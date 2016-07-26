Пользование картой-«Копилкой» в Красноярске станет платным

С 1 января 2017 года пользование картой «Копилка» будет стоить красноярцам 3 рубля в месяц.
Первая плата будет списана с карт 1 февраля. При этом для пенсионеров пользование картой останется бесплатным. Сообщается, что часть абонентской платы пользователей будет направляться в благотворительный фонд «Счастливые дети».
«Мы знаем, что получаемая от „Копилки“ ценность гораздо больше 3 рублей», — говорится на сайте программы.
«Плата за пользование картой позволит „Копилке“ улучшать существующую структуру с растущей базой данных, привлекать новых партнеров для еще большей экономии вашего бюджета, а также внедрять новые удобные и полезные сервисы», — добавили в «Копилке».