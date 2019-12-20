«Лёд, огни и Дед Мороз»: у железнодорожного вокзала Красноярска открылась зимняя арт-галерея

Это сказка изо льда!
Красноярская железная дорога подарила экспозицию «Ледяная сказка» всем пассажирам и жителям города на Новый год. Арт-галерея в форме 60-метрового круга из 7 сегментов расположилась в центре привокзальной площади.
«Это композиция посвящена и железной дороге, и видам прекрасной сибирской природы, не все из которых наши пассажиры, к сожалению, могут заметить по пути. У нас есть самый популярный поезд „Красноярск-Абакан“. Едущие в этом направлении мечтают разглядеть самый большой из виадуков края — Козинский, но поезд проезжает по нему ночью. В галерее запечатлены семь разных объектов в ледовом исполнении и на огромных фото», — рассказал сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Карен Давоян.
При помощи смартфона теперь легко узнать историю всех железнодорожных объектов галереи. Рядом со скульптурами есть постеры с QR-кодами — стоит навести камеру, и мгновенно откроется страничка в интернете с подробной справкой.
«Художники-скульпторы трудились над созданием арт-галереи порядка месяца. Многие из них поражались сложности железнодорожных конструкций: «Как это воплощали инженеры в реальности?» — говорит один из создателей галереи, сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Татьяна Бурмистрова.
На открытие железнодорожники пригласили всех желающих и устроили для них настоящий праздник.
Огненное шоу и визит Деда Мороза
Представление специально организовали в восемь утра. В это время на вокзале собирается много пассажиров, к тому же, в темное время суток проще создать сказку — показать шоу и эффектно включить подсветку. Первыми на площади выступили приглашённые артисты, удивляя всех трюками с огнём.
Ну, и какой же новогодний праздник без Деда Мороза? Сказочный персонаж спустился к гостям необычного представления, прямо с поезда. Это же железнодорожный дедушка.
Он дал символический старт работе экспозиции и зажёг новогоднюю иллюминацию.
На Новый год принято дарить подарки, это знает и ждёт каждый. Красноярская магистраль позаботилась и об этом — вместе со сказочным дедушкой, конечно.
Любоваться «Ледяной сказкой» Красноярской магистрали можно будет днём и ночью — в тёмное время суток её украшает разноцветная художественная подсветка. Обязательно загляните сюда для атмосферной новогодней фотосессии.
Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab