Потребители «КрасКома» будут меньше платить за тепло

Тариф на тепловую энергию для потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «КрасКом» станет одинаковым, сообщили в пресс-службе СГК.

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С правительством Красноярского края обсуждается управленческое решение, которое позволит в 2017 году обеспечивать потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (входит в структуру СГК) и ООО «КрасКом» тепловой энергией по одинаковому тарифу. При этом тариф ООО «Краском» для расчетов с потребителями принимается на уровне тарифа АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» — со снижением почти в 2 раза.

В частности, тариф на тепловую энергию «Енисейской ТГК (ТГК-13)» с 1 июля 2016 — 1270,64 рубля без учета НДС, и 1 июля 2016 года — 1282,84 рубля без учета НДС. Тариф на тепловую энергию ООО «Краском» с 1 июля 2017 утвержден РЭК в размере 2095,82 рубля.

Таким образом, отмечают в компании, обсуждаемое решение означает возможность снизить цену тепловой энергии для потребителей ООО «КрасКом» в Советском и части Центрального районов города Красноярска в 2017 году.

Отметим, что тариф на тепловую энергию для потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2017 году вырастет менее чем на 1 % (при том, что допускаемый рост — 3,9 %).