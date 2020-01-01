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«Врываемся в 2020-й!»: как красноярцы Новый год встречали

«Врываемся в 2020-й!»: как красноярцы Новый год встречали

01.01.2020
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Фейерверков с 31 на 1 (что там в ночь, с вечера!) было так много, казалось, весь бюджет города с залпами разлетелся по воздуху. Зато красиво!

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#красноярск #зима #новыйгод #полночь #фейерверк #феерверк #2020 #городскойпейзаж

Публикация от dg (@dashaautumn2018) 31 Дек 2019 в 7:24 PST

Салюты у главных ёлок сменялись праздником пиротехники во дворах. Народ спешил на улицы из квартир, бегом натягивая шапки, с бутылками шампанского наперевес.

Вот, например, огоньки Черёмушек.

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#2020 #салют #Красноярск #черемушки (часть 1)

Публикация от Michail Baramovich (@mlbaramovich) 31 Дек 2019 в 9:35 PST

Загадывали желание красноярцы не только под бой курантов, но под каждую палочку бенгальских огней. Ловите лайфхак.

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🥂2020🐁

Публикация от 🌸*ĖĿÏŻÄBĖŦĤ*🌸 (@_licenok_795) 31 Дек 2019 в 12:02 PST

Чем больше конфетти, тем лучше. Этого добра жалеть не нужно, если мышь серая, то пусть хоть год её будет ярким.

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Новогодняя ночь вот такая у нас. С новым годом, друзья!

Публикация от Анна Ларионова (@anya_larionova) 31 Дек 2019 в 11:43 PST

Кто-то писал длинные посты «Итоги 2019 года», а кто-то тем временем лежал под ёлкой в ожидании подарков...

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Дорогие мои друзья! ⠀ Поздравляю вас с самым волшебным праздником! Пусть наступающий год будет для вас прекрасным началом чего-то очень сказочного и безумно хорошего. Желаю вам встречать только добро и переживать позитивные моменты, подпитывать свои силы волшебством, оживить чувства красотой праздника и зарядиться запахом мандаринок. Здоровья вам, счастливых объятий и уютных посиделок в кругу любимой семьи! Пусть маленькая мышка станет для вас огромным счастьем❤️

Публикация от Мама заек много знает👨&zwj;👩&zwj;👧&zwj;👦 (@psymamsy) 31 Дек 2019 в 7:25 PST

..., не стеснялся заново почувствовать себя ребёнком и сделать случайный трогательный снимок, подловив Деда Мороза на улице.

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Публикация от Аникин Николай (@anikin092) 30 Дек 2019 в 7:09 PST

Собирались с друзьями, родными и не ложились спать до самого утра!

Искали самую необычную ёлку, чтобы сфотографироваться на её фоне.

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С Новым Годом ☃

Публикация от @ igrova_sasha 31 Дек 2019 в 1:45 PST

Больше всего народа собралось у самой высокой городской ели на Татышеве: «Врываемся в 2020-й», — поздравляли друг друг друга красноярцы.

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2020 уже тебя люблю 🖤 врываемся 🖤

Публикация от @ christina_burnashova 31 Дек 2019 в 9:05 PST

На Театральной площади устраивали покатушки на самых длинных ледяных горках в городе

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С новым 2020 годом! 😘

Публикация от leon_anya (@leon_anya) 31 Дек 2019 в 8:42 PST

Переносили новогоднюю трапезу на улицу (шутка, конечно) ради снимков

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Публикация от Наращивание Ногтей Красноярск (@juliagorovaya) 31 Дек 2019 в 10:12 PST

А ещё много-много обнимались. И правильно!

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Публикация от Natalia (@marchenkonatalia) 31 Дек 2019 в 12:34 PST

Счастья вам, любви и здоровья в Новом году!

Ваш праздничный Newslab

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