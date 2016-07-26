ФК «Енисей» снял мини-фильм про мечту о премьер-лиге (видео)

Красноярский футбольный клуб «Енисей» представил новогодний видеоролик. Его герой — 5-летний болельщик команды, мечтающий увидеть ее в премьер-лиге российского футбола. В фильме также снялись игроки «Енисея» и его главный тренер Андрей Тихонов.

Мини-фильм под названием «Одна команда — одно желание» снял режиссер Андрей Гаврилов.

«У каждого есть сокровенные желания, а в Новый год они имеют свойство сбываются. Нужно просто верить и работать в нужном направлении над собой и мечтой. Эту мысль мы хотели донести. Судя по позитивному резонансу и комментариям, нам также удалось придать новогоднее настроение», — отметил режиссер.

Добавим, за сутки ролик посмотрели более 135 тыс. пользователей социальной сети.