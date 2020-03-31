«Это самоизоляция, детка!»: дневник карантина из соцсетей красноярцев

В Красноярске начались вынужденные выходные, на которых всем рекомендовано не выходить из дома без особой на то причины, чтобы не заразить/заразиться опасным коронавирусом. Горожане ведут записи в соцсетях — это помогает составить хронику невиданных до этого событий и хоть как-то себя развлечь. Newslab решил пробежаться по инстаграму и проверить, все ли соблюдают правила карантина.

Кто-то довольно быстро адаптировался к новой реальности и пытается совмещать с работой на дому ещё и физнагрузки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Евгеньевна (@urvantsevaalyona) 29 Мар 2020 в 4:10 PDT

Какой бы грустной ни была ситуация, красноярцы бодрятся, а когда выглядывают на улицу за очередной пачкой гречки, даже сочиняют стихи:

«Тяжёлое небо, грустные краски.

На лицах застыли угрюмые маски.

Сидите все дома и шейте повязки,

А что вы хотели? Ведь мы же не в сказке!

P.s. и гречу ешьте. Будьте здоровы», — пишет красноярец из Белых рос в инстаграме.

Лучшее занятие в карантин баловать родных и близких кулинарными шедеврами, решили горожане. Это легко проверить по хештегу #самоизоляция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jhon (@jhonzaychik) 29 Мар 2020 в 4:16 PDT

Плюшек не желаете?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Ефимкина (@efimkina_alena) 28 Мар 2020 в 12:53 PDT

За хлебушком (и то, в крайнем случае) теперь только так!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Khmel (@oksanakhmel) 29 Мар 2020 в 5:13 PDT

Есть и те, кто поставил себе цель наладить режим и начать готовиться к лету даже при закрытых спортзалах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓢𝓹𝓸𝓻𝓽 & 𝓜𝓸𝓽𝓲𝓿𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 (@maria_bacyna) 28 Мар 2020 в 4:37 PDT

Некоторые всё же продолжают гулять, где захочется, оправдывая это чем-то вроде «вдруг завтра совсем всё запретят». А когда в квартире маленькие дети, им ну очень сложно объяснить, что на улицу теперь нельзя, а тем более — трогать там каждую веточку и бумажку.

«Прогулки по безлюдным местам... Дети уже приучены: увидев людей, сигают от них в кусты и бегуууут... Жуть, до чего мы дойдем в итоге», — пишут красноярцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антонина Вита (@antonina_paholya) 29 Мар 2020 в 2:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Gulyaeva (@olga___gulyaeva) 28 Мар 2020 в 8:27 PDT

«Сегодня прогулялись по проспекту Мира, пока можно, кто знает ... что нас ждёт. Так вооот... из моих наблюдений — 90 %, а то и больше людей на улице — это люди из зоны риска (люди старшего возраста). Я понимаю, что через социальные сети нет смысла призывать сидеть дома пожилых, но мы можем каждый позвонить своим родителям и попросить их остаться дома, а лучшей заботой о них сейчас будет заказ доставки продуктов», — призывают красноярцы.

Кто-то даже подкрепляет свои призывы реальными историями помощи пенсионерам в зоне риска. Прочитайте и постарайтесь сделать так же.

«История первая. На днях моей прабабушке исполнилось 90. Никто не пошёл к ней в гости. Я позвонила и поздравила бабушку по телефону. Уточнила, что точно никто не приглашён, и никто не придёт! Бабуля живет со своей дочкой. Как вы понимаете, дочке уже тоже не 20 лет, и они вдвоём входят в группу риска нового заболевания. Провела с ними беседу, чтоб сидели дома и не ходили даже за хлебом. Убедила, что при необходимости, мы (родственники), привезём им все и передадим бесконтактным способом. История вторая. Я знаю, что одни из наших соседей на лестничной площадке - это пожилая пара. Мы написали им записку, разъяснили, что им сейчас желательно находиться в квартире и предложили свою помощь, если вдруг им понадобятся продукты или лекарства. Я знаю, что это капля в море.Но если каждый из вас позаботиться о себе и своих близких, убедит пожилых родственников не выходить из квартиры и сам постарается снизить посещение общественных мест до минимума, это поможет стране не попасть в критическую ситуацию, не допустить резкого скачка заболевания. Самоизолируйтесь, друзья» — поделилась своими карантинными историями красноярка Екатерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Врач•Диетолог (@katya__katerok) 28 Мар 2020 в 4:46 PDT

Красноярские блогеры снимают позитивные вайны, чтобы поддержать дух горожан и не сдаться в этой битве с коронавирусом, как бы ни было тяжко сидеть в четырёх стенах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер Добрых Дел 🌟 (@oxana.hi) 26 Мар 2020 в 7:07 PDT

А мы сделали вам большую подборку полезных онлайн-сервисов, а ещё гид по городу, в котором отмечено, какие службы сейчас работают, а какие нет. Проведите эту неделю с пользой и не нарушайте правила карантина!

Будьте здоровы, ваш Newslab