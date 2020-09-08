«На 400 кг мусора меньше»: неравнодушные волонтеры убрали берег Енисея в Дивногорске

На выходных в Дивногорске состоялась большая уборка — 80 волонтеров всероссийского проекта «360» навели порядок на берегу Енисея. Взрослые и совсем юные красноярцы и дивногорцы собирали банки, бутылки и пакеты, сортировали стекло и пластик и обсуждали, как привить любовь к природе всем-всем-всем. Как это было — смотрите в фоторепортаже Newslab!

Правый берег Енисея вдоль улицы Нижний проезд в Дивногорске — популярное место отдыха как местных жителей, так и красноярских гостей. Чистейший лесной воздух, высокие скалистые берега, отражающиеся в могучем течении Енисея, возможность порыбачить и поймать хариуса — все это привлекает большое количество туристов. Сюда приезжают пожарить шашлыки, позагорать, даже пожить в теплые летние дни в палатке и, конечно же, оставляют за собой мусор.

Экологическая акция в Дивногорске прошла впервые в рамках проекта «360» при поддержке предприятий En+ Group. Ребята собрали около 400 кг мусора, поставили информационные стенды о сохранении чистоты и сделали новую пикниковую зону с лавочками. Собрано 68 кг пластика, 123 кг металла, 115 кг стекла и около 100 кг общего мусора.

В этом году пандемия коронавируса внесла свои корректировки в график субботника — введены разделение добровольцев на группы, масочный режим, перчатки, санитайзеры и обязательная дистанция. Организаторы были вынуждены ограничить количество участников. А для тех, кто не смог попасть на акцию, организовали экомарафон в режиме онлайн. Участники марафона получают задания с чек-листами, в которых им предлагается совершить цифровую уборку в своем компьютере, социальных сетях и мессенджерах, убрать свое личное пространство дома, а также организовать уборку самостоятельно вокруг своих поселков, школ, домов, все это зафиксировать и прислать отчет о выполненной работе. Итоги марафона подведут 10 сентября.

«Акция „360“ задумывалась как простой субботник — в 2011 году убирали берега озера Байкал, — рассказал генеральный директор АО „Красноярская ГЭС“ Сергей Кузнецов. — С тех пор стало больше компаний, участвующих в экологических акциях. Участвуют люди не только среднего возраста, все больше присоединяется молодежь. Это радует, потому что соответствует нашей основной цели — донести до народа, что мы должны отвечать за экологию, и, самое главное, — сохранить чистоту природы для наших будущих поколений».

Городские власти Дивногорска стараются поддерживать порядок, но тем не менее мусор все же остается. «Ситуация с пандемией сегодня показала, что все больше людей, находившихся на самоизоляции, стремились убраться в городе, навести порядок в своих дворах, на улицах. В результате город стал чище», — подчеркнул глава Дивногорска Сергей Егоров.

Красноярка Дарья Яковлева ведет активный образ жизни, участвует в различных волонтерских мероприятиях. Красивая девушка, которая просто заряжает своей энергией и энтузиазмом, привела с собой на экологический субботник 14 человек. Даша скромно говорит: «Я просто дала друзьям информацию про мероприятие. Вокруг собираются люди, которые мыслят похоже, как и ты, поэтому, в основном, все меня поддерживают». Еще много рассказывает про «движовую» молодежь.

Ребята 11 класса из школы № 5 г. Дивногорска на вопрос «Зачем пришли?» дружно отвечают «Убираться!».

Хрупкая брюнетка стоит в Енисее и граблями вытаскивает из глубины жестяные банки. Ольга приехала в Дивногорск из Красноярска с подругой за компанию: «Стараюсь участвовать в подобных акциях постоянно. Даже когда просто сами собираемся — очистили берег, тут же пикник устроили и унесли не только свой мусор, но и 8 мешков чужого. Если каждый так за собой будет убирать, то в Енисей не придется нырять за мусором, как мне сегодня».

