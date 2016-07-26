Tele2 «упакует подарок в подарок» на Белой ярмарке

Tele2 проводит предновогоднюю акцию «Упакуем подарок в подарок». Гости ярмарки «Белая» в Красноярске получат в подарок праздничную упаковочную бумагу для новогодних презентов.

Кроме того, получить праздничную упаковочную бумагу для подарков могут посетители всех фирменных салонов Tele2 в Красноярском крае до 15 января. Консультанты помогут с оформлением новым абонентам Tele2 и всем действующим клиентам при пополнении баланса на сумму от 200 рублей, покупателям аксессуаров для гаджетов или брендированного оборудования оператора — смартфонов, модемов, роутеров.

«Накануне Нового года мы решили помочь красноярцам справиться с праздничными хлопотами и взяли на себя одну из важных частей подготовки — упаковку подарков. Мы упаковываем в подарки стильную праздничную бумагу и предлагаем украсить их стикерами с веселыми надписями. Тем, кто еще не определился с подарком, мы рекомендуем порадовать кого-то из близких или друзей новым смартфоном. Наши фирменные смартфоны Tele2 Mini, Tele2 Midi и теперь Tele2 Maxi обладают отличными техническими характеристиками и отличаются доступной ценой», — рассказал, коммерческий директор красноярского филиала Tele2 Александр Автомонов.

Найти адрес ближайшего салона Tele2, где можно оформить новогодний подарок, а также посмотреть мастер-класс по упаковке подарков можно на сайте 2017.tele2.ru.