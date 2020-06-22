«Идите, пока никого нет!»: что творится на открытых после карантина «Столбах» и в «Роевом ручье»?

На прошлой неделе объявили об открытии для посетителей сразу двух популярных в Красноярске мест — нацпарка «Столбы» и парка флоры и фауны «Роев ручей». Напомним, из-за коронавирусной инфекции они были закрыты с конца марта. И вот, наконец, в эти выходные красноярцы могли вполне законно прогуляться семьей по излюбленным местам. Оценили ли жители долгожданные открытия — читайте в материале Newslab.

Красноярские «Столбы» открылись 19 июня, в пятницу. Для посещения доступны всего 4 экологические маршрута: «Природа — великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район). Остальная часть рекреационной зоны временно закрыта, так как там сохраняется угроза падения засохших деревьев или встречи с диким животным.

«Столбы» могли открыться и раньше, но кроме вируса, тут полно и других опасностей — падающие деревья, клещи, зверьё.

Погода в эти выходные не особо баловала — всего 15 градусов и дождь. Но и это не остановило соскучившихся по природе туристов.

Не забывали красноярцы делиться своими фото и в соцсетях:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наконец-то открыли💚⛰ Публикация от Юля😼 (@yulya_popelyaeva) 21 Июн 2020 в 7:54 PDT

А как там зверюшки?

Но не только «Столбами» порадовали горожан — перед выходными объявили и об открытии «Роева ручья». За время простоя животные соскучились по людям.

Вот и посетители говорят: «От скуки козы липнут к забору, харзы тоже трутся поближе к людям... да что говорить, даже львицы позволили себя рассмотреть».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Зоопарк открылся, народу мало. Добро пожаловать!) Публикация от Антон Котов (@antonchikkotov) 20 Июн 2020 в 3:56 PDT

Но не все горожане ждали открытия «Столбов» и «Роева ручья», кто-то эти выходные предпочел провести в «Гремячей гриве» — ее дорожки доступны давно, а значит прогуляться и заняться спортом здесь можно все так же без труда.

Для Красноярска возможность наконец-то свободно погулять по «Столбам» и сходить в «Роев ручей» — это действительно настоящий праздник, и теплые выходные еще привлекут тысячи туристов и гостей. Но помните — угроза коронавируса никуда не ушла, поэтому соблюдайте все меры предосторожности — надевайте маски, соблюдайте дистанцию и берегите себя!

Интернет-газета Newslab