелетонистом Александром Третьяковым, а затем приняли участие в «Летнем Горнолужнике» — традиционном летнем празднике, который каждый год проводит фанпарк «Бобровый лог».

«В Сибири открытые, добрые, веселые люди. Этим они похожи на бразильцев. После „Горнолужника“ к нам многие подходили, знакомились, просили сфотографироваться», — рассказала член команды FUS Бруно Безерра (Бразилия, фотограф).

Фанпарк «Бобровый лог» открыл перед иностранными гостями окно в сибирскую природу — над могучей тайгой они поднялись на канатной дороге.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Вид на город, который буквально через несколько месяцев наполнят спортсмены Универсиады-2019.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Участники Follow Up Siberia встретились с олимпийским чемпионом и послом Зимней универсиады-2019 скелетонистом Александром Третьяковым. Александр рассказал о своём пути в спорте, а гости буквально засыпали его вопросами.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Экстремальные аттракционы участники проекта тоже тестировали — судя по фото, все довольны.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Разделившись на две команды — A la Russe и «U-лайки» — ребята съехали с горы в большую лужу на фестивале «Летний Горнолужник».
Фото: Татьяна Савицкая
Участники фестиваля активно знакомились с гостями из других стран.
Фото: Татьяна Савицкая

Заключительный день визита команды проекта Follow Up Siberia в Красноярск был посвящён походу в заповедник «Столбы». Участники побывали на центральных скалах заповедника, узнали об истории столбизма — движении покорителей вершин, которые не используют никаких специальных приспособлений, только руки и правильную обувь. А вечером команда FUS встретилась с ещё одним интересным красноярцем. Шеф-повар ресторана «Хозяин Тайги» Алексей Ровинец дал ребятам мастер-класс по лепке сибирских пельменей.

Путешественники Чарльз Поли и Лорен Клифф (Великобритания) сразу поняли, в чем главная цель похода на «Столбы» — в единении с природой и близкими.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
Команда проекта забралась на Четвёртый столб и скалу Дед, сделала много уникальных фото и видео.
Фото: пресс-служба «Норникеля»
На мастер-классе в ресторане «Хозяин тайги» иностранцы сами раскатывали тесто и делали начинку из муксуна.
Фото: Татьяна Савицкая
Готовые пельмени шеф-повар ресторана отправляет в кастрюлю.
Фото: Татьяна Савицкая
Нравятся ли иностранцам сибирские деликатесы?
Фото: Татьяна Савицкая

«Я живу в Греции, но вообще я из Сербии. А Сербию в Европе всегда путают с Сибирью. Несмотря на то, что Сербия и Россия — близкие во многих отношениях страны, у нас есть свои стереотипы. Например, мы думаем, что Сибирь — это глушь, где можно найти только деревеньки с покосившимися домиками. Поэтому я поражена Красноярском — это большой современный и красивый город», — поделилась впечатлениями от поездки участница проекта Follow Up Siberia Хелена Матич (Сербия/Греция).

Материалы по теме
Участники международного конкурса Follow Up Siberia могут выиграть поездку на Универсиаду-2019

Третий тур программы Follow Up Siberia пройдет в октябре в Чите. Чтобы стать участником, любой житель планеты должен пройти digital-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью и выложив в соцсетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получат возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе. Финалисты приедут в Красноярск в дни Универсиады в марте 2019 года.

Дерзайте!

Интернет-газета Newslab.ru

Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Российский скелетонист, чемпион Олимпиады-2014, призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2013 года, обладатель Кубка мира

Рекомендуем почитать