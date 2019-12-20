«Лёд, огни и Дед Мороз»: у железнодорожного вокзала Красноярска открылась зимняя арт-галерея

Рано-рано утром 19 декабря на привокзальной площади Красноярска устроили настоящую «репетицию» Нового года. Впервые под открытым небом открылась галерея ледяных скульптур со множеством достопримечательностей железной дороги. Пассажиры, которые торопились на свои электрички и поезда, на несколько минут забыли про время и стали частью удивительного мероприятия с огненным шоу, Дедом Морозом, и, конечно, всеми любимыми песнями о дороге и зимней стуже.

Это сказка изо льда!

Красноярская железная дорога подарила экспозицию «Ледяная сказка» всем пассажирам и жителям города на Новый год. Арт-галерея в форме 60-метрового круга из 7 сегментов расположилась в центре привокзальной площади.

«Это композиция посвящена и железной дороге, и видам прекрасной сибирской природы, не все из которых наши пассажиры, к сожалению, могут заметить по пути. У нас есть самый популярный поезд „Красноярск-Абакан“. Едущие в этом направлении мечтают разглядеть самый большой из виадуков края — Козинский, но поезд проезжает по нему ночью. В галерее запечатлены семь разных объектов в ледовом исполнении и на огромных фото», — рассказал сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Карен Давоян.

При помощи смартфона теперь легко узнать историю всех железнодорожных объектов галереи. Рядом со скульптурами есть постеры с QR-кодами — стоит навести камеру, и мгновенно откроется страничка в интернете с подробной справкой.

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«Художники-скульпторы трудились над созданием арт-галереи порядка месяца. Многие из них поражались сложности железнодорожных конструкций: «Как это воплощали инженеры в реальности?» — говорит один из создателей галереи, сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Татьяна Бурмистрова.

На открытие железнодорожники пригласили всех желающих и устроили для них настоящий праздник.

Огненное шоу и визит Деда Мороза

Представление специально организовали в восемь утра. В это время на вокзале собирается много пассажиров, к тому же, в темное время суток проще создать сказку — показать шоу и эффектно включить подсветку. Первыми на площади выступили приглашённые артисты, удивляя всех трюками с огнём.

Ну, и какой же новогодний праздник без Деда Мороза? Сказочный персонаж спустился к гостям необычного представления, прямо с поезда. Это же железнодорожный дедушка.

Он дал символический старт работе экспозиции и зажёг новогоднюю иллюминацию.

На Новый год принято дарить подарки, это знает и ждёт каждый. Красноярская магистраль позаботилась и об этом — вместе со сказочным дедушкой, конечно.

Любоваться «Ледяной сказкой» Красноярской магистрали можно будет днём и ночью — в тёмное время суток её украшает разноцветная художественная подсветка. Обязательно загляните сюда для атмосферной новогодней фотосессии.