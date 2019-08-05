«Мама, я быстрее всех!»: тысяча красноярцев поучаствовали в забеге с железнодорожниками

В первый жаркий выходной августа в Красноярске прошёл традиционный благотворительный забег «Достигая цели!». Его организатором стала Красноярская железная дорога — филиал ОАО «РЖД». На этот раз спортивное событие на левобережной набережной Енисея было особенно ярким из-за множества интересных локаций, выступлений артистов. А медаль с фирменной символикой домой принёс каждый.

ЗОЖ и добрые дела

Участниками семейно-спортивного праздника 3 августа стали железнодорожники, как раз в преддверии своего профессионального праздника и 120-летия Красноярской железной дороги, а также жители Красноярска и края.

Выйти на старт смог любой желающий. Большинство из горожан признались, что не занимаются спортом профессионально, но решились пройти дистанцию, чтобы сделать доброе дело. За регистрацию на забег каждый оплатил взнос от 300 до 500 рублей в помощь детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Мы регулярно участвуем в этом забеге всей семьей с самого его появления. Всегда стартуем не только ради спортивного интереса, но и с мыслями о маленькой, но пользе для нуждающихся деток. Специально тренировались каждый день на Татышеве. Надеюсь, кто-нибудь из нас займёт хоть одну ступеньку на пьедестале почета», — рассказывает Роза Потылицына, пришедшая на забег с мужем, сыном и дочкой.

И таких спортсменов-любителей на берегу собралось больше тысячи! Участники пришли на главную площадку мероприятия возле Коммунального моста уже в 8:30, чтобы поскорее получить свой стартовый пакет с номером.

«Уже четвертый год „Российские железные дороги“ отмечают День железнодорожника в формате семейного праздника с проведением благотворительного забега. Как здорово, что с каждым годом к нему присоединяется всё больше людей от мала до велика. Потому что это не просто спортивный праздник. У него особая задача — помочь детям. Все собранные сегодня средства пойдут на покупку оборудования для палаты паллиативной помощи в Красноярском краевом специализированном доме ребенка», — с таким напутственным словом к участникам обратился заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников.

Танцы, песни, подстаканник!

Поддержать спортивных красноярцев пришли их близкие и друзья. Пока все готовились к старту, на берегу Енисея выступали музыканты, танцоры, певцы.

Гости праздника могли сдать нормы ГТО, принять участие в мастер-классах по йоге, фитнесу, современным танцам, необычной живописи флоу-арт, посостязаться в армреслинге. Пользовался популярностью и огромный дартс.

На берегу устроили фотозоны с различными символами железной дороги. Что первое вам приходит на ум? Ладно, не гадайте... Огромный подстаканник — легенда, которая проносится через поколения и потому до сих пор бесконечно отдаёт романтикой.

Всем на старт!

Взрослые бегуны проходили дистанцию в пять километров от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно. Дети от 6 до 12 лет соревновались на дорожке в один километр. Бодрый настрой спортсменов поддерживали барабанщики.

То и дело на финише слышалось: «Мама, я быстрее всех?». Бежали и семьи потомственных железнодорожников:

А железнодорожница Людмила Червоткина принимала участие в забеге с дочерью и семью внуками!

«Мы с детьми с удовольствием приняли участие в этом спортивном празднике! Я рада, что наша компания предложила такой формат Дня железнодорожника, который приносит огромное удовольствие всем нам и пользу обществу!» — поделилась впечатлениями Людмила Червоткина.

Среди участников нашлись и гости столицы края, которые узнали о забеге и специально приехали в Красноярск.

«Мы с племянником живём в Железногорске, всегда принимаем участие в спортивных мероприятиях, поэтому не раздумывая зарегистрировались и на этот благотворительный забег. Я бежала для себя, а Руслан — на результат, он у нас лыжами занимается, привык побеждать», — поделились впечатлениями после забега Светлана Шульцова и её семилетний племянник Руслан Коростелев.

Всем участникам вручили памятную медаль с символикой 120-летия Красноярской железной дороги. А лучших из лучших наградили ещё и дипломами, ценными подарками. Среди девушек первое место заняла Елена Соловьёва, а среди мужчин золото взял Евгений Шмыгин — машинист электровоза локомотивного депо станции Иланская. Юных спортсменов наградили в нескольких категориях по возрасту.

Это был яркий финал праздника железнодорожников и ещё одно доброе дело в городе, которое сделали сами красноярцы. Спортсмены долго не хотели уходить с площадок, многие продолжили гулять по набережной со своими новыми знакомым, делать снимки в медалях и радоваться солнечному выходному, который прошёл с пользой.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фото Алины Ковригиной