«Тачки плывут и я вместе с ними»: как Красноярск опять затопил ливень

Дождь парализовал движение почти во всех районах Красноярска.
Тротуары? Какие тротуары?
Теперь в каждом дворе свой персональный пруд. Правда, без карпов.
А вот так дождь размывает подпорную стенку на Красной Армии
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Публикация от Елена 杨雪柔 Elena (@elena_laznenko20) 10 Июл 2020 в 3:54 PDT
Жители микрорайона «Солнечный» не торопятся выходить из дома и снимают отчаянных автомобилистов из окон квартир:
На правобережье некоторые жители решили пересесть на матрасы. Лето как-никак.
Что творится на дорогах правого берега? Туда вообще добирается техника?
На Октябрьском мосту водителям тоже приходится несладко:
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Публикация от g. irina (@g.9425) 10 Июл 2020 в 3:02 PDT
Вода из луж наполнила и салоны автобусов. Пассажирам приходится прятать ноги, забираясь как можно выше. Но таких мест не так уж и много. Судя по данным мэрии, остановить пришлось даже трамваи - пути полностью затоплены.
В Северном возле ТРЦ «Планета» очевидцы даже засняли гейзер из коммунальных колодцев, говорят, что запах чувствуется за версту.
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Гейзер на ТРЦ Планета, мммм, а запах)) . . . #kmew #потоп #красноярсктонет #река #город #лето #жара #вода #красноярск #сидимдома
Публикация от kmew сибирь (@kmew_sib) 10 Июл 2020 в 3:02 PDT
Красноярск - город фонтанов? Петр Иванович когда-то мечтал совсем не об этом...
Машины уходят под воду почти по крышу, такая обстановка на Воронова в Зелёной роще:
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Публикация от g. irina (@g.9425) 10 Июл 2020 в 3:06 PDT
Из-за сильных дождей на 33 километре трассы Р-257 «Енисей» (рядом с пос. Усть-Мана) произошел подмыв части склона. На дорогу перед машинами обрушились деревья и земля. В ГИБДД сообщили, что дорога полностью перекрыта в обоих направлениях.
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Публикация от МЧС России Красноярского края (@mchskrsk) 10 Июл 2020 в 4:04 PDT
А спасать-то нас будут?
Для устранения последствий дождя специалисты муниципального специализированного автотранспортного предприятия вывели на улицы Красноярска все имеющиеся водососы, каналопромывочные машины и мотопомпы. Всего работает 21 единица техники.
«В первую очередь спецтехника направлена на самые сложные участки — в переулок Медицинский, на проспект им. газеты „Красноярский рабочий“ (район КрасТЭЦ), на улицы Грунтовая, Цементников, Мичурина, Калинина. Также спецмашины выезжают по заявкам, поступающим на телефон службы 005. С утра было получено около 30 заявок с улиц Аэровокзальная, Вавилова, Брянская, Павлова, Высотная, Щорса, Качинская, Кольцевая, Затонская, Геологическая. Часть заявок уже выполнена. Откачка продолжится всю ночь, а, если в этом будет необходимость, то и в течение следующего дня», — сообщили в пресс-службе администрации города.
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Мичурина 😱 #чпкрасноярск #дтп #chpkrsk #dtp
Публикация от ДТП/ЧП КРАСНОЯРСК 18+🔴 (@chpkrsk) 10 Июл 2020 в 2:49 PDT
В Красноярске зафиксированы 10-балльные пробки из-за дождя. Вся специализированная техника мэрии занята на откачке воды с улиц.
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Публикация от Евгений Бушмакин (@baxter_eugene) 10 Июл 2020 в 3:18 PDT
Сейчас формируются специальные аварийные бригады, которые будут ликвидировать и другие последствия дождя — земляные наносы, размывы грунта, провалы дорог. Городские коммунальщики работают весь день, откачивая воду с дорог, где ливнёвки не справляются (а таких участков почти столько же, сколько и самих улиц). Обещают не сворачивать откачку всю предстоящую ночь, а, если в этом будет необходимость, то и в течение следующего дня.
Горожанам рекомендуют воздержаться от загородных поездок, несмотря на грядущие выходные. Это касается не только владельцев личного транспорта. На такси цены из-за природного бешенства взлетели до небес, а пробки в городе выросли до 10 баллов!
Берегите себя, не гробьте свои авто, а в случае ЧП — звоните по телефону 005.