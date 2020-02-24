«Это был яркий финал!»: подводим итоги первенства мира по керлингу среди юниоров

22 февраля в Красноярске завершилось первенство мира по керлингу среди юниоров. В этот день на льду сошлись финалисты в борьбе за право занять призовые и победные места. Поболеть за российских керлингисток и посмотреть на профессиональную игру пришли тысячи красноярцев. В конце всех ждало яркое шоу с музыкой и спецэффектами. Newslab побывал на заключительном дне юниорского первенства и готов показать самые яркие кадры.

Последний день соревнований начался с финальных игр. С утра сражались юноши, здесь лидером стала сборная Канады. А вот среди девушек развернулась нешуточная борьба. За золото на льду сражались канадки и кореянки. По итогам трех эндов у Кореи было преимущество: четыре камня против одного.

Однако канадки смогли навязать борьбу соперницам, и по итогам пятого энда счет уже был 5:5. К концу игры Канада вырвалась вперед и победила — 7:5.

Российские керлингистки завоевали бронзу и сделали отличный подарок своему тренеру Андрею Дроздову, у которого 23 февраля день рождения.

«Мы настроились, не волновались и выиграли. Мне кажется, что сегодня наши соперницы морально не смогли вытянуть эту встречу. У них много чего не получалось, а мы делали свои броски, поэтому получился такой разрыв в счете. Мы были достойны победить, поэтому третьим местом тоже довольны», — поделилась скип сборной России Влада Румянцева.

После игр началась торжественная церемония награждения. Открылась она выступлением этнопевца Гурудэ. На льду «Кристалл арены» показали лазерное шоу и танцевальный номер красноярского коллектива Harleеn Joker. Постановщиком стал серебряный призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух. Напомним, он же занимался постановкой открытия и закрытия Зимней универсиады-2019.

В ожидании награждения призеры и победители первенства радовались своим результатам.

Участников первенства мира по керлингу и зрителей поприветствовали президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент женского отделения Федерации керлинга Шотландии Мораг Вэльман, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова, руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов и президент Федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев.

«Хочу сказать огромное спасибо за то, что мы вместе буквально за одну неделю сумели сделать, казалось бы, невозможное. Мы сделали Красноярск одной из столиц мирового керлинга. Я уверен, что все, кто выходил на этот лед, приобрели не только бесценный спортивный опыт, но и открыли для себя прекрасное место под названием „Сибирь“», — сказал на церемонии губернатор Александр Усс.

На неделю Красноярск превратился в настоящую столицу керлинга. В эти дни проходили не только профессиональные соревнования — в керлинг могли поиграть все желающие. И пусть первенство мира прошло, любовь к этому виду спорта у красноярцев сохранится.

Интернет-газета Newslab,

фотографии Алины Ковригиной