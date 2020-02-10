8 февраля в Красноярске во Дворце спорта им. М. Дворкина прошел ежегодный открытый чемпионат города по боксу. В этот день в финальных поединках сошлись юниоры, а также мужчины в семи весовых категориях. Newslab побывал на зрелищных соревнованиях и выбрал лучшие фото турнира, а также поговорил с его победителями и организаторами.

Открытый городской чемпионат по боксу проходил при поддержке главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, «Федерации бокса по Красноярскому краю» и «Cпортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова». Партнер соревнований — кредитный потребительский кооператив «Совет»; компания — давний друг спортивного клуба по боксу Дворца спорта им. Дворкина, поддерживает и помогает в проведении большинства турниров и чемпионатов по боксу.

В этом году турнир стартовал 5 февраля. Все эти дни шли поединки между юниорами и юниорками (2002-2003 г. р.),а также между мужчинами и женщинами (1980-2001 г. р.) в разных весовых категориях. Заключительный день турнира начался с поединка юниоров в весовой категории до 52 кг.

16-летний Дмитрий Герелис, который вышел из этого боя победителем, занимается боксом уже 8 лет: «Боксом я начал заниматься в родном Туруханске, на первую тренировку меня позвал двоюродный брат. Спортклуб у нас в городе был небольшой, и на весь город — всего один тренер. Всего нас занималось 25 человек, но потом остался только я. Парням было интереснее гулять с девчонками и тусоваться на улице, а я упорно ходил в зал. Затем переехал в Красноярск, сейчас учусь в Школе олимпийского резерва. Бокс для меня — это вся жизнь, он воспитывает и дает крепкий стержень! Моя мечта, чтобы когда-нибудь кто-то, обсуждая известных боксеров, назвал бы и мое имя, хочу после себя что-то оставить».

После юниоров на ринг вышли мужчины 2002-3003 г. р. По регламенту каждый бой состоял из трех раундов по 3 минуты каждый.

Одним из самых зрелищных поединков стал четвертый по счету бой (весовая категория до 64 кг). Зрители наперебой давали советы бойцам, выкрикивая прямо с места: «Давай двоечку!», «Теперь по печени!», «Правой работай!..».

21-летний победитель этого боя Павел Иванов переехал в Красноярск из небольшого города в Иркутской области: «Как и многие мальчишки, смотрел бои легендарного Майка Тайсона, и в итоге попросил отца отвести в зал в моем родном городе. Затем переехал в Красноярск, поступил в СФУ, и продолжил заниматься уже в местной секции. Всего я занимаюсь боксом уже 8 лет. Это тяжелый спорт: и нос ломали, и пальцы себе выбивал, плюс строгий режим, особенно перед соревнованиями, когда тренируешься по 2 раза в день и сгоняешь вес, следишь за питанием. Но и сейчас, и в самом начале меня всегда поддерживал тренер и родители. Ну и помог характер, было желание боксировать. Главное — не опускать руки!».

По итогу турнира победителям турнира были вручены призы в отдельных номинациях: лучшим боксером был признан Сайнабихон Сулаймонзода, Павел Иванов был награжден за волю к победе, а Дмитрий Белых показал лучшее техническое мастерство.

Организаторы и судьи чемпионата отметили важность подобных соревнований:

«Данный турнир проводится каждый год. Выступают не только красноярцы, но и ребята из разных регионов. Для всех участников это важный этап подготовки к большим соревнованиям — чемпионату Сибири, России. Бокс — это олимпийский вид спорта, к нему всегда есть повышенный интерес, идет его постоянная популяризация, особенно на ТВ. Мы тоже не сидим на месте и стараемся развивать этот спорт в городе и крае, и наши боксеры становятся всё лучше и лучше», — рассказал Валерий Щуклин, мастер спорта международного класса, судья международной категории по боксу.

«Наша компания уже несколько лет поддерживает секцию бокса во Дворце спорта им. Дворкина и выступает постоянным партнером соревнований. Помощь детско-юношеским спортивным клубам — одно из важных социальных направлений в политике „Совета“, это уже стало нашей доброй традицией. Отмечу, что бокс — это тот вид спорта, который лучше всего смотреть вживую: чувствуешь все эмоции и адреналин!», — отметила Надежда Седова, старший финансовый консультант кредитного потребительского кооператива «Совет».

Напомним, с 18 по 22 февраля в Красноярске во Дворце спорта им. М. Дворкина пройдет открытое первенство по боксу среди юниоров 2006-2007 г. р.