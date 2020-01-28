Уже несколько лет в Красноярске действует реабилитационная программа «Лыжи мечты». В ее рамках на лыжи ставят детей и взрослых с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями слуха и зрения. В 2016 году «Лыжи мечты» запустили в фан-парке «Бобровый лог». А в 2018 при поддержке Сибирской угольной энергетической компании — на базе спорткомплекса «Солнечный». 25 января здесь состоялось торжественное открытие очередного сезона. Как это было — узнал Newslab.

В этом году новый лыжный сезон пришлось открыть немного с опозданием: в январе вместо декабря — отсутствие снега сделало свое дело. Однако к празднику склон привели в порядок. Музыка и теплая погода собрали десятки людей возле спорткомплекса «Солнечный». Часть из них — те, для кого и проводят реабилитационную программу — особенные дети.

«„Лыжи мечты“ — это праздник для смелых, для сильных духом. Для тех, кто умеет идти к своей мечте, пусть и небольшими шагами, но очень уверенно и упорно. Наша программа в Солнечном действует уже третий год. Зимой наши ребятишки катаются на горных лыжах, летом — на роликах. Уникальный курс реабилитации прошли уже более ста ребят. И я хочу поблагодарить руководство Красспорта и руководство спорткомплекса „Солнечный“ за помощь и поддержку программы „Лыжи мечты“. Нашим отважным лыжникам я желаю покорения новых вершин: и спортивных, и жизненных», — сказала на открытии заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Перед торжественным стартом для зрителей выступил вокальный коллектив, а потом юношеская сборная по горным лыжам спустилась со склона с флагами и показала различные спортивные элементы. Среди участников торжественного спуска были и ребята, занимающиеся по программе «Лыжи мечты».

«Если бы еще четыре года назад сказали, что у нас будет такой проект, было бы трудно в это поверить. На сегодня он настолько отработан, настолько поставлен правильно. Желающих очень много, родители готовы привозить на занятия. Дети довольны, хотя бы даже тот факт, что они выходят, общаются и социализируются, чувствуют себя комфортно в этих условиях — это дорогого стоит, конечно», — рассказала президент КРООПДИ «Щит» Надежда Куликова.

По словам Надежды Куликовой, сегодня на занятия готовы привозить даже детей, нуждающихся в реабилитации, из социальных учреждений.

Занятия с ребятами проводит тренер, прошедший специальную подготовку. В Солнечном обучает ребят катанию на горных лыжах Анна Малышева. Хрупкая девушка работает одна. Рассказывает, что приходится самостоятельно и поднимать детей, и помогать забраться на склон, и даже обувать. По словам Анны, каждый ребенок может научиться кататься, просто кому-то нужно чуть больше времени или работа со слайдером.

«Нужен особенный подход, не как с обычными детьми, совсем по-другому все: по-особенному разговаривать, по-особенному примерять, все по-другому. Ребятишки очень талантливые, в прошлом году кто-то даже подниматься не мог, а в этом году они практически все сами делают. Это для них успех, они радуются этому. Приходят на гору — и сразу такие большие глаза, говорят: „Все, сейчас мы будем кататься“. Им нравится. Кто-то за два занятия, кто-то — за три встает на лыжи, все зависит от ребенка, если он колясочник — ему больше времени для этого понадобится», — рассказывает Анна Малышева.

О «Лыжах мечты» знают уже многие: информация расходится по «сарафанному радио». В проекте принимают участие разновозрастные участники. Ребенку Елены Романовой уже 19 лет, стоит диагноз ДТП, в этом году решили попробовать встать на лыжи.

«Тренер нас проконсультировала. О проекте я слышала: мамочки мамочкам предают, узнала об открытии сезона, поэтому приехали, хотим попробовать. Очень положительные отзывы, внимательные тренеры. Дети совершенно разные, с разными заболеваниями стоят на лыжах хорошо, мы тоже хотим», — поделилась Елена Романова.

Пока проект реализуют только на двух площадках. К примеру, чтобы запустить «Лыжи мечты» в Солнечном, угольщики закупали дорогостоящее оборудование: слайдеры (вертикализаторы, позволяющие заниматься с людьми, которые не могут самостоятельно стоять), ботинки, лыжи, установили беби-лифт. Впрочем, в будущем, вероятно, могут появиться и новые площадки.

«Замечательный проект, мы стараемся помочь разным детям. Благодаря Универсиаде появилось много объектов, будем смотреть новые места, где можно реализовать проект. Будем стараться охватить разные направления, не только лыжи, для маломобильных групп населения», — рассказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.

Отметим, занятия проходят бесплатно. Чтобы стать участником проекта, необходимо записаться по номеру телефона: 89232757888 (Анна Малышева).

«Лыжи мечты» основал актер Сергей Белоголовцев с женой Натальей в 2014 году. Ранее они поставили своего сына с диагнозом ДЦП на горные лыжи, метод реабилитации оказался эффективным. Сначала проект запустили на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья. После этого география стала расширяться. Так, при участии компании СУЭК программу запустили в Красноярске и Кемеровской области. Для более эффективной реабилитации также создали летний вариант — «Лыжи мечты. Ролики». Одна из участниц программы из Красноярска приняла участие во Всероссийских соревнованиях «Старт мечты» в Тюмени. А для лыжников давал мастер-класс трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев.