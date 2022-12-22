«К такому ветру оказались не готовы»: Вьюга повалила новогоднюю ёлку в Красноярске

Ночная метель 22 декабря уронила новогоднюю ёлку в красноярском Солнечном и развернула рекламные щиты.

Напомним, вчера около 23:00 в Красноярске поднялся сильный ветер, принесший смену погоды. На сложные метеоусловия жаловались также жители Ачинска, Железногорска и других городов.

В Красноярске метель с сильным ветром уронила ёлку в микрорайоне Солнечный. «Ветром снесло ничем не закрепленную елку. Упала на металлический спорткомплекс. Хорошо, что без пострадавших. Пока не замкнуло, позвонили в аварийную, обещали отключить», — написали жители дома по ул. 40 лет Победы. В комментариях к фотографии люди сообщили, что там же, в Солнечном, упала еще одна елка, которая была тоже не закреплена.

Представители управляющей компании оперативно отреагировали на происшествие. «Огромное вам спасибо за искренние переживания, к сожалению, действительно к такому ветру мы оказались не готовы. На сегодняшний момент ёлка установлена, закреплена и подключена и уже этим вечером вновь будет радовать жильцов своей красотой», — написал представитель компании.

Как пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства Красноярска, обращений по состоянию на утро сегодняшнего дня было достаточно много. Они касались обломанных веток с деревьев, падения дерева, качающихся обрамлений на балконах и дорожных знаков, а жители ул. Лесной пожаловались на обрыв проводов. Все сообщения оперативно были переданы в работу сотрудникам обслуживающих компаний для устранения опасности.

Благодаря тому, что непогода пришла в Красноярск около полуночи, когда большинство людей были уже дома, никто не пострадал.