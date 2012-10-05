Жители края смогут приобрести «красивый» номер Tele2 по специальной цене

Tele2 начинает предновогоднюю распродажу в своем интернет-магазине* — с 21 декабря по 9 января «серебряный» номер будет стоить всего 50 рублей.

Забрать заказ можно в ближайшем салоне связи Tele2 или заказать доставку курьером. Сейчас в интернет-магазине доступно 350 номеров «серебряной» категории. Кроме того, в интернет-магазине Tele2 всегда в наличии брендированные смартфоны, а также модемы и роутеры по выгодным ценам.

«Финальная распродажа года в нашем интернет-магазине — отличная возможность приобрести серебряный номер со скидкой почти 70 %. Выбирать номера в интернет-магазине можно как из общего списка, так и с помощью удобного сервиса подбора по любимым цифрам. Красивый номер и выгодный тариф могут стать отличным подарком к празднику, так что не стоит откладывать покупку на потом», — рассказал коммерческий директор красноярского филиала Tele2 Александр Автомонов.

Бесплатная доставка SIM-карт и оборудования из интернет-магазина оператора доступна жителям 18 населенных пунктов края, включая Красноярск, Ачинск и Минусинск.

* Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 125212, Россия, Москва, Ленинградское шоссе д. 39А стр. 1, ОГРН 1137746610088.