«Врываемся в 2020-й!»: как красноярцы Новый год встречали

Фейерверков с 31 на 1 (что там в ночь, с вечера!) было так много, казалось, весь бюджет города с залпами разлетелся по воздуху. Зато красиво!
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#красноярск #зима #новыйгод #полночь #фейерверк #феерверк #2020 #городскойпейзаж
Публикация от dg (@dashaautumn2018) 31 Дек 2019 в 7:24 PST
Салюты у главных ёлок сменялись праздником пиротехники во дворах. Народ спешил на улицы из квартир, бегом натягивая шапки, с бутылками шампанского наперевес.
Вот, например, огоньки Черёмушек.
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#2020 #салют #Красноярск #черемушки (часть 1)
Публикация от Michail Baramovich (@mlbaramovich) 31 Дек 2019 в 9:35 PST
Загадывали желание красноярцы не только под бой курантов, но под каждую палочку бенгальских огней. Ловите лайфхак.
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Публикация от 🌸*ĖĿÏŻÄBĖŦĤ*🌸 (@_licenok_795) 31 Дек 2019 в 12:02 PST
Чем больше конфетти, тем лучше. Этого добра жалеть не нужно, если мышь серая, то пусть хоть год её будет ярким.
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Новогодняя ночь вот такая у нас. С новым годом, друзья!
Публикация от Анна Ларионова (@anya_larionova) 31 Дек 2019 в 11:43 PST
Кто-то писал длинные посты «Итоги 2019 года», а кто-то тем временем лежал под ёлкой в ожидании подарков...
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Дорогие мои друзья! ⠀ Поздравляю вас с самым волшебным праздником! Пусть наступающий год будет для вас прекрасным началом чего-то очень сказочного и безумно хорошего. Желаю вам встречать только добро и переживать позитивные моменты, подпитывать свои силы волшебством, оживить чувства красотой праздника и зарядиться запахом мандаринок. Здоровья вам, счастливых объятий и уютных посиделок в кругу любимой семьи! Пусть маленькая мышка станет для вас огромным счастьем❤️
Публикация от Мама заек много знает👨‍👩‍👧‍👦 (@psymamsy) 31 Дек 2019 в 7:25 PST
..., не стеснялся заново почувствовать себя ребёнком и сделать случайный трогательный снимок, подловив Деда Мороза на улице.
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Публикация от Аникин Николай (@anikin092) 30 Дек 2019 в 7:09 PST
Собирались с друзьями, родными и не ложились спать до самого утра!
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С Новым годом 🎉🎄🎊🎈🎆🎁🍾 Будьте счастливы 💝🤩🥰 Самые самые лучшие 😍🥳🤷‍♀️🎉🎊 Больше всего на свете 🥰🥰🥰 Родные и друзья рядом 😇 Я счастливый как никто 🎄🥰❤️🤩🙏🎈💝🎁🎆🥳🤷‍♀️🎉🎊😈 #Новый_год_2020🎄#Красноярск#все_вместе✌️ 💝🎄🎉🎊🍾🎈🤩🎁
Публикация от Анастасия Швефель (@anastasiiashvefel) 31 Дек 2019 в 9:01 PST
Искали самую необычную ёлку, чтобы сфотографироваться на её фоне.
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Публикация от @ igrova_sasha 31 Дек 2019 в 1:45 PST
Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве: «Врываемся в 2020-й», — поздравляли друг друг друга красноярцы.
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2020 уже тебя люблю 🖤 врываемся 🖤
Публикация от @ christina_burnashova 31 Дек 2019 в 9:05 PST
На Театральной площади устраивали покатушки на самых длинных ледяных горках в городе
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Публикация от leon_anya (@leon_anya) 31 Дек 2019 в 8:42 PST
Переносили новогоднюю трапезу на улицу (шутка, конечно) ради снимков
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Публикация от Наращивание Ногтей Красноярск (@juliagorovaya) 31 Дек 2019 в 10:12 PST
А ещё много-много обнимались. И правильно!
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Публикация от Natalia (@marchenkonatalia) 31 Дек 2019 в 12:34 PST
Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!
Ваш праздничный Newslab