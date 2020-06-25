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«Мы хотим жить в чистоте»: как в Красноярске борются со стихийными свалками в черте города

«Мы хотим жить в чистоте»: как в Красноярске борются со стихийными свалками в черте города

25.06.2020
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Стихийная свалка на ул. 1-я Смоленская

Общий объем отходов на трех свалках, расположенных буквально в 10-20 метров друг от друга, составляет 100 кубометров. Региональный оператор в соотвествии с графиком убирает мусор из контейнеров, но они заполняются значительно быстрее, чем нужно. Все дело в том, что местные предприниматели из цветочных и продуктовых павильонов не заключают собственные договоры на вывоз ТКО, а используют для этого контейнеры жильцов.

Зеленая и неожиданно тихая улочка — на первый взгляд именно так выглядит ул. Смоленская и окрестности.
Пара шагов — и попадаешь на свалку. «Красноярская рецинклинговая компания» приняла решение о ликвидации свалок, однако это не ее забота. Оператор должен заниматься исключительно вывозом отходов, все остальное — задача управляющей компании.
Люди живут рядом с помойкой, дышат этим воздухом, но ничего не могут с этим поделать.
На свалках — и остатки деревьев, и старая мебель, и огромные мешки с прочими отходами.

19 июня представители регионального оператора совместно со специалистами министерства экологии и рационального природопользования провели рейд по наличию договоров на вывоз ТКО у владельцев павильонов. С 1 января 2019 года эти документы обязаны заключить все юридические лица и ИП. За отсутствие договора наказывают штрафом в размере 250 тыс. рублей либо приостановкой деятельности сроком до 90 дней.

«Мы считаем, что причиной этих свалок в данном случае является отсутствие необходимого контейнерного оборудования. Второе — отсутствие договоров с управляющей компанией по содержанию территории. Третье  отсутствие договоров у малого бизнеса на услугу по транспортированию отходов на специализированный объект. Мы понимаем, что управляющая компания „Комфортный дом“ находится в стадии банкротства», но действующее законодательство обязывает ее содержать территорию надлежащим образом«,  рассказывает руководитель отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталья Орлова.

В цветочном павильоне сознаются: органические отходы они вообще не выбрасывают в контейнеры — для этого есть какая-то яма, куда сваливают стебли, непроданные цветы и другие части растений. Нужно ли напоминать, что это незаконно?
По словам Натальи Орловой, желание жить в чистом красивом городе не совпадает с действиями местных предпринимателей.
Сейчас левобережный предприниматель разберется со свалками, а затем будет взыскивать расходы с управляющей компании-банкрота.
Но это, к сожалению, не означает, что новые свалки не появятся. Проблему может решить только заключение договоров и установка собственных контейнеров для предпринимателей.

Несанкционированные свалки негативно влияют не только на окружающую среду, но и на здоровье красноярцев. С начала этого года региональный оператор выявил уже более 130 несанкционированных свалок. В ходе рейда 19 июня выяснилось, что договоров у малого бизнеса с региональным оператором нет — когда на место приехали экологический инспектор, журналисты и администрация, предприниматели или сразу закрыли павильоны, или убеждали, что они «просто продавцы и не в курсе, а контактов начальника нет».

«Если договор не заключен, юридические лица и индивидуальные предприниматели выбрасывают отходы в неположенных местах — образуются свалки. Министерство экологии выдает предостережение о недопустимости нарушений требований действующего законодательства, устанавливаем срок для устранения нарушений. Штрафные санкции для предпринимателей составляют от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей», — заместитель начальника отдела государственного экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Октаев.

У контролирующих органов есть рычаг воздействия на владельцев малого бизнеса — это штрафы до 250 тыс. рублей.
В таких условиях приходится жить людям.
По словам местных, проблему ни администрация, ни управляющая компания до этого дня не решали.
Благоустройство района и без того не на высоте, многие дома в аварийном состоянии.
Под ногами — грязь и лужи, так что стихийные свалки тем более не красят окружающую действительность.

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Местные жители сетуют на то, что со свалками никто не разбирается. «Крысы вот такие огромные бегают», — рассказывает мужчина, живущий наискосок от свалки на 2-й Смоленской. На самом деле, рычагов воздействия на нерадивую управляющую компанию у красноярцев немного: обращение в Стройнадзор результатов не принесло, а новая управляющая компания, которая бы навела здесь порядок, пока не нашлась.

Проблема стихийных свалок на Смоленской не единична, этот вопрос актуален и для других микрорайонов левобережья, а, значит, работы у контролирующих органов и левобережного оператора в ближайшее время меньше не станет. Но труд ради чистоты города и безопасности его жителей — как минимум благородная цель.

Интернет-газета Newslab

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