«Территория открытий и мост в будущее»: как в Красноярске прошел всероссийский фестиваль NAUKA 0+

29 и 30 ноября в Красноярске в пятый раз прошел всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Город не в первый раз выбран в качестве центральной площадки, а организаторами являются ведущие образовательные структуры страны — Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Красноярского края, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет. Партнером и соорганизатором традиционно выступает компания «Норникель». Newslab побывал на площадках фестиваля и готов рассказать, как это было.

Год от года интерес к фестивалю растет — в этом году площадки посетили около 30 тыс. человек. Для школьников NAUKA 0+ — не только возможность открыть мир новых профессий, попробовать себя в роли ученых, своими руками сделать роботов или заглянуть в микроскоп, но и определиться с будущей профессией.

«В пятый раз мы проводим фестиваль и, на мой взгляд, интерес растет. Все больше этот фестиваль переходит в практическую плоскость. Мы видим, что стенды содержат наукоемкие практические вещи, которые интересны не только школьникам, но и взрослым. Это вдохновляет на получение образования. В этом году 150 лет Периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева и я хочу сказать, что первое, чему нужно научиться — это систематизация своих знаний. Это мероприятие — одно из тех, которое помогает научиться выстроить приоритеты <...> От подготовки кадров в недалеком будущем будет зависеть и наша инвестиционная жизнь, и экономическая жизнь — это заслуживает поддержки в том числе и со стороны органов власти. Хочется сказать спасибо компании „Норникель“, которая в пятый раз поддерживает это мероприятие», — уточнил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Важным событием первого дня стала торжественная церемония открытия фестиваля в «Гранд Холл Сибирь». Яркое шоу и череду номеров объединяла история школьника, который в этом году заканчивает бакалавриат Сибирского федерального университета: он пришел на фестиваль пять лет назад и именно это событие повлияло на его выбор будущей профессии.

Замдиректора красноярского представительства компании «Норникель» Геннадий Клепиков уточнил, что многие молодые изобретатели и ученые «подгоняют» свои проекты под даты фестиваля, чтобы презентовать их научному сообществу. При этом он добавил, что интерес к событию растет год от года, поэтому площадка уже не вмещает всех желающих.

«Уже пятый год „Норникель“ поддерживает фестиваль в Красноярске. Приятно видеть, какими темпами развивается фестиваль — это и новые открытия, и новые концепции, и готовность к экспериментам. Конечно, интерес к площадке растет год от года и это помогает нашей молодежи понимать, что будущее — в её руках», — уточнил Клепиков.

В павильонах выставочного центра свои площадки представили красноярские вузы, учреждения дополнительного образования, музеи, библиотеки, институты Сибирского отделения РАН, наукоемкие и инновационные предприятия края, так или иначе связанные с научными исследованиями и экспериментами.

Кроме того, на площадках были представлены тематические интерактивные зоны, фотоэкспозиции и арт-инсталляция на основе современной версии Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, созданная Студией Артемия Лебедева.

Компания «Норникель» представила на фестивале стенд в виде зеркального химического элемента, который открывает портал в мир технологий и мультимедийных инсталляций. Digital-активности двухэтажного стенда рассказывают гостям о Серном проекте Медного завода компании, инфраструктуре современных горно-добывающих предприятий и прилегающих территорий.

Что касается публичных событий в рамках фестиваля, то особым спросом среди гостей пользовались публичные лекции именитых российских и зарубежных учёных. Например, Антон Шейкин, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, постоянный участник и победитель Science Slam Russia рассказал о том, каким образом зародилось учение о теплоте и какие открытия позволили ему обрести современное состояние. Андрей Афанасьев, биоинформатик, физик, генеральный директор генетической лаборатории yRisk, поведал, как работают гены и что они в себе несут. Кроме российских исследователей, гостем фестиваля стали и зарубежные специалисты — например, Джаякумар Венкатесан, технический директор Synergy Moon (Чиннай, Индия) рассказал о космических исследованиях, перспективах жизни на других планетах и состоянии современной науки.

«Я думаю, что современным школьникам стоит обращать внимание на специальности в сфере IT и на специальности,с вязанные с биологией и человеком, потому что это те науки, которые придут на смену IT. Мы все беспокоимся, в первую очередь, о себе и близких, поэтому это самое важное», — поделился своим мнением о выборе будущей профессии Андрей Афанасьев.

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Кроме ученых, всероссийский фестиваль NAUKA 0+ посетили юные, но перспективные изобретатели, победители конкурса I Make. В рамках программы «Акселератор IMake», организованной Красноярским детским технопарком «Кванториум», победители и участники различных смотров и конкурсов юных изобретателей выступили перед зрителями и потенциальными инвесторами. А в двух специальных классах «Крафтиум» и «Лабораториум» состоялись открытые 40-минутные уроки по изобретательству, точным и естественным наукам. Отметим, ранее юные изобретатели из из Норильска, Читы и Мончегорска стали золотыми и серебряными призерами Международной выставки юных изобретателей International Young Inventors Award в Индонезии. Конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» — наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном «AрктикPRO», «Школой городских компетенций» впервые был организован в 2018 году.

«В сейчас в одиннадцатом классе, в I Make вступил в прошлом году. Мы разработали наш проект, направленный на помощь слепым людям — изобретение помогает ориентироваться в пространстве по мультизвуковым датчикам. С этим проектом мы выступили на международном конкурсе в Индонезии и получили третье место среди сеньоров и специальную награду. В дальнейшем мы планируем работать над заводской версией, чтобы запатентовать ее и представлять на других международных конкурсах. Мне кажется, сейчас среди молодежи есть особый интерес к робототехнике. Я благодарен тому, что компания „Норникель“ и ее конкурс I Make поддерживает молодых изобретателей», — рассказал Андрей Андрейчук, юный изобретатель из Читы.

Для «Норникеля» интерес школьников и студентов к современным технологиям, изобретениям и науке в целом особенно важен — многие из тех, кто пришли на фестиваль в этом и прошлых годах, стали студентами, а затем и специалистами компании. Воспитание кадров со школьной скамьи — важная задача ведущих предприятий страны.

NAUKA 0+ — одно из немногих бесплатных мероприятий, которое берет на себя важную миссию — оно показывает, что современная наука может быть интересной в любом возрасте и стать делом жизни. Радует, что такие крупные компании, как «Норникель», ежегодно поддерживают события, которые помогают развиваться стране, воспитывать новые ценные кадры — надежных и перспективных инженеров, ученых и других исследователей, глаза которых горят вне зависимости от возраста.



Интернет-газета Newslab, фотографии Александра Гребенникова