В центре Красноярска по оживленной улице бегала испуганная куропатка (видео)

На центральной улице Красноярска заметили куропатку.

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Видео с испуганной птицей опубликовала 21 декабря на своей странице в сети Facebook депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина. Птица бегала по оживленной проезжей части ул. Карла Маркса в районе перекрестка с ул. Вейнбаума, уворачиваясь от автомобилей. Стоит отметить, что все автолюбители пропускали ее и позволили убежать на обочину дороги.

Еще одну птицу, сову, жительница города заметила в Железнодорожном районе города. Птица сидит на дереве и ее, по словам девушки, атакуют вороны.

Отметим, что в последнее время в город все чаще заходят животные и залетают птицы, живущие обычно далеко от города. В Академгородке, на правобережье, а также на острове Татышев все чаще встречаются лисы, нередко жители видят в городе сов.