«Мы хотим жить в чистоте»: как в Красноярске борются со стихийными свалками в черте города

Улицы 1-я и 2-я Смоленская на левом берегу Красноярска граничат с высотками, краевым онкодиспансером и берегом Енисея. Старенькие дома и частный сектор пришли в упадок и со временем уступят место многоэтажным. Сейчас место не выглядит привлекательным для жизни. Всему виной — мусор, который скапливается вокруг контейнеров и образует несанкционированные свалки фактически во дворах жилых домов. Newslab вместе с представителями надзорных органов и левобережным оператором по работе с ТКО «Красноярской рецинклинговой компанией» разобрались, кто в этом виноват.

Общий объем отходов на трех свалках, расположенных буквально в 10-20 метров друг от друга, составляет 100 кубометров. Региональный оператор в соотвествии с графиком убирает мусор из контейнеров, но они заполняются значительно быстрее, чем нужно. Все дело в том, что местные предприниматели из цветочных и продуктовых павильонов не заключают собственные договоры на вывоз ТКО, а используют для этого контейнеры жильцов.

19 июня представители регионального оператора совместно со специалистами министерства экологии и рационального природопользования провели рейд по наличию договоров на вывоз ТКО у владельцев павильонов. С 1 января 2019 года эти документы обязаны заключить все юридические лица и ИП. За отсутствие договора наказывают штрафом в размере 250 тыс. рублей либо приостановкой деятельности сроком до 90 дней.

«Мы считаем, что причиной этих свалок в данном случае является отсутствие необходимого контейнерного оборудования. Второе — отсутствие договоров с управляющей компанией по содержанию территории. Третье — отсутствие договоров у малого бизнеса на услугу по транспортированию отходов на специализированный объект. Мы понимаем, что управляющая компания „Комфортный дом“ находится в стадии банкротства», но действующее законодательство обязывает ее содержать территорию надлежащим образом«, — рассказывает руководитель отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталья Орлова.

Несанкционированные свалки негативно влияют не только на окружающую среду, но и на здоровье красноярцев. С начала этого года региональный оператор выявил уже более 130 несанкционированных свалок. В ходе рейда 19 июня выяснилось, что договоров у малого бизнеса с региональным оператором нет — когда на место приехали экологический инспектор, журналисты и администрация, предприниматели или сразу закрыли павильоны, или убеждали, что они «просто продавцы и не в курсе, а контактов начальника нет».

«Если договор не заключен, юридические лица и индивидуальные предприниматели выбрасывают отходы в неположенных местах — образуются свалки. Министерство экологии выдает предостережение о недопустимости нарушений требований действующего законодательства, устанавливаем срок для устранения нарушений. Штрафные санкции для предпринимателей составляют от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей», — заместитель начальника отдела государственного экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Октаев.

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Местные жители сетуют на то, что со свалками никто не разбирается. «Крысы вот такие огромные бегают», — рассказывает мужчина, живущий наискосок от свалки на 2-й Смоленской. На самом деле, рычагов воздействия на нерадивую управляющую компанию у красноярцев немного: обращение в Стройнадзор результатов не принесло, а новая управляющая компания, которая бы навела здесь порядок, пока не нашлась.

Проблема стихийных свалок на Смоленской не единична, этот вопрос актуален и для других микрорайонов левобережья, а, значит, работы у контролирующих органов и левобережного оператора в ближайшее время меньше не станет. Но труд ради чистоты города и безопасности его жителей — как минимум благородная цель.

Интернет-газета Newslab