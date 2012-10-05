Красноярцы смогут подарить фотосессию на Новый год

Фотостудия PION&PUDRA предложила красноярцам дарить стильные новогодние подарки — подарочные сертификаты на полноценную фотосессию.

В продаже имеются сертификаты разного номинала — 5, 7 и 10 тыс. рублей, которые включают в себя: помощь стилиста по подбору образа, макияж, укладку, работу фотографа и аренду студии. В итоге обладатель сертификата получит 10 обработанных фотографий и исходный материал.



«Для тех, кто так и не определился с подарком на Новый год, — фотостудия PION&PUDRA спешит на помощь! Специально для жителей города мы разработали линейку стильных и удобных подарочных сертификатов. Разница в стоимости зависит от наполнения. Сертификат на 5 тыс. рублей — это индивидуальная съемка на одного человека, на 7 тыс. рублей — позволяет провести часовую съемку в компании нескольких близких вам людей, а сертификат на 10 тыс. рублей включает в себя два часа полноценной семейной фотосессии», — пояснили в фотостудии PION&PUDRA.

Общая площадь фотостудии составляет 105 м², из которых 75 м² созданы специально для проведения профессиональных фото- и видеосъемок, мастер-классов, свадебных церемоний, воркшопов, кастингов и творческих встреч. Универсальный интерьер студии в стиле истинного минимализма поможет воплотить в жизнь любые идеи фотосессий: от веселых семейных до строгих портретных съемок. К услугам гостей — отдельная гримерка и уютная зона ожидания.



Воспользоваться подарком можно будет до 1 февраля. Подробности можно узнать по телефону (391) 28-505-56 и в группе фотостудии.

