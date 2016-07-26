Красноярцы смогут провести новогодние каникулы в дивных горах

Спорт-отель «Дивный» приглашает красноярцев всей семьей провести новогодние каникулы в небольшом уютном отеле в Дивногорске, расположенном прямо у подножия горнолыжных трасс.

«К новому зимнему сезону и новогодним праздникам руководство отеля подготовило немало новинок. Теперь в нашем прокате доступны горные лыжи и сноуборды для любых уровней подготовки. С декабря на территории комплекса начала свою работу уникальная трасса для тюбинга (плюшек), построенная по американской технологии, поэтому катание будет комфортным и безопасным. В тюбинг-парке весело провести время могут те, кто не катается на горных лыжах или сноуборде, — цены вас приятно удивят», — рассказали в спорт-отеле «Дивный».

Спорт-отель «Дивный» Адрес: Дивногорск, ул. Машиностроителей, 19

Тел.: (391) 282-17-14

Кроме того, для гостей с детьми открыт детский клуб «Дивнозаврики» с веселыми играми и развивающими занятиями — здесь семьи смогут оставить ребенка, чтобы посетить горнолыжный комплекс или отправиться на расслабляющие процедуры в спа-салон на территории комплекса.

Бронировать номера на новогодние каникулы стоит уже сейчас. Все подробности можно узнать по телефону (391) 282-17-14 или на сайте.