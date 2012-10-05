Красноярцы смогут быстрее сменить способ накопления взносов на капремонт

Сегодня на заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты поддержали во втором чтении поправки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

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Напомним, на территории края с февраля по август 2014 года собственники квартир должны были принять решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. Однако в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, службы строительного надзора и жилищного контроля края, регионального фонда капремонта поступило множество жалоб граждан по поводу того, что многие жители многоквартирных домов, не разобравшиеся в процедуре, пропустили срок предоставления протоколов. Для них способ формирования фонда капитального ремонта был определен органом местного самоуправления, а решение об изменении вступает в силу не ранее чем через два года.

Принятый закон предполагает сокращение этого срока до 6 месяцев. Кроме того, в документе предусмотрено включение в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, построенных после утверждения этой программы.

Законопроект представлял председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш. Депутаты поддержали документ единогласно.