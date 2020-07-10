«Тачки плывут и я вместе с ними»: как Красноярск опять затопил ливень

В Красноярске снова настоящий ад из-за непогоды. Затяжной ливень не утихает в городе с обеда. Плывут машины, люди, не выдерживают напора воды даже канализационные люки. Жители рассказывают о последствиях разбушевавшейся непогоды в интернете. Newslab собрал самые красноречивые и пугающие фото и видео из ваших соцсетей.

Дождь парализовал движение почти во всех районах Красноярска.

Тротуары? Какие тротуары?

Теперь в каждом дворе свой персональный пруд. Правда, без карпов.

А вот так дождь размывает подпорную стенку на Красной Армии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена 杨雪柔 Elena (@elena_laznenko20) 10 Июл 2020 в 3:54 PDT

Жители микрорайона «Солнечный» не торопятся выходить из дома и снимают отчаянных автомобилистов из окон квартир:

На правобережье некоторые жители решили пересесть на матрасы. Лето как-никак.

Что творится на дорогах правого берега? Туда вообще добирается техника?

На Октябрьском мосту водителям тоже приходится несладко:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от g. irina (@g.9425) 10 Июл 2020 в 3:02 PDT

Вода из луж наполнила и салоны автобусов. Пассажирам приходится прятать ноги, забираясь как можно выше. Но таких мест не так уж и много. Судя по данным мэрии, остановить пришлось даже трамваи - пути полностью затоплены.

В Северном возле ТРЦ «Планета» очевидцы даже засняли гейзер из коммунальных колодцев, говорят, что запах чувствуется за версту.

Красноярск - город фонтанов? Петр Иванович когда-то мечтал совсем не об этом...

Машины уходят под воду почти по крышу, такая обстановка на Воронова в Зелёной роще:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от g. irina (@g.9425) 10 Июл 2020 в 3:06 PDT

Из-за сильных дождей на 33 километре трассы Р-257 «Енисей» (рядом с пос. Усть-Мана) произошел подмыв части склона. На дорогу перед машинами обрушились деревья и земля. В ГИБДД сообщили, что дорога полностью перекрыта в обоих направлениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС России Красноярского края (@mchskrsk) 10 Июл 2020 в 4:04 PDT

А спасать-то нас будут?

Для устранения последствий дождя специалисты муниципального специализированного автотранспортного предприятия вывели на улицы Красноярска все имеющиеся водососы, каналопромывочные машины и мотопомпы. Всего работает 21 единица техники.

«В первую очередь спецтехника направлена на самые сложные участки — в переулок Медицинский, на проспект им. газеты „Красноярский рабочий“ (район КрасТЭЦ), на улицы Грунтовая, Цементников, Мичурина, Калинина. Также спецмашины выезжают по заявкам, поступающим на телефон службы 005. С утра было получено около 30 заявок с улиц Аэровокзальная, Вавилова, Брянская, Павлова, Высотная, Щорса, Качинская, Кольцевая, Затонская, Геологическая. Часть заявок уже выполнена. Откачка продолжится всю ночь, а, если в этом будет необходимость, то и в течение следующего дня», — сообщили в пресс-службе администрации города.

В Красноярске зафиксированы 10-балльные пробки из-за дождя. Вся специализированная техника мэрии занята на откачке воды с улиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Бушмакин (@baxter_eugene) 10 Июл 2020 в 3:18 PDT

Сейчас формируются специальные аварийные бригады, которые будут ликвидировать и другие последствия дождя — земляные наносы, размывы грунта, провалы дорог. Городские коммунальщики работают весь день, откачивая воду с дорог, где ливнёвки не справляются (а таких участков почти столько же, сколько и самих улиц). Обещают не сворачивать откачку всю предстоящую ночь, а, если в этом будет необходимость, то и в течение следующего дня.

Горожанам рекомендуют воздержаться от загородных поездок, несмотря на грядущие выходные. Это касается не только владельцев личного транспорта. На такси цены из-за природного бешенства взлетели до небес, а пробки в городе выросли до 10 баллов!

Берегите себя, не гробьте свои авто, а в случае ЧП — звоните по телефону 005.

Интернет-газета Newslab