А Вячеслав Зырянов подхватывает эти жестянки с граблей и складывает в мешок: «Каждый год мы участвуем в этом проекте, даже на Байкал ездили. Мы благое дело делаем, а от благих дел не тошнит». И романтически добавляет: «Хотим очистить прекрасные места от непрекрасного мусора». Слава еще не знает, что чуть позже он выиграет конкурс стихов.

«Чувствуется какое-то неуважение к природе, обидно за нее, — рассказал 23-летний Денис Моисеенко, много раз в составе студенческих отрядов ездивший на уборку территорий. — Мне кажется, это менталитет. Есть люди, которые халатно к ней относятся, потому что у них нет должного воспитания. Когда сам поубираешь, начинаешь понимать, насколько это тяжело. Насколько это отвратительно и некрасиво по отношению к природе и самому себе — мусорить».

Небольшая команда из учителей школы № 19 Ларисы Селюжицкой и Елены Киреевой с двумя детьми приехали из Красноярска: «Хотим в нашей школе организовать волонтерское движение, привлечь своих детей и рассказать в школах». Лариса и в Красноярске убирается: «Выходим с жителями своего двора, подрезаем деревья, сажаем клумбы».

«Я просто социально ответственный человек, и считаю, что кто, как не мы, можем помочь нашей природе очистить берега водоемов. Есть люди, которые загрязняют, а есть люди, которые могут помочь убрать, вот так всё просто, — объясняет 27-летняя Наталья Сухорукова. — Мне кажется, у людей разное воспитание. Нас мама в детстве воспитывала так, что бумажку бросать нельзя, и детей своих буду воспитывать точно так же».

Наталье Малевой 57 лет, уже на пенсии, но работает. В субботний сентябрьский день у нее выходной, внучку «сдала» деду и приехала «воздухом подышать, не так часто выбираешься в такие места».

Пара милых девушек выкапывают из земли разбитые стекла на берегу. Обе приехали из Красноярска. «Что можно порезаться — таких мыслей вообще нет», — говорит Наталья Михолап.

Мария Пахомова несет мешки с битыми стеклами. Много лет убирала берега Байкала, сейчас работает детским тренером по плаванию в Красноярске. «По мере свободного времени участвую в волонтерских акциях, — поделилась Маша. — Зовут — прихожу, не ради славы, а ради чистоты. Есть какая-то внутренняя мотивация — хорошее и полезное дело делаешь».

17-летний Алексей Алтухов из 5-й школы Дивногорска с 14 лет занимается волонтерской деятельностью. Как и все подростки, живет активно и ярко, занимается каратэ. Алексей еще не задумывался, почему одни люди живут и всей душой болеют за экологию, природу и все живое, а другие равнодушны: «Мне некогда об этом думать, — смеется Алексей. — Просто я так живу, и хочу, чтобы было чисто».

После субботника ребят награждали за лучшее фото с хештегом и стихи. Вячеслав Зырянов занял 1 место со стихотворением «Чайка»:

Летела чайка над рекой,

Летела чайка и гадала:

Что же там люди подо мной?

Она никак не понимала

Там все по форме и с улыбкой

Держа в руке большой пакет,

Рысцою берег пробегают

И горы мусора сгребают.

На этом чайка удалилась,

Махнув крылом в знак доброты.

Побольше бы здесь все старались

На благо чистой красоты.

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В 2020 году в шести городах России одновременно прошли экологические мероприятия проекта En+ Group «360». Несколько тысяч волонтеров и сотрудников компании вышли на берега городских водоемов, чтобы очистить их от мусора, построить пикниковые зоны, установить информационные стенды.

Экологический проект En+ Group «360» стартовал в 2011 году под названием «360 минут ради Байкала». Тогда в нем приняли участие 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). Основателем движения был Олег Дерипаска. За эти 10 лет волонтеры собрали более 4500 т мусора, а всего в акциях приняли участие около 148 тысяч человек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab