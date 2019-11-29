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«Территория открытий и мост в будущее»: как в Красноярске прошел всероссийский фестиваль NAUKA 0+

«Территория открытий и мост в будущее»: как в Красноярске прошел всероссийский фестиваль NAUKA 0+

29.11.2019
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Год от года интерес к фестивалю растет — в этом году площадки посетили около 30 тыс. человек. Для школьников NAUKA 0+ — не только возможность открыть мир новых профессий, попробовать себя в роли ученых, своими руками сделать роботов или заглянуть в микроскоп, но и определиться с будущей профессией.

«В пятый раз мы проводим фестиваль и, на мой взгляд, интерес растет. Все больше этот фестиваль переходит в практическую плоскость. Мы видим, что стенды содержат наукоемкие практические вещи, которые интересны не только школьникам, но и взрослым. Это вдохновляет на получение образования. В этом году 150 лет Периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева и я хочу сказать, что первое, чему нужно научиться — это систематизация своих знаний. Это мероприятие — одно из тех, которое помогает научиться выстроить приоритеты <...> От подготовки кадров в недалеком будущем будет зависеть и наша инвестиционная жизнь, и экономическая жизнь — это заслуживает поддержки в том числе и со стороны органов власти. Хочется сказать спасибо компании „Норникель“, которая в пятый раз поддерживает это мероприятие», — уточнил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов уточнил, что фестиваль помогает школьникам систематизировать свои знания — это немаловажная задача.
Свои площадки на фестивали представили крупнейшие образовательный учреждения Красноярского края.
Научный руководитель СФУ, академик Евгений Ваганов уточнил, что Сибирский федеральный университет представил на площадках пять институтов, основные специальности — инженерные. Фестиваль помогает российской науке — показывает ее с интересной стороны.
Как уточнили организаторы, в этом году главной темой фестиваля стала Периодическая таблица химических элементов, потому как в 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым.

Важным событием первого дня стала торжественная церемония открытия фестиваля в «Гранд Холл Сибирь». Яркое шоу и череду номеров объединяла история школьника, который в этом году заканчивает бакалавриат Сибирского федерального университета: он пришел на фестиваль пять лет назад и именно это событие повлияло на его выбор будущей профессии.

Замдиректора красноярского представительства компании «Норникель» Геннадий Клепиков уточнил, что многие молодые изобретатели и ученые «подгоняют» свои проекты под даты фестиваля, чтобы презентовать их научному сообществу. При этом он добавил, что интерес к событию растет год от года, поэтому площадка уже не вмещает всех желающих.

«Уже пятый год „Норникель“ поддерживает фестиваль в Красноярске. Приятно видеть, какими темпами развивается фестиваль — это и новые открытия, и новые концепции, и готовность к экспериментам. Конечно, интерес к площадке растет год от года и это помогает нашей молодежи понимать, что будущее — в её руках», — уточнил Клепиков.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и научный руководитель СФУ Евгений Ваганов дают старт фестивалю.
Геннадий Клепиков уточнил, что многие молодые изобретатели и ученые «подгоняют» свои проекты под даты фестиваля, чтобы презентовать их научному сообществу.
Свиридов во время церемонии открытия отметил, что для многих школьников фестиваль может стать «мостиком в будущую профессию».
Исполнение студенческого гимна Gaudeamus — традиция фестиваля.
Красочные выступления — еще одна традиция.
Гостям представили танцевальные номера, лазерное шоу, акробатические этюда и др.
Все они так или иначе связаны с тематикой фестиваля — научными открытиями.

В павильонах выставочного центра свои площадки представили красноярские вузы, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки, институты Сибирского отделения РАН, наукоемкие и инновационные предприятия края, так или иначе связанные с научными исследованиями и экспериментами.

Кроме того, на площадках были представлены тематические интерактивные зоны, фотоэкспозиции и арт-инсталляция на основе современной версии Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, созданная Студией Артемия Лебедева.

Компания «Норникель» представила на фестивале стенд в виде зеркального химического элемента, который открывает портал в мир технологий и мультимедийных инсталляций. Digital-активности двухэтажного стенда рассказывают гостям о Серном проекте Медного завода компании, инфраструктуре современных горно-добывающих предприятий и прилегающих территорий.

Экскурсия в VR-кинотеатре позволила гостям стенда «Норникеля» совершить полет над Быстринским горно-добывающим комбинатом в Чите, а уникальная мультимедийная фотозона — сделать динамические фотографии на фоне проходящего через арктические льды ледокола.
Здесь же можно было сделать селфи с милым говорящим роботом.
Соседняя локация — политехнический институт СФУ, который готовит квалифицированных специалистов в области автомобилестроения.
Медицина — одна из самых перспективных областей с точки зрения карьеры и науки.
Химия и биоинформатика — не менее популярные сферы.
Без милоты на локациях тоже не обошлось!
А ваш ребенок уже выбрал будущую профессию?

