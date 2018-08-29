«Я поражена Красноярском»: как город команду Follow Up Siberia встречал

В Красноярске завершился второй тур кросс-культурной программы Follow Up Siberia, организованной генеральным партнеров Универсиады-2019 компанией «Норникель». На протяжении трех дней, с 25 по 27 августа, десять человек из восьми стран открывали для себя разные грани Сибири — традиционной, современной, дружелюбной. Подробнее о том, как это было — в фоторепортаже Newslab.ru.

Главная цель программы Follow Up Siberia — продвижение на мировом уровне знаний о Сибири и предстоящих Студенческих играх. Первый тур проекта состоялся в мае 2018 года. Тогда представители семи стран познакомились с таймырскими городами Норильск и Дудинка. За несколько месяцев интерес интернет-сообщества к проекту значительно возрос, а наибольшую активность в конкурсе проявляют молодые люди из числа блогеров, журналистов и спортсменов. Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему успели присоединиться жители 37 стран.

За три дня команда Follow Up Siberia успела побывать на праздновании Дня города, открытии Билетного центра Универсиады. Иностранные гости встретились с интересными красноярцами, совершили поход в заповедник «Столбы» и познакомились с сибирской кухней.

В первый день команда иностранных гостей знакомилась с городом и принимала участие в открытии билетного центра Универсиады-2019 в здании Красноярской краевой филармонии на пр. Мира, 2б. Теперь там можно будет приобрести билеты на оригинальных бланках на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр.

Второй день команда провела в фанпарке «Бобровый лог» — излюбленном месте отдыха красноярцев. Инвестиционный проект «Норникеля» является одним из центральных объектов Зимней универсиады-2019, где пройдут соревнования по горнолыжному спорту. Участники Follow Up Siberia встретились с олимпийским чемпионом и послом Зимней универсиады-2019 скелетонистом Александром Третьяковым, а затем приняли участие в «Летнем Горнолужнике» — традиционном летнем празднике, который каждый год проводит фанпарк «Бобровый лог».

«В Сибири открытые, добрые, веселые люди. Этим они похожи на бразильцев. После „Горнолужника“ к нам многие подходили, знакомились, просили сфотографироваться», — рассказала член команды FUS Бруно Безерра (Бразилия, фотограф).

Заключительный день визита команды проекта Follow Up Siberia в Красноярск был посвящён походу в заповедник «Столбы». Участники побывали на центральных скалах заповедника, узнали об истории столбизма — движении покорителей вершин, которые не используют никаких специальных приспособлений, только руки и правильную обувь. А вечером команда FUS встретилась с ещё одним интересным красноярцем. Шеф-повар ресторана «Хозяин Тайги» Алексей Ровинец дал ребятам мастер-класс по лепке сибирских пельменей.

«Я живу в Греции, но вообще я из Сербии. А Сербию в Европе всегда путают с Сибирью. Несмотря на то, что Сербия и Россия — близкие во многих отношениях страны, у нас есть свои стереотипы. Например, мы думаем, что Сибирь — это глушь, где можно найти только деревеньки с покосившимися домиками. Поэтому я поражена Красноярском — это большой современный и красивый город», — поделилась впечатлениями от поездки участница проекта Follow Up Siberia Хелена Матич (Сербия/Греция).

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Третий тур программы Follow Up Siberia пройдет в октябре в Чите. Чтобы стать участником, любой житель планеты должен пройти digital-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью и выложив в соцсетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получат возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе. Финалисты приедут в Красноярск в дни Универсиады в марте 2019 года.

Дерзайте!

Интернет-газета Newslab.ru