«Более 400 кубометров мусора ежемесячно»: региональный оператор по работе с ТКО наладил вывоз мусора из удаленных поселков

На протяжении 2019 года «Красноярская рециклинговая компания» — левобережный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, формировала систему сбора и вывоза ТКО с подведомственной территории. В том числе, из тех населенных пунктов края, откуда много лет никто отходы не вывозил. Newslab отправился в один из таких поселков вместе с сотрудниками «КРК» и в сопровождении современного мусоровоза. Подробности в нашем фоторепортаже.

Каждую субботу рано утром мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании» на пароме преодолевает Енисей и отправляется в 4 населенных пункта Большемуртинского района: Предивинск, Козьмо-Демьяновку, Покровку и Троицкое.

Большемуртинский район одним из первых активно включился в реализацию реформы по обращению с ТКО и эффективно сотрудничает с левобережным региональным оператором.

«Сегодня мы предоставляем услугу по вывозу мусора практически во всех населенных пунктах района, — отметил Игорь Ким, исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“. — И всегда ставим большемуртинцев в пример, говоря об успешной совместной работы органов власти и регионального оператора. Администрация района приобрела около тысячи контейнеров и более 20 мульд (металлических контейнеров-накопителей большого объема) для установки в поселках. Мусоровозы проходят по маршрутам раз в неделю. Только из этих четырёх посёлков с правобережья района ежемесячно вывозим больше 400 кубометров отходов. А до октября 2019 года там многие годы вообще централизованного вывоза не было».

Жители поселков уже оценили нововведение, благодаря которому не только упростился сбор и утилизация мусора, но и решился наболевший вопрос со стихийными свалками.

«Конечно, поначалу людям нужно было привыкнуть к новой системе сбора мусора, но теперь они оценили удобство: собрал мусор, упаковал в мешок, оператор погрузил, мусоровоз увёз. Раньше сельчане часто оставляли мусор, где придется. Участковые, конечно, следили, пресекали, штрафовали. Но установить факт нарушения не так просто: человек выбросил пакет, отошел на пару метров. И как доказать, что это сделал именно он?», — рассказал глава Предивинского сельсовета Большемуртинского района Сергей Горячкин.

Говоря о позитивных изменениях, заместитель главы администрации Большемуртинского района Дмитрий Миронов отметил: всего два-три года назад из райцентра, поселка Большая Мурта, мусор вывозили частично. В других населенных пунктах отходы часто оказывались на несанкционированных свалках. Теперь же работа по вывозу ТБО четко отлажена, а свалки практически ликвидированы. На это из бюджета района в прошлом году было выделено более 1,5 млн рублей.

«Большую часть контейнеров для твердых бытовых отходов предоставил свинокомплекс, расположенный рядом с поселком Большая Мурта, 240 контейнеров мы приобрели в прошлом году по краевой программе. А сейчас подали заявку на приобретение еще 120 контейнеров по краевой субсидии. Намерены полностью удовлетворить потребности районного центра. Для посёлков района приобретаем мульды и контейнеры, чтобы окончательно закрыть вопрос с мешковым сбором», — рассказал Дмитрий Миронов.

Для эффективного обслуживания такого количества баков и своевременного вывоза ТКО подрядчик «Красноярской рециклинговой компании», закрепленный за этой территорией, пополнил парк мусоровозов современной техникой. Теперь маршруты обслуживает «Мерседес» и два МАЗа.

Важные цифры: всего с января по декабрь 2019 года «Красноярская рециклинговая компания» вывезла с подведомственной территории (включая поселки на территории Красноярска края) более 254 тысяч тонн отходов.

Фото: Сергей Токарев