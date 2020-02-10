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«Главное — тренироваться и не опускать руки»: лучшие фото чемпионата Красноярска по боксу

«Главное — тренироваться и не опускать руки»: лучшие фото чемпионата Красноярска по боксу

Интернет-газета Newslab.ru
10.02.2020
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Открытый городской чемпионат по боксу проходил при поддержке главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, «Федерации бокса по Красноярскому краю» и «Cпортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова». Партнер соревнований — кредитный потребительский кооператив «Совет»; компания — давний друг спортивного клуба по боксу Дворца спорта им. Дворкина, поддерживает и помогает в проведении большинства турниров и чемпионатов по боксу.

В этом году турнир стартовал 5 февраля. Все эти дни шли поединки между юниорами и юниорками (2002-2003 г. р.),а также между мужчинами и женщинами (1980-2001 г. р.) в разных весовых категориях. Заключительный день турнира начался с поединка юниоров в весовой категории до 52 кг.

Дмитрий Герелис (в красных трусах) и Кайгал-Оол Сат.
Дмитрий тренируется в секции бокса Дворца спорта Дворкина, а Кайгал-Оол выступает от спортклуба «Политехник».

16-летний Дмитрий Герелис, который вышел из этого боя победителем, занимается боксом уже 8 лет: «Боксом я начал заниматься в родном Туруханске, на первую тренировку меня позвал двоюродный брат. Спортклуб у нас в городе был небольшой, и на весь город — всего один тренер. Всего нас занималось 25 человек, но потом остался только я. Парням было интереснее гулять с девчонками и тусоваться на улице, а я упорно ходил в зал. Затем переехал в Красноярск, сейчас учусь в Школе олимпийского резерва. Бокс для меня — это вся жизнь, он воспитывает и дает крепкий стержень! Моя мечта, чтобы когда-нибудь кто-то, обсуждая известных боксеров, назвал бы и мое имя, хочу после себя что-то оставить».

После юниоров на ринг вышли мужчины 2002-3003 г. р. По регламенту каждый бой состоял из трех раундов по 3 минуты каждый.

Максим Чугунов (секция бокса им. Дворкина) в красных трусах и Максим Мызников (Лесосибирск).
Весовая категория до 52 кг.
Егор Комаров (секция бокса им. Дворкина) в красных трусах и Иван Дятлеров (спортклуб «Витязь», г. Красноярск).
Весовая категория до 56 кг.

Одним из самых зрелищных поединков стал четвертый по счету бой (весовая категория до 64 кг). Зрители наперебой давали советы бойцам, выкрикивая прямо с места: «Давай двоечку!», «Теперь по печени!», «Правой работай!..».

Павел Иванов (спортклуб «Политехник», СФУ) в красных трусах и Одилхон Фуркатджон (секция бокса им. Дворкина).

21-летний победитель этого боя Павел Иванов переехал в Красноярск из небольшого города в Иркутской области: «Как и многие мальчишки, смотрел бои легендарного Майка Тайсона, и в итоге попросил отца отвести в зал в моем родном городе. Затем переехал в Красноярск, поступил в СФУ, и продолжил заниматься уже в местной секции. Всего я занимаюсь боксом уже 8 лет. Это тяжелый спорт: и нос ломали, и пальцы себе выбивал, плюс строгий режим, особенно перед соревнованиями, когда тренируешься по 2 раза в день и сгоняешь вес, следишь за питанием. Но и сейчас, и в самом начале меня всегда поддерживал тренер и родители. Ну и помог характер, было желание боксировать. Главное — не опускать руки!».

Александр Литовченко (спортклуб «Витязь») в красных трусах и Анатолий Белокуров (спорткомлекс «Витязь»).
Победителем в категории до 69 кг стал Александр Литовченко.
Владислав Никрищенюк (секция бокса им. Дворкина) в красных трусах и Самид Ибодзода (секция бокса им. Дворкина).
Победителем в категории до 75 кг. стал Самид Ибодзода.
Дмитрий Белых (секция бокса им. Дворкина) в красных трусах и Павел Степнов (секция бокса им. Дворкина).
Победителем в категории до 81 кг. стал Дмитрий Белых.
Макар Новиков (Дивногорск) в красных трусах и Сайнабихон Сулаймонзода.
Победителем в категории до 91 кг. стал Сайнабихон Сулаймонзода.

По итогу турнира победителям турнира были вручены призы в отдельных номинациях: лучшим боксером был признан Сайнабихон Сулаймонзода, Павел Иванов был награжден за волю к победе, а Дмитрий Белых показал лучшее техническое мастерство.

Победители в отдельных номинациях.
Зрители.
Валерий Щуклин, мастер спорта международного класса, судья международной категории по боксу.
Надежда Седова, старший финансовый консультант КПК «Совет».

Организаторы и судьи чемпионата отметили важность подобных соревнований:

«Данный турнир проводится каждый год. Выступают не только красноярцы, но и ребята из разных регионов. Для всех участников это важный этап подготовки к большим соревнованиям — чемпионату Сибири, России. Бокс — это олимпийский вид спорта, к нему всегда есть повышенный интерес, идет его постоянная популяризация, особенно на ТВ. Мы тоже не сидим на месте и стараемся развивать этот спорт в городе и крае, и наши боксеры становятся всё лучше и лучше», — рассказал Валерий Щуклин, мастер спорта международного класса, судья международной категории по боксу.

«Наша компания уже несколько лет поддерживает секцию бокса во Дворце спорта им. Дворкина и выступает постоянным партнером соревнований. Помощь детско-юношеским спортивным клубам — одно из важных социальных направлений в политике „Совета“, это уже стало нашей доброй традицией. Отмечу, что бокс — это тот вид спорта, который лучше всего смотреть вживую: чувствуешь все эмоции и адреналин!», — отметила Надежда Седова, старший финансовый консультант кредитного потребительского кооператива «Совет».

Напомним, с 18 по 22 февраля в Красноярске во Дворце спорта им. М. Дворкина пройдет открытое первенство по боксу среди юниоров 2006-2007 г. р.

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