В Красноярске поймали похитителей виртуального оружия

Нацгвардия и полиция задержали в Красноярске двоих похитителей виртуального оружия, сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Заявление в полицию о вооруженном нападении на него подал 25-летний житель Новосибирска, который приехал в краевой центр для участия в турнире по онлайн-играм.

«Он сообщил, что во время участия в турнире по компьютерным играм, прошедшем в Красноярске, к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники под угрозой огнестрельного оружия потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры. Потерпевший осуществил перевод атрибутов виртуальной игры стоимостью 27 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Как пояснили в пресс-службе полиции, турнир проводился среди игроков Counter Strike. Были ли нападавшие участниками турнира, неизвестно.

«К раскрытию преступления были привлечены опытные сыщики управления уголовного розыска. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых, ими оказались 25-летний и 22-летний жители Красноярска», — пояснили в пресс-службе. К задержанию привлекли сотрудников войск Национальной гвардии в Свердловском и Октябрьском районах Красноярска.

Теперь похитителям виртуального оружия грозит до 10 лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусмотрено частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».