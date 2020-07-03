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«Огромная система на ладони»: вывозом мусора в Красноярске начали управлять через смартфон

«Огромная система на ладони»: вывозом мусора в Красноярске начали управлять через смартфон

03.07.2020
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Теперь работники «Красноярской рециклинговой компании» будут фиксировать на месте и заносить в приложение доказательства уборки на каждой контейнерной площадке

Помощник по клику

Специальное приложение для водителей мусоровозов разработали по заказу «Красноярской рециклинговой компании» (КРК) совместно со специализированной IT-организацией, чтобы повысить качество услуги сбора твёрдых коммунальных отходов левобережным регоператором.

Новую программу уже установили на смартфоны, которые закреплены за каждым экипажем мусоровоза. А с водителями провели инструктаж.

«Как это бывает с любой новинкой, водители сначала восприняли приложение с осторожностью, опасаясь, что дополнительные опции только усложнят их работу. Но это дело привычки. Данные в приложение заносит водитель мусоровоза, в то время, когда другие работники занимаются погрузкой, поэтому использование технической новинки точно не усложнит работу на объектах, наоборот, оптимизирует и автоматизирует процесс», — говорит заместитель директора компании-перевозчика «Экопроект» Станислав Шалимов.

Для водителей мусоровозов КРК провели подробный инструктаж о пользовании приложением
Для водителей мусоровозов КРК провели подробный инструктаж о пользовании приложением
Новую программа установили на гаджеты всех экипажей
В свою очередь каждый водитель, заступая на смену, будет авторизовываться в приложении и делать в нём отметки о месте, времени выполнения задания на сбор мусора, оставлять комментарии для оператора (в случае проблем на площадке)

Внедрение приложения позволяет достичь двух ключевых целей — уйти от бумажных носителей и минимизировать влияния человеческого фактора при работе с информацией.

Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким

«Мы продолжаем автоматизацию процессов работы регоператора. Сейчас внедрили приложение для оптимизации транспортировки мусора, маршрутизации водителей, в том числе, с использованием ГЛОНАСС. Этот электронный помощник позволит всем водителям мусоровозов оперативно передавать результаты работы в единый информационный центр. Каждый работник сможет сообщить через приложение и о проблемах на площадке сбора отходов — затрудненном проезде для мусоровоза, сломанном контейнере, негабаритном мусоре и так далее», — рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

А я могу следить за вывозом мусора?

Приложение для водителей мусоровозов — это только первый шаг в автоматизации перевозки мусора. Системе уже доступны геолокации всех точек сбора ТКО на левом берегу Красноярска (Центральный, Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы). В ближайшее время зона обслуживания электронного помощника захватит и Сухобузимский, Большемуртинский, Емельяновский районы, посёлок Кедровый, где сбором мусора также занимается левобережный оператор. Новые правила электронного мониторинга сбора отходов теперь действуют для всех подрядчиков, с которыми «КРК» заключила договоры, поясняют в рециклинговой компании.

Сегодня, 3 июля, работники красноярского левобережного регоператора протестировали работу приложения, оформив в нём вывоз мусора из двора на Тельмана в Зелёной роще
Сегодня, 3 июля, работники красноярского левобережного регоператора протестировали работу приложения, оформив в нём вывоз мусора из двора на Тельмана в Зелёной роще
Пока операторы приводили в порядок контейнерную площадку после погрузки отходов в мусоровоз...
... водитель мусоровоза уже сделал геоотметку и загрузил все данные о выполненной работе вместе со снимком опустошённых контейнеров.
По такому алгоритму будут работать все экипажи КРК

Подобное приложение обратной связи скоро запустят и для жителей Красноярска. Его разработку планируют закончить до конца 2020 года. Красноярцы смогут по смартфону отслеживать вывоз отходов и перемещение мусоровозов, отправлять свои обращения левобережному региональному оператору.

Подробный реестр точек сбора ТКО можно скачать на сайте регионального оператора kras-tko.ru в разделе «Площадки сбора ТКО».

Интернет-газета Newslab

Ким Игорь Вадимович
Ким Игорь Вадимович
Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании»

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