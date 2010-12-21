Поджигателя мэрии в Дудинке признали психбольным

Поджегшего в Дудинке здание администрации пенсионера признали невменяемым, сообщили 21 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, в декабря прошлого года в администрации Дудинки произошел крупный пожар — огнем было охвачено 150 кв. метров площади на 4 этажах здания. Около 70 человек было эвакуировано, 8 обратились за медицинской помощью, а 4 человека спасти не удалось. Виновником происшествия оказался 63-летний мужчина — он объяснял, что таким образом решил отомстить за то, что не может решить свою жилищную проблему. В здание он пришел с канистрой горючей жидкости и поджег ее в коридоре.

«Потерпевшими признано 74 человека, допрошено более 200 человек. Он уличен в совершении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом — убийстве двух и более лиц (п. „а, б, е, д“ ч. 2 ст. 105), совершенном общеопасным способом), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. „а. б, е, д“ ч. 2 ст. 105), уничтожении или повреждении имущества — (ч. 2 ст. 167) УК РФ». 63-летнему пенсионеру в центре психиатрии имени В. П. Сербского проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина не способен осознавать характер совершенных действий", — рассказали в следственном управлении.

Окончательное решение по применению к мужчине мер медицинского характера примет суд.