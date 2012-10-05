Tele2 предлагает норильчанам специальные цены на «красивые» номера

В интернет-магазине Tele2* жители Норильска, Дудинки, Алыкеля, Талнаха и Кайеркана смогут выбрать золотой или серебряный номер телефона и удобный тарифный план. Забрать заказ можно в ближайшем салоне связи Tele2. Также есть возможность бесплатной курьерской доставки по указанному покупателем адресу. Сейчас в интернет-магазине доступно 100 номеров золотой категории и 250 номеров — серебряной. Кроме того, в интернет-магазине Tele2 всегда в наличии брендированные смартфоны, а также модемы и роутеры по выгодным ценам.

«Красивый номер, выгодный тариф могут стать отличным подарком к Новому году. Дополнить его можно также одним из наших фирменных смартфонов — Tele2 Mini, Tele2 Midi или новинкой Tele2 Maxi — это прекрасное сочетание хороших технических характеристик и низкой цены. Приглашаем норильчан на онлайн-шопинг в наш интернет-магазин», — рассказал коммерческий директор красноярского филиала Tele2 Александр Автомонов.

* Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», 125212, Россия, Москва, Ленинградское шоссе д. 39А стр. 1, ОГРН 1137746610088.