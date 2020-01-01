«Врываемся в 2020-й!»: как красноярцы Новый год встречали

Самый яркий и долгожданный праздник года красноярцы по традиции отметили на всю катушку. Домоседов было совсем немного — между поглощением оливье и просмотром обращения президента почти каждый успел попасть хотя бы на одну знаковую локацию города и сделать фотографии для своих соцсеточек. А мы решили показать вам эти тёплые и душевные моменты.

Фейерверков с 31 на 1 (что там в ночь, с вечера!) было так много, казалось, весь бюджет города с залпами разлетелся по воздуху. Зато красиво!

Салюты у главных ёлок сменялись праздником пиротехники во дворах. Народ спешил на улицы из квартир, бегом натягивая шапки, с бутылками шампанского наперевес.

Вот, например, огоньки Черёмушек.

Загадывали желание красноярцы не только под бой курантов, но под каждую палочку бенгальских огней. Ловите лайфхак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🥂2020🐁 Публикация от 🌸*ĖĿÏŻÄBĖŦĤ*🌸 (@_licenok_795) 31 Дек 2019 в 12:02 PST

Чем больше конфетти, тем лучше. Этого добра жалеть не нужно, если мышь серая, то пусть хоть год её будет ярким.

Кто-то писал длинные посты «Итоги 2019 года», а кто-то тем временем лежал под ёлкой в ожидании подарков...

..., не стеснялся заново почувствовать себя ребёнком и сделать случайный трогательный снимок, подловив Деда Мороза на улице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аникин Николай (@anikin092) 30 Дек 2019 в 7:09 PST

Собирались с друзьями, родными и не ложились спать до самого утра!

Искали самую необычную ёлку, чтобы сфотографироваться на её фоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Новым Годом ☃ Публикация от @ igrova_sasha 31 Дек 2019 в 1:45 PST

Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве: «Врываемся в 2020-й», — поздравляли друг друг друга красноярцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2020 уже тебя люблю 🖤 врываемся 🖤 Публикация от @ christina_burnashova 31 Дек 2019 в 9:05 PST

На Театральной площади устраивали покатушки на самых длинных ледяных горках в городе

Посмотреть эту публикацию в Instagram С новым 2020 годом! 😘 Публикация от leon_anya (@leon_anya) 31 Дек 2019 в 8:42 PST

Переносили новогоднюю трапезу на улицу (шутка, конечно) ради снимков

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание Ногтей Красноярск (@juliagorovaya) 31 Дек 2019 в 10:12 PST

А ещё много-много обнимались. И правильно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia (@marchenkonatalia) 31 Дек 2019 в 12:34 PST

Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!