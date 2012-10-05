Красноярка засудила заводчицу за больного щенка

Жительница Красноярска судилась с заводчицей из-за больного щенка, сообщила 22 декабря пресс-секретарь красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

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3-месячного щенка породы «русский той» жительница Красноярска купила у заводчицы в ноябре 2014 года, заплатив 10 тыс. рублей. Однако почти сразу после покупки у собаки начались судороги, и хозяйка вынуждена была обратиться к ветеринару.

«Ему диагностировали „гидроцефалию головного мозга“ затяжной формы, о чем свидетельствовали нарушения нервной системы в виде приступов судорог. Через месяц щенок по кличке „Юный Щедрый Лаки“ умер. Так как продавец отказалась возвращать уплаченные за него деньги и расходы на лечение, женщина подала в суд иск о защите прав потребителя», — рассказала Наталья Мишанина.

В суде отметили, что в заключении патологоанатома причиной смерти указана «гидроцефалия», никаких других заболеваний — отравления или инфекций, не было обнаружено.

«В суде ветеринарный врач, проводивший вскрытие, пояснил, что у щенка наблюдалась внутриутробная патология, были достаточно большие очаги незаращения костей черепа, а также дистрофия. При такой патологии животное было нежизнеспособно, что подтвердили еще двое свидетелей-врачей, осматривавших щенка при жизни. И поскольку факт продажи больного животного был установлен, то есть факт продажи ненадлежащего товара, суд возложил на продавца ответственность по возмещению причинного покупателю вреда», — пояснила Наталья Мишанина.

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Мировой судья решил, что заводчик должна вернуть женщине не только стоимость щенка — 10 тыс. рублей, но возместить расходы на лечение в сумме 3,7 тыс. рублей, еще 800 рублей за проведение вскрытия, а также 8,3 тыс. рублей неустойки и 3 тыс. рублей компенсации морального вреда. В сумму ущерба также были включены судебные издержки — 400 рублей на изготовление копий исковых документов, а также телефонные переговоры и почтовые отправления, а также штраф за отказ возместить ущерб в добровольном порядке — итого 39,3 тыс. рублей.