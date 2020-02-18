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«Более 400 кубометров мусора ежемесячно»: региональный оператор по работе с ТКО наладил вывоз мусора из удаленных поселков

«Более 400 кубометров мусора ежемесячно»: региональный оператор по работе с ТКО наладил вывоз мусора из удаленных поселков

Интернет-газета Newslab.ru
18.02.2020
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Каждую субботу рано утром мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании» на пароме преодолевает Енисей и отправляется в 4 населенных пункта Большемуртинского района: Предивинск, Козьмо-Демьяновку, Покровку и Троицкое.

Большемуртинский район одним из первых активно включился в реализацию реформы по обращению с ТКО и эффективно сотрудничает с левобережным региональным оператором.

С правого берега Енисея, где расположен поселок Предивинск (150 км от Красноярска) на левый берег ходит паром.
Паром редко бывает пустым.
Автомобили готовятся к переправе на правый берег Енисея. Современный мусоровоз марки Mersedes-Benz «Красноярской рециклинговой компании» можно узнать издалека по яркой кабине.
Такой мусоровоз отличается удобной задней загрузкой, что позволяет не только поднять бак, но и одновременно забрать крупногабаритный мусор: например, выброшенный диван или кресло.
Несмотря на свои габариты, мусоровоз успешно размещается на пароме.
Пассажиры парома могут наслаждаться зимними видами Енисея.

«Сегодня мы предоставляем услугу по вывозу мусора практически во всех населенных пунктах района, — отметил Игорь Ким, исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“. — И всегда ставим большемуртинцев в пример, говоря об успешной совместной работы органов власти и регионального оператора. Администрация района приобрела около тысячи контейнеров и более 20 мульд (металлических контейнеров-накопителей большого объема) для установки в поселках. Мусоровозы проходят по маршрутам раз в неделю. Только из этих четырёх посёлков с правобережья района ежемесячно вывозим больше 400 кубометров отходов. А до октября 2019 года там многие годы вообще централизованного вывоза не было».

Оперативно выгрузившись на правом берегу Енисея, мусоровоз спешит в пос. Предивинск.
На улицах Предивинска.
Зная о еженедельном расписании мусоровоза, местные жители уже подготовились.
Сотрудник «Красноярской рециклинговой компании» за работой.
Мусор попадается весьма габаритный.
Впрочем, места в мусоровозе хватает.

Жители поселков уже оценили нововведение, благодаря которому не только упростился сбор и утилизация мусора, но и решился наболевший вопрос со стихийными свалками.

«Конечно, поначалу людям нужно было привыкнуть к новой системе сбора мусора, но теперь они оценили удобство: собрал мусор, упаковал в мешок, оператор погрузил, мусоровоз увёз. Раньше сельчане часто оставляли мусор, где придется. Участковые, конечно, следили, пресекали, штрафовали. Но установить факт нарушения не так просто: человек выбросил пакет, отошел на пару метров. И как доказать, что это сделал именно он?», — рассказал глава Предивинского сельсовета Большемуртинского района Сергей Горячкин.

Говоря о позитивных изменениях, заместитель главы администрации Большемуртинского района Дмитрий Миронов отметил: всего два-три года назад из райцентра, поселка Большая Мурта, мусор вывозили частично. В других населенных пунктах отходы часто оказывались на несанкционированных свалках. Теперь же работа по вывозу ТБО четко отлажена, а свалки практически ликвидированы. На это из бюджета района в прошлом году было выделено более 1,5 млн рублей.

Замглавы администрации Большемуртинского района Дмитрий Миронов показывает новые контейнеры для сбора мусора, установленные в Большой Мурте

«Большую часть контейнеров для твердых бытовых отходов предоставил свинокомплекс, расположенный рядом с поселком Большая Мурта, 240 контейнеров мы приобрели в прошлом году по краевой программе. А сейчас подали заявку на приобретение еще 120 контейнеров по краевой субсидии. Намерены полностью удовлетворить потребности районного центра. Для посёлков района приобретаем мульды и контейнеры, чтобы окончательно закрыть вопрос с мешковым сбором», — рассказал Дмитрий Миронов.

Собрав мусор в Предивинске, мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании» отправляется в другие поселки Большемуртинского района.
На выезде из Предивинска.
Впереди: Козмо-Демьяновка — Покровка — Троицкое.

Для эффективного обслуживания такого количества баков и своевременного вывоза ТКО подрядчик «Красноярской рециклинговой компании», закрепленный за этой территорией, пополнил парк мусоровозов современной техникой. Теперь маршруты обслуживает «Мерседес» и два МАЗа.

Важные цифры: всего с января по декабрь 2019 года «Красноярская рециклинговая компания» вывезла с подведомственной территории (включая поселки на территории Красноярска края) более 254 тысяч тонн отходов.

Фото: Сергей Токарев

Ким Игорь Вадимович
Ким Игорь Вадимович
Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании»

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