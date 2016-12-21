В Красноярске открыли движение по развязке на 2-й Брянской

Сегодня около 16 часов в Красноярске открыли движение по автомобильной развязке по улице 2-я Брянская до ул. Калинина.

«Развязка по ул. 2-я Брянская по ул. Калинина открыта для движения транспорта, — сообщила журналистам замначальника отдела департамента градостроительства мэрии Оксана Покаместова. — Сегодня, после положительной оценки качества выполненных работ, службой строительного надзора и жилищного контроля подписано разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта».

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Напомним, этот объект должны были сдать еще два года назад, но сроки несколько раз переносились, в один из последних раз — на 1 ноября. В июле глава города ввел на строительном объекте режим ежедневного контроля. В ноябре на встрече с мэром представитель подрядчика признал, что полностью закончить все работы в этом году не удастся, поэтому развязка будет сдана в незавершенном виде. Часть работ решено перенести на весну 2017 года.

По словам Покаместовой, недоделки не влияют на безопасность проезда по развязке. Так, только в следующем году будет уложен финишный слой асфальта на съезд с улицы Калинина и выполнено благоустройство.

«К сожалению, пришлось главе непосредственно вмешиваться в этот процесс и уже в ручном режиме все настраивать, чтобы развязка в конце концов заработала. Хотя у главы другие обязанности, и добросовестные коммерсанты могли бы и сами это сделать. Спасибо главе, что он активно вмешался, взял процесс в свои руки и в конце концов мы доделали эту развязку», — прокомментировал депутат Горсовета Виталий Дроздов.

«В отношении подрядчика определены штрафные санкции, их размер — порядка 1,6 млн рублей. Но работы, которые будут выполнены в следующем году, также будут обсчитываться как неустройка и по завершении работ будут предъявлены подрядчику в следующем году», — добавила представитель департамента.