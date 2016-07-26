>
>
ФК «Енисей» снял мини-фильм про мечту о премьер-лиге (видео)
Новости
/
Спорт
,
В Красноярском крае

ФК «Енисей» снял мини-фильм про мечту о премьер-лиге (видео)

21 декабря 17:58
3

Красноярский футбольный клуб «Енисей» представил новогодний видеоролик. Его герой — 5-летний болельщик команды, мечтающий увидеть ее в премьер-лиге российского футбола. В фильме также снялись игроки «Енисея» и его главный тренер Андрей Тихонов.

Мини-фильм под названием «Одна команда — одно желание» снял режиссер Андрей Гаврилов.

Одна команда — одно желание!

Видео: youtube.com/user/fceniseytv

«У каждого есть сокровенные желания, а в Новый год они имеют свойство сбываются. Нужно просто верить и работать в нужном направлении над собой и мечтой. Эту мысль мы хотели донести. Судя по позитивному резонансу и комментариям, нам также удалось придать новогоднее настроение», — отметил режиссер.

Добавим, за сутки ролик посмотрели более 135 тыс. пользователей социальной сети.

Тихонов Андрей Валерьевич
Тихонов Андрей Валерьевич
Главный тренер красноярского ФК «Енисей»

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать