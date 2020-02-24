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«Это был яркий финал!»: подводим итоги первенства мира по керлингу среди юниоров

«Это был яркий финал!»: подводим итоги первенства мира по керлингу среди юниоров

24.02.2020
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Последний день соревнований начался с финальных игр. С утра сражались юноши, здесь лидером стала сборная Канады. А вот среди девушек развернулась нешуточная борьба. За золото на льду сражались канадки и кореянки. По итогам трех эндов у Кореи было преимущество: четыре камня против одного.

При равном счете к концу игры напряжение выросло до предела. Вот керлингистка сборной Кореи дает эмоциональные наставления соратницам по команде

Однако канадки смогли навязать борьбу соперницам, и по итогам пятого энда счет уже был 5:5. К концу игры Канада вырвалась вперед и победила — 7:5.

За третье место боролись сборные России и Японии
Поддержать российских девушек пришло множество болельщиков. Трибуны были практически заполнены
Игра за бронзу была напряженной
Но российские девушки обыграли японок со счетом 14:4
Чем сильно порадовали болельщиков
Керлингистки сборной Японии не могли сдержать слез после поражения

Российские керлингистки завоевали бронзу и сделали отличный подарок своему тренеру Андрею Дроздову, у которого 23 февраля день рождения.

Красноярцы подготовились к поддержке российской команды

«Мы настроились, не волновались и выиграли. Мне кажется, что сегодня наши соперницы морально не смогли вытянуть эту встречу. У них много чего не получалось, а мы делали свои броски, поэтому получился такой разрыв в счете. Мы были достойны победить, поэтому третьим местом тоже довольны», — поделилась скип сборной России Влада Румянцева.

Сборная Канады в финале встретилась со сборной Южной Кореи
Сначала кореянки вели в счете, но канадки сумели вырвать победу
Участницы команды празднуют победу
Группа поддержки канадской сборной

После игр началась торжественная церемония награждения. Открылась она выступлением этнопевца Гурудэ. На льду «Кристалл арены» показали лазерное шоу и танцевальный номер красноярского коллектива Harleеn Joker. Постановщиком стал серебряный призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух. Напомним, он же занимался постановкой открытия и закрытия Зимней универсиады-2019.

Певец Гурудэ выступил с этническим номером
Зрителям представили яркое шоу
В воздухе крутились циркачи
Таинственный номер просто захватывал дух
После этого на льду «Кристалл арены» выступили музыканты в шотландских национальных костюмах, ведь родина керлинга — Шотландия

В ожидании награждения призеры и победители первенства радовались своим результатам.

Россиянки приветствуют болельщиков после победы в игре
Участницы получают поздравления тренеров и команды
Болельщики приветствовали всех спортсменов тепло
А эти поздравления для победителей первенства — женской сборной Канады

Участников первенства мира по керлингу и зрителей поприветствовали президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент женского отделения Федерации керлинга Шотландии Мораг Вэльман, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова, руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов и президент Федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев.

Канадки получают кубок за победу в первенстве. Вручает его президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс
Губернатор Александр Усс поздравляет победителей среди юниоров — мужскую сборную Канады
Памятное фото с призерами и победителями
Шоу завершилось выступлением Тимура Родригеса, который спел песню «Out of space»
Красноярск прощается с первенством мира по керлингу. А впереди нас ждут еще одни международные соревнования — этапы Кубка мира по фристайлу!

«Хочу сказать огромное спасибо за то, что мы вместе буквально за одну неделю сумели сделать, казалось бы, невозможное. Мы сделали Красноярск одной из столиц мирового керлинга. Я уверен, что все, кто выходил на этот лед, приобрели не только бесценный спортивный опыт, но и открыли для себя прекрасное место под названием „Сибирь“», — сказал на церемонии губернатор Александр Усс.

Будем болеть за спортсменов всех стран на Кубке мира по фристайлу - он стартует в Красноярске уже совсем скоро!

На неделю Красноярск превратился в настоящую столицу керлинга. В эти дни проходили не только профессиональные соревнования — в керлинг могли поиграть все желающие. И пусть первенство мира прошло, любовь к этому виду спорта у красноярцев сохранится.

Интернет-газета Newslab
фотографии Алины Ковригиной

Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Министр спорта Красноярского края

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