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«Лёд, огни и Дед Мороз»: у железнодорожного вокзала Красноярска открылась зимняя арт-галерея

«Лёд, огни и Дед Мороз»: у железнодорожного вокзала Красноярска открылась зимняя арт-галерея

20.12.2019
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Фото: Красноярская железная дорога

Это сказка изо льда!

Красноярская железная дорога подарила экспозицию «Ледяная сказка» всем пассажирам и жителям города на Новый год. Арт-галерея в форме 60-метрового круга из 7 сегментов расположилась в центре привокзальной площади.

«Это композиция посвящена и железной дороге, и видам прекрасной сибирской природы, не все из которых наши пассажиры, к сожалению, могут заметить по пути. У нас есть самый популярный поезд „Красноярск-Абакан“. Едущие в этом направлении мечтают разглядеть самый большой из виадуков края — Козинский, но поезд проезжает по нему ночью. В галерее запечатлены семь разных объектов в ледовом исполнении и на огромных фото», — рассказал сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Карен Давоян.

Каждый сегмент изображает достопримечательность железной дороги.
Фото: Красноярская железная дорога
Среди них — мост через Енисей, Манский тоннель, Козинский виадук, Городская электричка.
Фото: Красноярская железная дорога
Есть и просто приятные пожелания горожанам в Новом году.
Фото: Красноярская железная дорога
Такая экспозиция появилась на привокзальной площади впервые.
Фото: Красноярская железная дорога

При помощи смартфона теперь легко узнать историю всех железнодорожных объектов галереи. Рядом со скульптурами есть постеры с QR-кодами — стоит навести камеру, и мгновенно откроется страничка в интернете с подробной справкой.

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«Художники-скульпторы трудились над созданием арт-галереи порядка месяца. Многие из них поражались сложности железнодорожных конструкций: «Как это воплощали инженеры в реальности?» — говорит один из создателей галереи, сотрудник пресс-службы Красноярской железной дороги Татьяна Бурмистрова.

На открытие железнодорожники пригласили всех желающих и устроили для них настоящий праздник.

Огненное шоу и визит Деда Мороза

Представление специально организовали в восемь утра. В это время на вокзале собирается много пассажиров, к тому же, в темное время суток проще создать сказку — показать шоу и эффектно включить подсветку. Первыми на площади выступили приглашённые артисты, удивляя всех трюками с огнём.

Посмотреть на Fire-шоу собрались десятки пассажиров Красноярской железной дороги и красноярцев.
Фото: Красноярская железная дорога
Каждый старался успеть сделать красивый кадры на телефон, чтобы потом поделиться с родными впечатлениями.
Фото: Красноярская железная дорога
А вот и долгожданный Дед Мороз с помощниками!
Фото: Красноярская железная дорога

Ну, и какой же новогодний праздник без Деда Мороза? Сказочный персонаж спустился к гостям необычного представления, прямо с поезда. Это же железнодорожный дедушка.

Он дал символический старт работе экспозиции и зажёг новогоднюю иллюминацию.

На Новый год принято дарить подарки, это знает и ждёт каждый. Красноярская магистраль позаботилась и об этом — вместе со сказочным дедушкой, конечно.

Каждый гость праздника сделал себе памятные фото с Дедом Морозом и загадал желание на Новый год.
Фото: Красноярская железная дорога
Каждый гость праздника сделал себе памятные фото с Дедом Морозом и загадал желание на Новый год.
Фото: Красноярская железная дорога
Всем гостям праздника Дед Мороз и его помощники подарили подарки — вкусный чай и шоколадки с фирменной символикой РЖД.
Фото: Красноярская железная дорога
Снеговик тоже пользовался популярностью.
Фото: Красноярская железная дорога
Теперь ледяная фигура будет подсвечиваться разноцветными огнями каждый день.
Фото: Красноярская железная дорога

Любоваться «Ледяной сказкой» Красноярской магистрали можно будет днём и ночью — в тёмное время суток её украшает разноцветная художественная подсветка. Обязательно загляните сюда для атмосферной новогодней фотосессии.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab

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