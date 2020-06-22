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«Идите, пока никого нет!»: что творится на открытых после карантина «Столбах» и в «Роевом ручье»?

«Идите, пока никого нет!»: что творится на открытых после карантина «Столбах» и в «Роевом ручье»?

22.06.2020
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Красноярские «Столбы» открылись 19 июня, в пятницу. Для посещения доступны всего 4 экологические маршрута: «Природа — великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район). Остальная часть рекреационной зоны временно закрыта, так как там сохраняется угроза падения засохших деревьев или встречи с диким животным.

Прогулка на «Столбах» — прекрасный выбор для выходного дня
Сервисные центры еще остаются закрытыми до снятия режима самоизоляции 12 июля
Дождь — не помеха. Главное — плащик или зонтик с собой..
... а также хорошая компания

«Столбы» могли открыться и раньше, но кроме вируса, тут полно и других опасностей — падающие деревья, клещи, зверьё.

Погода в эти выходные не особо баловала — всего 15 градусов и дождь. Но и это не остановило соскучившихся по природе туристов.

Вот так под зонтиками и в плащах горожане пробирались в глубины «Столбов»
Наверху ждала хоть и жутковатая, но красота
Незабываемый выбор для свидания

Не забывали красноярцы делиться своими фото и в соцсетях:

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Наконец-то открыли💚⛰

Публикация от Юля😼 (@yulya_popelyaeva) 21 Июн 2020 в 7:54 PDT

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Столбы открыли! 🎉🎉🎉 . В пятницу открыли Столбы. ⛰️⛰️⛰️ И вечером теперь уже законно я с @rubanov__sergei пробежались до центральных столбов. 🏃🏃🏃 . На этой неделе в походы ни куда не поехал. И решил в субботу просто прогуляться. Пошли с @saniasobr . Находили 25 км . Залезли на Первый столб. Был туман и мелкий моросящий дождь, поэтому с вершины скалы ни чего не было видно. Просто молоко. Ждем улучшение погоды и возможность полазить . 🧗&zwj;♂️🧗&zwj;♂️🧗&zwj;♂️

Публикация от Марков Евгений (@i.markov_evgeniy) 21 Июн 2020 в 7:34 PDT

А как там зверюшки?

Но не только «Столбами» порадовали горожан — перед выходными объявили и об открытии «Роева ручья». За время простоя животные соскучились по людям.

Столько машин на парковке перед парком не видели несколько месяцев
Пока людей не так много — возможно, не все знают об открытии
Посетителей просят соблюдать меры предосторожности. Дистанцию измеряют в совушках и других животных — все веселее
Новые реалии
Источник: vk.com/roevzoo

Вот и посетители говорят: «От скуки козы липнут к забору, харзы тоже трутся поближе к людям... да что говорить, даже львицы позволили себя рассмотреть».

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На входе в зоопарк #роевручей нас предупредили, что зверята соскучились ) и правда! Козы конкретно липнут к забору в ожидании капусты 🤪 кормить их запрещено 🚫 харзы тоже трутся поближе к людям... да что говорить, даже львицы позволили себя рассмотреть 🥰 ну а мишки — просто звёзды ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #безконфетыникуда😄🍭 #летонелето☔️ #светаконфета #красноярскийзоопарк #когдаужелето

Публикация от Nastya Lustova (@nastyalustova) 20 Июн 2020 в 11:34 PDT

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Зоопарк открылся, народу мало. Добро пожаловать!)

Публикация от Антон Котов (@antonchikkotov) 20 Июн 2020 в 3:56 PDT

Но не все горожане ждали открытия «Столбов» и «Роева ручья», кто-то эти выходные предпочел провести в «Гремячей гриве» — ее дорожки доступны давно, а значит прогуляться и заняться спортом здесь можно все так же без труда.

Карантин — карантином, а свадьба по расписанию
Парковка у «Гривы» заполнена в выходные
Кстати, велосипедистов ОЧЕНЬ ПРОСЯТ не кататься по деревянным настилам — они все-таки для пеших туристов
Хорошо-то как...
Соблюдайте дистанцию, не подходите к незнакомцам
Визит-центр все так же закрыт, но уборные работают

Для Красноярска возможность наконец-то свободно погулять по «Столбам» и сходить в «Роев ручей» — это действительно настоящий праздник, и теплые выходные еще привлекут тысячи туристов и гостей. Но помните — угроза коронавируса никуда не ушла, поэтому соблюдайте все меры предосторожности — надевайте маски, соблюдайте дистанцию и берегите себя!

Интернет-газета Newslab

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