Что касается публичных событий в рамках фестиваля, то особым спросом среди гостей пользовались публичные лекции именитых российских и зарубежных учёных. Например, Антон Шейкин, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, постоянный участник и победитель Science Slam Russia рассказал о том, каким образом зародилось учение о теплоте и какие открытия позволили ему обрести современное состояние. Андрей Афанасьев, биоинформатик, физик, генеральный директор генетической лаборатории yRisk, поведал, как работают гены и что они в себе несут. Кроме российских исследователей, гостем фестиваля стали и зарубежные специалисты — например, Джаякумар Венкатесан, технический директор Synergy Moon (Чиннай, Индия) рассказал о космических исследованиях, перспективах жизни на других планетах и состоянии современной науки.

«Я думаю, что современным школьникам стоит обращать внимание на специальности в сфере IT и на специальности,с вязанные с биологией и человеком, потому что это те науки, которые придут на смену IT. Мы все беспокоимся, в первую очередь, о себе и близких, поэтому это самое важное», — поделился своим мнением о выборе будущей профессии Андрей Афанасьев.

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Кроме ученых, всероссийский фестиваль NAUKA 0+ посетили юные, но перспективные изобретатели, победители конкурса I Make. В рамках программы «Акселератор IMake», организованной Красноярским детским технопарком «Кванториум», победители и участники различных смотров и конкурсов юных изобретателей выступили перед зрителями и потенциальными инвесторами. А в двух специальных классах «Крафтиум» и «Лабораториум» состоялись открытые 40-минутные уроки по изобретательству, точным и естественным наукам. Отметим, ранее юные изобретатели из из Норильска, Читы и Мончегорска стали золотыми и серебряными призерами Международной выставки юных изобретателей International Young Inventors Award в Индонезии. Конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» — наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном «AрктикPRO», «Школой городских компетенций» впервые был организован в 2018 году.

«В сейчас в одиннадцатом классе, в I Make вступил в прошлом году. Мы разработали наш проект, направленный на помощь слепым людям — изобретение помогает ориентироваться в пространстве по мультизвуковым датчикам. С этим проектом мы выступили на международном конкурсе в Индонезии и получили третье место среди сеньоров и специальную награду. В дальнейшем мы планируем работать над заводской версией, чтобы запатентовать ее и представлять на других международных конкурсах. Мне кажется, сейчас среди молодежи есть особый интерес к робототехнике. Я благодарен тому, что компания „Норникель“ и ее конкурс I Make поддерживает молодых изобретателей», — рассказал Андрей Андрейчук, юный изобретатель из Читы.

Для «Норникеля» интерес школьников и студентов к современным технологиям, изобретениям и науке в целом особенно важен — многие из тех, кто пришли на фестиваль в этом и прошлых годах, стали студентами, а затем и специалистами компании. Воспитание кадров со школьной скамьи — важная задача ведущих предприятий страны.

Андрей Андрейчук — юный изобретатель из Читы. Конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» — наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном «AрктикPRO», «Школой городских компетенций» впервые был организован в 2018 году.
В двух специальных классах «Крафтиум» и «Лабораториум» технопарка «Кванториум» состоялись открытые 40-минутные уроки по изобретательству, точным и естественным наукам.
Фото: технопарк «Кванториум»
Фото: технопарк «Кванториум»
Или больше узнать о лесных вредителях.
http://newslab.ru/photoalbum/34135/m/215598.jpg
На площадках мероприятия можно было сделать фото с помощью огромной селфи-палки.
Или собрать своего первого робота.
Или научиться работать с 3D-принтером.
Андрей Афанасьев, биоинформатик, физик, генеральный директор генетической лаборатории yRisk уверен, что самыми перспективными профессиями будут те, которые сконцентрированы на человеке.

NAUKA 0+ — одно из немногих бесплатных мероприятий, которое берет на себя важную миссию — оно показывает, что современная наука может быть интересной в любом возрасте и стать делом жизни. Радует, что такие крупные компании, как «Норникель», ежегодно поддерживают события, которые помогают развиваться стране, воспитывать новые ценные кадры — надежных и перспективных инженеров, ученых и других исследователей, глаза которых горят вне зависимости от возраста.

Интернет-газета Newslab, фотографии Александра Гребенникова

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